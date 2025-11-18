جئے دیپ ہاردیکر! صحافت میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کے پہلے فاتح کی جدوجہد کی کہانی
راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ جے دیپ ہاردیکر نے کہا کہ صحافت میں مقصد سب سے زیادہ اہم ہے۔
Published : November 18, 2025 at 1:39 PM IST
حیدرآباد: سینئر صحافی، محقق اور مصنف جئے دیپ ہاردیکر، جنہوں نے دیہی ہندوستان پر بڑے پیمانے پر رپورٹنگ کی ہے۔ انہیں اتوار کو "سچائی، سالمیت اور انسانی جذبے کے تئیں غیر متزلزل وابستگی" کے لیے صحافت میں پہلے راموجی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
ہردیکر ان سات ایوارڈ یافتہ افراد میں سے ایک تھے جنہیں راموجی گروپ کے بانی چیئرمین راموجی راؤ کی یوم پیدائش کے موقع پر حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں اعزاز سے نوازا گیا۔ راموجی راؤ کا جون 2024 میں انتقال ہوگیا تھا۔
ہاردیکر پچھلے 25 سالوں سے دیہی ہندوستان کا احاطہ کر رہے ہیں، اور ان کی رپورٹنگ ممتاز انگریزی اخبارات اور بین الاقوامی اشاعتوں میں شائع ہوئی ہے۔ زرعی پریشانیوں اور کسانوں کی خودکشیوں پر ان کی کہانیاں انہیں ہندوستان کی دیہی صحافت میں ایک اہم آواز بناتی ہیں۔
ہردیکر، جن کا تعلق ناگپور، مہاراشٹر سے ہے، نے اس موضوع پر دو کتابیں لکھی ہیں: رام راؤ -(بھارت کے کرشی سنکٹ کی کہانی) ہندوستان کے زرعی بحران کی کہانی اور (ایک گاؤں پرالے کا انتظار) عذاب کا انتظار کرنے والا ایک گاؤں۔ تیسری کتاب پر کام جاری ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نثار دھرما کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، جے دیپ ہاردیکر نے اپنے کام، دیہی ہندوستان کو متاثر کرنے والے مسائل، ان کا احاطہ کرنے کے لیے ان کی تحریک، اور راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کا ان کے لیے کیا مطلب ہے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
انٹرویو کے اقتباسات:
ای ٹی وی بھارت: ایک ایسے وقت میں جب شہری صحافت اور ادب زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کسانوں اور ان کے چیلنجوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا ہے۔ کس چیز نے آپ کو دیہی ہندوستان کی طرف راغب کیا؟
جے دیپ ہارڈیکر: میں چندر پور (مہاراشٹر کے ودربھ علاقے میں) نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں میری پرورش ہوئی، جہاں میرے تمام ہم جماعت دیہی اور زرعی پس منظر سے تھے۔ 1996 میں، جب میں صحافت میں ماسٹر ڈگری مکمل کرنے والا تھا، میرے ایک فیکلٹی ممبر، بی سومیشور راؤ نے ایک خاص قسم کی صحافت میں میری دلچسپی محسوس کی۔ انہوں نے مجھے پی. سائیناتھ (ایک نامور مصنف اور دیہی صحافت کے علمبردار) کی ایک کتاب تحفے میں دی، جس کا عنوان تھا "ایوری ون آ گوڈ ٹراوڈ " جو اسی سال شائع ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے ناگپور میں چائے کے ایک چھوٹے سے اسٹال پر بیٹھ کر پوری کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں وہاں پانچ چھ گھنٹے بیٹھا رہا۔ میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک متعین لمحہ تھا۔ راؤ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مجھے یہی کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اسے سچی صحافت کہا۔ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے سائیناتھ کے کام کی پیروی شروع کر کی۔
میرے پہلے ایڈیٹر مرحوم ایم وائی بودھنکر، جو میرے سرپرست بھی تھے، نے مجھے اپنے تربیتی دور میں ایک قیمتی مشورہ دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی کوئی کہانی لکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ صحافت کس لیے اور کس کے لیے کرنا چاہئے؟
