راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی

حیدرآباد: راموجی گروپ کے چیرمین اور منیجنگ ڈائرکٹر چروکوری کرن نے اتوار کو کہا کہ راموجی ایکسیلنس ایوارڈز معاشرے کے حقیقی ہیروز اور ان افراد کی عزت افزائی کے لیے ہیں جنہوں نے خاموشی سے ہمت، ہمدردی اور عزم کے ساتھ زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے۔

حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایچ کرن نے کہا، "ہمارے پیارے چیئرمین شری راموجی راؤ گارو ایک وژن حامل اور غیر معمولی عزم والے آدمی تھے۔"

انہوں نے کہا کہ "شری راموجی راؤ ایک ایسے رہنما تھے جن کا ماننا تھا کہ جب مقصد اور نظم و ضبط سے رہنمائی حاصل کی جائے تو عام لوگ غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔"

"انہوں نے ہمیں دکھایا کہ انٹرپرائز اور اخلاقیات ایک ساتھ چل سکتے ہیں، اور یہ کہ کاروبار کو ہمیشہ ایک اعلیٰ مقصد یعنی عوام اور قوم کی ترقی کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ وہ اکثر ہمیں یاد دلاتے تھے کہ اخلاقیات کے بغیر کاروبار خالی ہے اور خدمت کے بغیر کامیابی سطحی چیز ہے۔ اس یقین نے نہ صرف راموجی گروپ کو بلکہ ان لوگوں کی نسلوں کو بھی تشکیل دیا جنہوں نے اس گروپ کے ساتھ کام کیا اور اس کی مثال سے سیکھا۔" سی ایم ڈی نے کہا۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر ایوارڈ یافتہ کا انتخاب 900 سے زیادہ پروفائلز کو کھنگالنے کی سخت مشق کے بعد کیا گیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ راموجی ایکسیلینس ایوارڈز گروپ کا "(شری راموجی راؤ کے) لازوال جذبے کو خراج تحسین ہے۔ ان ایوارڈز کے ذریعے، ہم معاشرے کے حقیقی ہیروز، ایسے افراد کی عزت افزائی کرتے ہیں جنہوں نے خاموشی سے ہمت، ہمدردی اور عزم کے ساتھ زندگیوں میں تبدیلی لائی۔"

"ہر ایوارڈ یافتہ کو 900 سے زیادہ پروفائلز میں سے منتخب کیا گیا ہے، اور جن کا آج ہم جشن منا رہے ہیں وہ انہی اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں ہمارے چیئرمین نے اپنے پیچھے چھوڑا یعنی جذبے کے ساتھ مقصد، ہمدردی کے ساتھ ہمت، اور بے لوثی کے ساتھ خدمت۔" انہوں نے وضاحت کی۔

سی ایم ڈی نے کہا کہ سات ایوارڈ یافتہ لوگوں میں سے چار خواتین ہیں، اس حقیقت سے شری راموجی راؤ کو خوشی ملتی، جنہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کافی جدوجہد کی۔

"ہمیں یہ جان کر بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال سات میں سے چار ایوارڈز یافتہ خواتین ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے بانی چیئرمین (سری راموجی راؤ) کو بہت خوشی ہوتی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جدوجہد کی، ان کے وقار کے لیے چیمپیئن رہے، اور ان کی ترقی کے لیے دروازے کھولے گئے۔ یہ راموجی گروپ کا فلسفہ بن گیا ہے کہ ترقی پسند معاشرے کے لیے خواتین کی قیادت اور شرکت ضروری ہے۔ اور آج کے یہ ایوارڈز خوبصورتی سے اس یقین کی تصدیق کرتے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا۔

ایوارڈ یافتگان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راموجی گروپ ان میں بھارت کی زندہ روح کو دیکھتا ہے یعنی وہ اپنے کام میں مضبوط، بے لوث اور امید سے بھرپور ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک خاندان اور ایک ادارے کے طور پر ہمارا گروپ اسے اپنا فرض اور تقدیر دونوں کے طور پر لے گا تاکہ شری راموجی راؤ کے "اچھائی، پیشہ ورانہ مہارت اور انسانیت کی خدمت کو تسلیم کرنے" کے خواب کو آگے بڑھایا جائے۔

"ہم اس کو ایک مسلسل مشن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ملک بھر سے مزید تبدیلی سازوں کو دریافت کرنے اور ان کا اعزاز دینے کے لیے ہر سال یہ ایوارڈز جاری رکھیں گے… یہ جانفشانی، عاجزی اور امید جیسے اصولوں کو زندہ رکھنے کا ہمارا طریقہ ہو گا جن کو ہمارے بانی چیئرمین (شری راموجی راؤ) نے سب سے زیادہ پسند کیا،" انہوں نے کہا۔

