آنجہانی راموجی ایکسیلنس ایوارڈز آج پیش کیے جائیں گے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہوں گے مہمانِ خصوصی

آنجہانی راموجی ایکسیلنس ایوارڈز آج پیش کیے جائیں گے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہوں گے مہمانِ خصوصی
آندھرا پردیش کے گورنر عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں۔
Published : November 16, 2026 at 9:38 AM IST
امراوتی، وجے واڑہ: آنجہانی راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی راموجی راؤ کے نام سے منسوب باوقار تقریب 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' (Ramoji Excellence Awards) کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ تقریب پیر کی شام 5:30 بجے وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا (Kalavedika) میں منعقد ہوگی۔
آنجہانی راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقع پر مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت و لگن کا مظاہرہ کرنے والی اور سماجی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دینے والی نو (9) ممتاز شخصیات کو ان ایوارڈز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کے لیے منتخب ہونے والی تمام شخصیات وجے واڑہ پہنچ چکی ہیں۔
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri @AmitShah Ji to address the Ramoji Excellence Awards 2026 ceremony in Vijayawada, Andhra Pradesh, tomorrow. కేంద్ర హోం మరియు సహకార శాఖామాత్యులు శ్రీ అమిత్ షా గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో నిర్వహించనున్న రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ – 2026 కార్యక్రమంలో ప్రసంగించనున్నారు.— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) November 15, 2026
اعلیٰ شخصیات اور مہمانوں کی شرکت
اس باوقار تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس (ریٹائرڈ) ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ ان کے علاوہ کئی مرکزی وزراء بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ آنجہانی راموجی گروپ کی جانب سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً ایک ہزار نامور شخصیات کو اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔
تقریب کا شیڈول اور اوقاتِ کار
تقریب کے ابتدائی ایک گھنٹے میں رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس اور تفریحی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ ایوارڈز کی تقریب کا مرکزی پروگرام شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور دو گھنٹے تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پونے سے وجے واڑہ پہنچ رہے ہیں اور وہ شام 6:00 بجے تقریب گاہ میں تشریف لائیں گے۔
سکیورٹی اور ٹریفک و پارکنگ کے انتظامات
وی وی آئی پی (VVIP) اور نامور شخصیات کی آمد کے پیش نظر سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے سکیورٹی حکام نے اتوار کو تقریب گاہ کا دورہ کر کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ اس موقع پر باقاعدہ ریہرسل بھی کی گئی۔
مہمانوں کی سہولت کے لیے امبیڈکر کلا ویدیکا کے اطراف مختلف مقامات پر گاڑیوں کی پارکنگ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان مقامات میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، ٹی ٹی ڈی روڈ، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر میموریل پارک، سی ایس آئی چرچ، بشپ اجریا ہائی اسکول، سی وی آر اسکول، محکمہ آبی وسائل کے دفتر کا احاطہ، سی اے آر گراؤنڈ اور اندرا گاندھی میونسپل اسٹیڈیم شامل ہیں۔
نو مختلف زمروں میں ایوارڈز کی تقسیم
آنجہانی راموجی گروپ گزشتہ سال سے 16 نومبر کو آنجہانی راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقع پر 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' پیش کر رہا ہے۔ پچھلے سال سات زمروں میں ایوارڈز دیے گئے تھے، تاہم اس مرتبہ دو مزید زمروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔
رواں سال یہ ایوارڈز درج ذیل نو شعبوں میں دیے جا رہے ہیں:
|تعلیم
|Education
|صحافت
|Journalism
|یوتھ آئیکون
|Youth Icon
|سماجی خدمت
|Social Service
|فنون و ثقافت
|Arts & Culture
|طب و صحت
|Medicine & Health
|سائنس و ٹیکنالوجی
|Science & Technology
|خواتین کو بااختیار بنانا
|Women Empowerment
|دیہی ترقی و زراعت کا کام
|Rural Development & Agriculture
انتخاب کا طریقۂ کار اور انعامی رقم
ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کی نمایاں خدمات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد جیوری نے ان نو شخصیات کا انتخاب کیا ہے۔ تقریب میں ایوارڈ یافتگان کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور فی کس 10 لاکھ روپے نقد انعام پیش کیا جائے گا۔