چند سال بعد جب میں نے نقل مکانی کے معاملے پر رپورٹنگ شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ مقصد صحافت میں مدعے کسی بھی دوسرے پہلو سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کو اپنا مقصد مل جاتا ہے، تو باقی سب کچھ اپنی جگہ پر آجاتا ہے۔
1990 کی دہائی بے گھر ہونے اور بحالی کے معاملے پر بہت زیادہ بحث کا دور تھا۔ ایک دن سائیناتھ بات کرنے کے لیے ناگپور آئے اور میں کسی طرح ان سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے مجھے اپنے بازو بیٹھا لیا۔ وہ 1996-97 کے آس پاس آندھرا پردیش میں کسانوں کی خودکشی کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ میں ودربھ میں بھی یہی تجربہ کر رہا تھا۔
میں نے اس وقت جو بھی وسائل اور سمجھ حاصل کی تھی اس کے ساتھ اس مسئلے کا سراغ لگانا شروع کیا۔ میں نے کسانوں، ماہرین، ماہرین اقتصادیات، اور بہت سے دوسرے لوگوں سے یہ سمجھنے کے لیے بات کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
اگرچہ میرا سفر اس طرح سے شروع ہوا، لیکن دیہی صحافت میں میرا پہلا سنجیدہ قدم اس وقت آیا جب مجھے کے کے برلا فاؤنڈیشن میڈیا فیلوشپ (2000 میں) ملی۔
اس سال میں نے مسلسل پورے ملک کا سفر کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ترقیاتی منصوبوں سے بے گھر ہونے والے لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ میں کیس طرح کی رومانیت کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، اور میں اب بھی نہیں بھاگتا ہوں۔ اب بھی، میں دیہی علاقوں سے ایک مخصوص علاقے کے طور پر رابطہ نہیں کرتا۔ یہاں 833 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ متعدد ریاستوں، زبانوں اور ثقافتوں کے ساتھ ناقابل یقین حد تک متنوع، وسیع خیالات کا حامی ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطے کا احاطہ کرنے کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی اس میں خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تاہم، میرے لیے، یہ وہ چیز تھی جس میں مجھے گہری دلچسپی تھی، اور اب بھی ہیں۔
ای ٹی وی بھارت: آپ فی الحال پیپلز آرکائیو آف رورل انڈیا (PARI) کے بنیادی رکن اور خانہ بدوش رپورٹر ہیں۔ کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟
جے دیپ ہاردیکر: PARI نوجوان، پرجوش، اور پرعزم صحافیوں اور ایڈیٹرز کا ایک متحرک گروپ ہے، جو مکمل طور پر کراؤڈ فنڈنگ سے چلتا ہے۔ یہ اس قسم کا متبادل میڈیا ہے جس کا تصور سائیناتھ نے کیا تھا۔ میں نے چار مختلف اخبارات کے ساتھ کام کیا ہے، اور مجھ پر یقین کریں، ان کے اچھے ارادوں کے باوجود، دیہی ہندوستان کی کہانیوں کو روایتی میڈیا میں وہ اہمیت نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہیں۔ میرے خیال میں جب سائیناتھ کو میگسیسے ایوارڈ ملا تو اس نے دیہی علاقوں کا آرکائیو بنانے کا خیال پیش کیا۔ انہوں نے اس خیال کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں تیار کیا جو نہ صرف دیہی ہندوستان کا آرکائیو ہے بلکہ ایک متحرک میگزین بھی ہے۔ 2008-09 کے ابتدائی مرحلے سے لے کر 2014 میں پری کے آغاز تک، اس سفر کا حصہ بننا میری خوش قسمتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ میڈیا سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دینی چاہیے۔ تعلیمی پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پری صحافت پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو مکمل طور پر دیہی ماحول کو دیکھتی ہے۔اچھائی، برائی، پیشے، کاروبار،مرنے والے فنون، ثقافت، یہاں تک کہ جرم، زرعی اقدار، ذات پات اور جنس۔
