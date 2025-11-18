ETV Bharat / bharat

"راموجی ایک نام ہی نہیں... ایک برانڈ ہے": تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے "راموجی ایکسیلنس ایوارڈز-2025" کو دی مبارکباد

راموجی راؤ کے 89ویں یوم پیدائش پر راموجی فلم سٹی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں "راموجی ایکسیلنس ایوارڈز-2025" کا آغاز کیا گیا۔

سی ایم ریونت ریڈی راموجی ایکسی لینس ایوارڈ سے خطاب کرتے ہوئ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025

5 Min Read
حیدرآباد: "راموجی نام نہیں ہے، یہ ایک برانڈ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ برانڈ جاری رہے۔" تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اتوار کو راموجی فلم سٹی میں منعقدہ "راموجی ایکسیلنس ایوارڈز" تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن اور ان کے اہل خانہ کو ایوارڈ تقریب کے لیے مبارکباد دی۔

تلنگانہ کے وزیر اعلی نے کہا، "راموجی فلم سٹی، ای ٹی وی، ایناڈو... تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔" اس اعزاز کو مزید فروغ دینے کے لیے ریاستی حکومت بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔

راموجی فلم سٹی تلنگانہ کا چوتھا عجوبہ

ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے چار عجائبات میں چارمینار، گولکنڈہ، ہائی ٹیک سٹی اور راموجی فلم سٹی شامل ہیں۔ ان سے ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کو پہچان ملی ہے۔ تیلگو فلم انڈسٹری کی شروعات نندی ایوارڈز سے ہوئی تھی اور اب آسکر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف اس خطے میں بنائے گئے اسٹوڈیوز ہی نہیں ہیں، بلکہ راموجی فلم سٹی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

"میں نے کئی مواقع پر کہا ہے کہ صرف ٹالی ووڈ اور بالی ووڈ ہی نہیں، بلکہ ہالی ووڈ کو بھی اس ریاست میں، اس شہر میں، راموجی فلم سٹی میں آنا چاہیے۔ اگر آپ اسکرپٹ کے ساتھ راموجی فلم سٹی کمپلیکس میں آتے ہیں تو ایک مکمل فلم بنتی ہے۔ فلم سٹی ایک شاہکار ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، راموجی راؤ نے ان سب کا سامنا کیا اور اسے ریاست کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔" - ریونت ریڈی، چیف منسٹر

تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، "اسی طرح، 'عیناڈو' اخبار نے 50 سال مکمل کر لیے ہیں۔ میں 'ایناڈو' پڑھتا ہوں جیسے ہی میں جاگتا ہوں اور 'ای ٹی وی نیوز' دیکھ کر سو جاتا ہوں۔ راموجی راؤ نے تیلگو لوگوں کے لیے یہ عادت بنا دی ہے کہ میں صبح کتنے ہی میگزین پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ 'ایناڈو' پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں پوری خبریں ای ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں۔

نائب صدر سے تعاون کی توقع

چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نائب صدر رادھا کرشنن سے تعاون کی توقع ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ رادھا کرشنن ساڑھے تین ماہ تک گورنر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ریاست تلنگانہ کو مکمل تعاون فراہم کیا تھا۔ اس وقت نائب صدر کے طور پر وینکیا نائیڈو نے تلگو ریاستوں کے تعلق سے مرکزی حکومت کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج نائب صدر رادھا کرشنن سے بھی اسی تعاون کی توقع ہے۔

راموجی راؤ کے ساتھ ایک تجربہ شیئر کیا

"میں راموجی راؤ کے ساتھ ایک تجربہ بتاؤں گا۔ 2009 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی میں ایک مہینہ باقی تھا، ہم نے سب کچھ حساب کر لیا تھا اور فرض کر لیا تھا کہ ہماری حکومت ضرور آئے گی، اگر حکومت آئی تو... وزیر بننے کی خواہش ضرور ہو گی! چار دوست اکٹھے ہوئے... 'ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں'، اور راموجی راؤ نے ہم سے ملاقات کی اور بات چیت کرنے کے لیے وہ وقت آ گئے جو ہم سمجھ گئے تھے۔ وزارتی عہدوں پر اس نے ہمیں بٹھایا اور سیاست، انتخابات اور نتائج کا تجزیہ کیا۔

اس سے پہلے کہ ہم پوچھ پاتے، انہوں نے کہا، "میں نے چندرا بابو سے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو وزارت کا عہدہ دیں۔ جو بھی میرے پاس آتا ہے، میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ وزیر بننے کے بجائے ایم ایل اے کے طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ چاروں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے۔"

