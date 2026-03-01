راموجی فلم سٹی میں خواتین کے لیے خصوصی ’ویمنز ڈے آفرز‘ 31 مارچ تک رعایتی ٹکٹ
ہر عمر کی خواتین کےلیے داخلہ ٹکٹ 1111 روپے ہوگا جبکہ 11 خواتین کا گروپ ہوتو فی کس ٹکٹ کی قیمت 999 روپے ہوگی۔
Published : March 1, 2026 at 5:10 PM IST
حیدرآباد : عالمی یومِ خواتین کے موقع پر حیدرآباد کی مشہور سیاحتی و تفریحی منزل راموجی فلم سٹی نے خواتین کے لیے خصوصی رعایتی آفرز کا اعلان کیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مارچ کے پورے مہینے کو “مہیلا مہوتسوَم” کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت 31 مارچ تک خصوصی پروگرامز اور رعایتی داخلہ فراہم کیا جائے گا۔
اعلان کے مطابق ہر عمر کی خواتین کے لیے داخلہ ٹکٹ 1111 روپے (پلس جی ایس ٹی) مقرر کیا گیا ہے۔ اگر کم از کم 11 خواتین کا گروپ ہوتو فی کس ٹکٹ کی قیمت 999 روپے (پلس جی ایس ٹی) ہوگی۔ انتظامیہ نے خواتین کو گروپ کی صورت میں شرکت کر کے اس موقع کو جوش و خروش سے منانے کی ترغیب دی ہے۔
“مہیلا مہوتسوَم” کے تحت آنے والی خواتین راموجی اسٹوڈیو ٹور کے تمام اہم پرکشش مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں گی۔ ان میں فلمی سیٹس کی سیر، لائیو شوز، امیوزمنٹ رائیڈز، ایڈونچر سرگرمیاں، برڈ پارک، بٹر فلائی گارڈن، موشن کیپچر تجربہ، ورچوئل شوٹس اور “مایا لوک” شامل ہیں۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد خواتین کی طاقت، حوصلے اور کامیابیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنا اور انہیں تفریح و تخلیقی دنیا کا منفرد تجربہ فراہم کرنا ہے۔
پیشکش کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے، آفیشل ویب سائٹ www.ramojifilmcity.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے 76598-76598 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