ای ٹی وی بھارت: آپ کی کتابوں میں سے ایک، 'A Village Waits Doomsday'، سرکاری اور نجی اقدامات سے بے گھر اور بے سہارا ہونے والے لوگوں کی ذاتی کہانیوں کے بارے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگوں کے بارے میں لکھتے وقت آپ ہمدردی اور معروضیت میں توازن کیسے رکھتے ہیں؟
جے دیپ: تین اسباق مجھے بہت عزیز ہیں۔ ایک میرے پہلے ایڈیٹر کی طرف سے آیا، جس نے مجھے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ صحافت کس کے لیے اور کس کے لیے ہے۔ دوسرا سر مارک ٹلی (ایک برطانوی صحافی) کی طرف سے آیا جب میں فیلوشپ پروگرام میں ساتھی تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم صرف کہانی سنانے والے ہیں، خود کہانی نہیں۔ تیسرا سبق سائیں ناتھ سے آیا۔ ہمارے سفر کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ ایڈیٹرز کو یہ کہانیاں کیوں نظر نہیں آتیں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس دل نہیں ہے تو آپ کی آنکھیں کہانی کو نہیں دیکھ سکتیں۔
وہ ہمدردی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو بنیادی اقدار ہیں جو کسی بھی شخص کو اچھا بناتی ہیں۔ دیگر چیزیں، جیسے رپورٹنگ کی اقدار اور ہنر، اہم ہیں، لیکن ہمدردی ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میری پرورش نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ میری والدہ بہت ہمدرد ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مجھے لوگوں کے ساتھ بہتر ہمدردی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر انسانی دلچسپی نہ ہو تو میں کہانیاں نہیں لکھتا۔
مثال کے طور پر "راما راؤ: دی اسٹوری آف انڈیاز فارم کرائسس" (ان کی کتاب) لکھتے ہوئے، مجھے راما راؤ اور ان کی بیٹی کو ان کی زندگی کے بارے میں لکھنے کی اجازت دینے کے لیے راضی کرنے میں دو سال لگے۔ وہ ودربھ کے ایک غیر واضح گاؤں میں رہتے ہیں، بے شمار مسائل، مالی مشکلات اور مالی مجبوریوں سے نبرد آزما ہیں۔ اس نے ابھی ایک سنگین خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اور میں یہاں ہوں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں لکھنے کی اجازت دیں۔ مجھے ان کا اعتماد جیتنے کا راستہ تلاش کرنا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا، مجھے شہرت یا پیسہ نہیں چاہیے۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کہانی اہم ہے۔ آخرکار، دنیا کو ان کی جدوجہد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ ہمیشہ صرف خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس میں سرمئی اور گہرے رنگ کے شیڈز بھی ہیں۔ ہمیں وہ کہانیاں بھی سنانے کی ضرورت ہے۔
ای ٹی وی بھارت: ایک مصنف اور صحافی کے طور پر، کہانی سنانے کے لیے آپ کا نقطہ نظر کسی خبر یا کتاب سے کیسے مختلف ہے؟
جے دیپ: میرے خیال میں ایک کتاب یا لمبی کہانی کو 5WH کے نقطہ نظر سے آگے جانا ہوگا۔ بیانیہ تحریر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میں واقعی پرجوش ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے بہت محتاط مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، مناظر اور ترتیب کے ذریعے کہانی بیان کرنا۔ آپ واقعی اس موضوع سے انحراف نہیں کر سکتے۔ آپ چیزوں کو فرضی نہیں بنا سکتے۔ آپ کو وہی لکھنا ہوگا جو کھل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہانی کی رفتار کو سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
مثال کے طور پر راما راؤ میں، میں نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، کیونکہ یہ افسانہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا: کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی اپنا قرض ادا کر سکیں گے؟ اس کا جواب میری کتاب کا اختتام بن گیا۔ انہوں نے کہا: "پرانے قرض ادا ہو جائیں گے، اور نئے واپس آئیں گے، شاید، میں قرض میں مر جاؤں گا."
