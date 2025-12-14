راموجی فلم سٹی میں ’ونٹر فیسٹ‘ کا شاندار آغاز، سیاحوں کے لیے خصوصی تفریحی پروگرام
31 ڈسمبر کو کارنیوال 2026 کے آغاز پر زائرین اوپن ایئر ڈانس فلور پر سنسنی خیز الٹی گنتی کے لمحات سے لطف اندوز ہوں گے۔
Published : December 14, 2025 at 2:15 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی 18 دسمبر سے 18 جنوری 2026 تک ایک ماہ طویل ’ونٹر فیسٹ‘ کے ساتھ سیاحوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس خصوصی میلے میں فلمی موسیقی، رنگا رنگ کارنیول پریڈ، دل موہ لینے والا میوزیکل گلو گارڈن، مایالوگ اور کئی دیگر تفریحی سرگرمیاں شامل ہوں گی، جو تعطیلات کے دوران ہر عمر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کریں گی۔
میلے کے دوران سیاحوں کے لیے وزٹنگ اوقات رات 9 بجے تک بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ وہ روشنیوں سے جگمگاتے فلم سٹی کی دلکش خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ منفرد فلمی سیٹس پر مشتمل اسٹوڈیو ٹور اس فیسٹ کی ایک بڑی کشش ہوگا، جہاں خاندان اور دوست مل کر یادگار لمحات گزار سکیں گے۔ لائیو شوز، وائلڈ ویسٹ اسٹنٹس، سنسنی خیز رائیڈز، ایڈونچر زون ’سہاس‘ اور برڈ پارک کی سیر سیاحوں کے لیے اس تجربے کو مزید خاص بنائے گی۔
نئے سال کی پارٹی – کارنی وائب 2026
نئے سال کے استقبال کے لیے 31 دسمبر کو ’کارنی وائب 2026‘ کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ڈی جیز کا مقابلہ، لائیو بینڈ اور خصوصی پرفارمنسز شامل ہوں گی۔ سیاح دنیا کے سب سے بڑے اوپن ایئر ڈانس فلور پر 2026 کے آغاز کے تاریخی لمحات کا حصہ بن سکیں گے۔ اس موقع پر لامحدود کھانے پینے کی سہولت اور شاندار موسیقی کے ساتھ یادگار جشن منانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔
دلکش کارنیول اور میوزیکل گلو گارڈن
رنگ برنگی جھانکیوں اور مختلف ملبوسات میں فنکاروں کی رقص پرفارمنسز پر مشتمل کارنیول پریڈ میں 8 سے 80 سال تک کے افراد خوشیوں سے بھرپور لمحات گزار سکیں گے۔میوزیکل گلو گارڈن ایک نئی دنیا کو زندگی بخشتا ہے، جہاں مایالوگ کے ذریعے فلمی سیٹس، فنکارانہ مہارت اور پردے کے پیچھے کی محنت کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔
خصوصی پیکیجز اور سہولیات
’ونٹر فیسٹ‘ اور ’راموجی کارنی وائب 2026‘ کے لیے خصوصی پیکیجز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ کال آن ڈرائیور، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کریچ جیسی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔
مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ [www.ramojifilmcity.com](http://www.ramojifilmcity.com) ملاحظہ کریں یا 7659876598 پر رابطہ کریں۔