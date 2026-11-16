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آنجہانی راموجی ایکسیلنس ایوارڈز آج پیش کیے جائیں گے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہوں گے مہمانِ خصوصی

آندھرا پردیش کے گورنر عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں۔

Ramoji Excellence Awards To Be Presented Today, Union Home Minister Amit Shah To Be The Chief Guest, Urdu News
آنجہانی راموجی راؤ (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2026 at 9:38 AM IST

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امراوتی، وجے واڑہ: آنجہانی راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی راموجی راؤ کے نام سے منسوب باوقار تقریب 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' (Ramoji Excellence Awards) کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ تقریب پیر کی شام 5:30 بجے وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا (Kalavedika) میں منعقد ہوگی۔

آنجہانی راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقع پر مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت و لگن کا مظاہرہ کرنے والی اور سماجی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دینے والی نو (9) ممتاز شخصیات کو ان ایوارڈز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کے لیے منتخب ہونے والی تمام شخصیات وجے واڑہ پہنچ چکی ہیں۔

اعلیٰ شخصیات اور مہمانوں کی شرکت

اس باوقار تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس (ریٹائرڈ) ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ ان کے علاوہ کئی مرکزی وزراء بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ آنجہانی راموجی گروپ کی جانب سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً ایک ہزار نامور شخصیات کو اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔

Ramoji Excellence Awards To Be Presented Today, Union Home Minister Amit Shah To Be The Chief Guest, Urdu News
آنجہانی راموجی راؤ (File Photo Credit; ETV BHARAT)

تقریب کا شیڈول اور اوقاتِ کار

تقریب کے ابتدائی ایک گھنٹے میں رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس اور تفریحی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ ایوارڈز کی تقریب کا مرکزی پروگرام شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور دو گھنٹے تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پونے سے وجے واڑہ پہنچ رہے ہیں اور وہ شام 6:00 بجے تقریب گاہ میں تشریف لائیں گے۔

سکیورٹی اور ٹریفک و پارکنگ کے انتظامات

وی وی آئی پی (VVIP) اور نامور شخصیات کی آمد کے پیش نظر سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے سکیورٹی حکام نے اتوار کو تقریب گاہ کا دورہ کر کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ اس موقع پر باقاعدہ ریہرسل بھی کی گئی۔

مہمانوں کی سہولت کے لیے امبیڈکر کلا ویدیکا کے اطراف مختلف مقامات پر گاڑیوں کی پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان مقامات میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، ٹی ٹی ڈی روڈ، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر میموریل پارک، سی ایس آئی چرچ، بشپ اجریا ہائی اسکول، سی وی آر اسکول، محکمہ آبی وسائل کے دفتر کا احاطہ، سی اے آر گراؤنڈ اور اندرا گاندھی میونسپل اسٹیڈیم شامل ہیں۔

نو مختلف زمروں میں ایوارڈز کی تقسیم

آنجہانی راموجی گروپ گزشتہ سال سے 16 نومبر کو آنجہانی راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقع پر 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' پیش کر رہا ہے۔ پچھلے سال سات زمروں میں ایوارڈز دیے گئے تھے، تاہم اس مرتبہ دو مزید زمروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔

رواں سال یہ ایوارڈز درج ذیل نو شعبوں میں دیے جا رہے ہیں:

تعلیم Education
صحافت Journalism
یوتھ آئیکون Youth Icon
سماجی خدمت Social Service
فنون و ثقافت Arts & Culture
طب و صحت Medicine & Health
سائنس و ٹیکنالوجی Science & Technology
خواتین کو بااختیار بنانا Women Empowerment
دیہی ترقی و زراعت کا کام Rural Development & Agriculture

انتخاب کا طریقۂ کار اور انعامی رقم

ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کی نمایاں خدمات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد جیوری نے ان نو شخصیات کا انتخاب کیا ہے۔ تقریب میں ایوارڈ یافتگان کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور فی کس 10 لاکھ روپے نقد انعام پیش کیا جائے گا۔

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