نان فکشن میں آپ ادبی کہانی سنانے کی مہارت کو کسی خاص سفر یا آپ کے سامنے آنے والی کسی خاص کہانی کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت مختلف ہے۔ کسی بھی اچھے نان فکشن لانگ فارم مضمون کے لیے داستان، کردار اور سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بیانیہ عام طور پر عمل یا بے عملی کے بارے میں ہوتا ہے۔ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو، میرے خیال میں اس لحاظ سے، یہ ہزار الفاظ کے ایک عام مضمون سے مختلف ہے۔ میں امریکی صحافی پال سلوپیک کے طرز صحافت سے پوری طرح حیران ہوں، جسے وہ سست صحافت کہتے ہیں۔ سائیناتھ اسے صحافت کی ایک تشریحی شکل کہتے ہیں، جہاں ہمیں سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے سست ہونا پڑتا ہے اور اصل وجوہات کی وضاحت کے لیے خبروں سے آگے جانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ڈیجیٹل جرنلزم کا مستقبل یہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت: آپ کے خیال میں قومی پالیسی کے ارد گرد گفتگو کی تشکیل میں علاقائی صحافت کیا کردار ادا کرتی ہے؟
جے دیپ: اگر آپ ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر میٹروپولیٹن شہروں سے چلتا ہے، لیکن ہندوستان ایک وسیع ملک ہے۔ میں کم از کم 30-40 کلیدی خطوں کو گن سکتا ہوں جو کسی بھی دن کی کوریج میں شامل نہیں ہیں۔ بہار کے انتخابات ابھی ہوئے ہیں۔ ہم علاقوں، سیاسی ووٹنگ اور حتمی گنتی کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن کیا ہم سیمانچل کی خبریں پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم شمالی کرناٹک کی خبریں پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے۔ کیا ہم مراٹھواڑہ کی خبریں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے۔ کیا ہم رائلسیما کی خبریں پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں ۔ کیا وہاں صحافی موجود ہیں؟ ہاں، رپورٹرز ہیں، لیکن وہ بیٹ رپورٹرز ہیں۔ اس لیے، میرے خیال میں علاقائی صحافت، یا خطوں سے رپورٹنگ، قومی میڈیا کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
پری میں، اپنے محدود وسائل کے ساتھ، ہم ملک کے تقریباً ہر زرعی ماحولیاتی خطے کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں ایک علاقائی صحافی ہوں۔ انتخاب سے، میں ناگپور میں رہا کیونکہ میں خبروں کے قریب تھا۔ میں اوڈیشہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات اور تلنگانہ تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ ان ریاستوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں رپورٹنگ شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو قبائلی زندگی سے بھرا ہوا ہے، آب و ہوا اور جنگلات سے متعلق مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ میں پسماندہ آواز نہیں ہوں۔ لیکن میری آواز اہم ہے کیونکہ میرا نقطہ نظر وسیع ہے۔ میں ہندوستان کو دہلی یا ممبئی سے نہیں دیکھتا۔ میں ہندوستان کو چھوٹی چھوٹی جگہوں سے دیکھتا ہوں اور پھر سمجھتا ہوں کہ ملک کس طرح بن رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت: کیا آپ کوئی ایسا واقعہ یا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں جس نے دیہی بحران کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو بدل دیا ہو؟
جے دیپ: ایسے بہت سے تجربات ہیں۔ ایک واقعہ جو ذہن میں آتا ہے اس میں میرے علاقے کی ایک 23-24 سالہ خاتون شامل ہے۔ اس کے ہاں چھ ماہ کا بچہ اور تین سال کی بیٹی ہے۔ میں اس کا انٹرویو کر رہا تھا، اور وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر نے حال ہی میں خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کہا: "دیکھو، میں خودکشی نہیں کر سکتی۔ میں مر نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ بچوں کے کم از کم 18 سال ہونے تک زندہ رہیں۔ اس کے بعد میں سکون سے مر سکتی ہوں، لیکن انہیں بڑا ہونے اور ذمہ داری سنبھالنے میں 15-20 سال لگیں گے۔ اس لیے مجھے ان کے لیے جینا پڑے گا۔ اور معاشرہ مجھے سکون سے جینے نہیں دے گا۔"
زرعی بحران صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سے ساختی پہلو ہیں۔ میں ابھی مراٹھواڑہ سے واپس آیا ہوں، جہاں میں نے دھاراشیو میں کری نامی گاؤں کا دورہ کیا۔ میں نے سوچا کہ صرف ایک کسان نے خودکشی کی ہے، لیکن میں نے دریافت کیا کہ پچھلے 24 مہینوں میں اسی گاؤں میں 30 خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے مجھے بار بار اس گاؤں جانا پڑے گا۔
ای ٹی وی بھارت: آپ اگلی دہائی میں ہندوستان میں دیہی زندگی کو کس طرح ترقی کرتے دیکھتے ہیں؟
جے دیپ: اگر یہ جاری رہتا ہے، تو میں مختلف وجوہات کی بنا پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی توقع کرتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ، خاص طور پر نوجوان، دیہی علاقوں میں رہنا چاہیں گے۔ جب تک دیہی ہندوستان ماحولیاتی اور اقتصادی لحاظ سے بہتر نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان اس سطح پر ترقی کرے گا جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایک بہت ہی متزلزل ترقی ہوگی۔ اگر ایک کسان کی اوسط سالانہ آمدنی صرف 20,000-30,000 روپے ہے تو میں اگلے 50 سالوں میں ترقی یافتہ ملک پر غور نہیں کر سکتا۔ ہمیں اجتماعی طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ضروری ہے۔
ہمیں نسلی تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ، آپ جانتے ہیں، جب بھی آپ کسی گاؤں جاتے ہیں، آپ کو نوجوان نظر نہیں آتے۔ اب ایک سماجی خرابی ہے۔ اس پورے بحران کو، 30 سال کے بعد، 30 سال ہو گئے ہیں جب ہم نے دیہی علاقوں کو، خاص طور پر بارشوں سے متاثرہ اور چھوٹے درجے کے کسانوں کو مہنگائی کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ اب ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں یہ اگلے پانچ سالوں میں ایک بڑے سماجی بحران میں بدل جائے گا۔ ہمیں مزید صحافیوں کی ضرورت ہے، ہمیں سوچی سمجھی پالیسیوں کی ضرورت ہے، اچانک جھٹکوں کی نہیں۔ ہمیں 1500 یا 2000 روپے کے سادہ ہینڈ آؤٹ سے آگے طویل مدتی پالیسی استحکام اور ریاست کی شمولیت کی ضرورت ہے۔
ای ٹی وی بھارت: دیہی رپورٹنگ میں کیریئر بنانے کے خواہشمند صحافیوں کے لیے آپ کا مشورہ؟
جے دیپ: دیہی رپورٹنگ ناقابل یقین حد تک مطالبہ کرتی ہے لیکن اتنی ہی تعلیم دیتی ہے۔ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ میں طالب علموں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک علاقے پر قائم رہیں۔ 5W1H سے آگے انسانی کہانیاں سنانے کے لیے۔ دیہی رپورٹنگ زیادہ فطری طور پر چھوٹے شہروں کے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ دیہی رپورٹنگ کو ایک سنجیدہ موضوع کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دیہی علاقوں کے معیشت، سیاست، ثقافت، فنون اور دیگر بہت سے پہلوؤں پر رپورٹ کر سکتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت: دیہی ہندوستان کا احاطہ کرنے والے صحافی اور مصنف کی حیثیت سے، راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟
جے دیپ: سچ پوچھیں تو یہ میرے پاس اچانک آیا۔ میں نے اس شخص سے کہا جس نے مجھے فون کیا کہ وہ مجھے خبر سنائے کہ میں اس وقت تھکا ہوا اور افسردہ محسوس کر رہا تھا۔ ہمیشہ مشکل حالات ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ چھوٹے شہر میں ہوں۔ مواقع کم ہیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ ایوارڈ ایسے وقت میں ملا جب میں اپنی صحافت کو نئے سرے سے شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں بہت افسردہ محسوس کر رہا تھا۔ میرے پاس جیوری اور گروپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ بھی حوصلہ افزا ہے کہ میرے کام کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں ہے، جو علاقائی صحافت کے علمبرداروں میں سے ایک ہیں، جو مجھے اور زیادہ خوش اور فخر کا باعث بناتا ہے۔