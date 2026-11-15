راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 پیر کو وجے واڑہ میں پیش کیے جائیں گے
راموجی ایکسی لینس ایوارڈز تقریب میں مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ مہمانِ خصوصی ہوں گے، جہاں نو نمایاں شخصیات کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔
Published : November 15, 2026 at 8:08 PM IST
حیدرآباد: شری راموجی راؤ کے 90 ویں یومِ پیدائش کے موقع پر راموجی ایکسی لینس ایوارڈز کا دوسرا ایڈیشن پیر کے روز آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ میں ایک پُر وقار تقریب کے دوران منعقد ہوگا۔ رواں سال اس ایوارڈ تقریب میں سماج کے نو حقیقی ہیروز اور ان شخصیات کو اعزاز سے نوازا جائے گا جنہوں نے ہمت، ہمدردی اور عزم کے ساتھ خاموشی سے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ مہمانِ خصوصی ہوں گے، جبکہ آندھرا پردیش کے گورنر سید عبد النذیر، وزیرِ اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیرِ اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ تقریب میں متعدد مرکزی وزراء اور مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
شری راموجی راؤ کی یاد میں قائم کیے گئے راموجی ایکسی لینس ایوارڈز گزشتہ سال سے ان ممتاز شخصیات کو پیش کیے جا رہے ہیں جنہوں نے سماج کی خدمت میں غیر معمولی صلاحیت اور لگن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان ایوارڈز کا آغاز نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے 6 نومبر 2025 کو راموجی گروپ کے بانی کے 89 ویں یومِ پیدائش کے موقع پر راموجی فلم سٹی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں کیا تھا۔ ایوارڈز کے پہلے ایڈیشن کی تقریب گزشتہ سال راموجی فلم سٹی میں بڑی دھوم دھام سے منعقد کی گئی تھی۔ دوسرا ایڈیشن پیر کی شام 5:30 بجے سے وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا میں منعقد ہوگا۔
گزشتہ سال سات باصلاحیت شخصیات کو راموجی ایکسی لینس ایوارڈز سے نوازا گیا تھا، جبکہ رواں سال یہ تعداد بڑھا کر نو کر دی گئی ہے۔ صحافت، دیہی ترقی، خدمتِ انسانیت، فن و ثقافت، یوتھ آئیکون، سائنس و ٹیکنالوجی اور ویمن اچیور کے علاوہ 2026 کے ایوارڈز تعلیم اور طب و صحت کے زمروں میں بھی پیش کیے جائیں گے۔ ملک بھر سے سینکڑوں نامزدگیوں میں سے مختلف شعبوں میں نمایاں کارنامے انجام دینے والی نو ممتاز شخصیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہر اعزاز یافتہ شخصیت کو ایک یادگاری نشان (مومنٹو)، توصیفی سند اور 10 لاکھ روپے نقد انعام پیش کیا جائے گا۔
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
انتخاب کا عمل مکمل شفافیت اور باریک بینی کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ ماہرین کے پینلز نے ہر زمرے میں متعدد پروفائلز کا جائزہ لے کر فی زمرہ تین ناموں کو شارٹ لسٹ کیا، جس کے بعد ایک حتمی کمیٹی نے ہر زمرے سے ایک ایوارڈ یافتہ شخصیت کا انتخاب کیا۔ حقائق کی تصدیق کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسناد اور زمینی کاموں کی ایناڈو اور ای ٹی وی بھارت نیٹ ورکس کے ذریعے آزادانہ طور پر جانچ پڑتال کی گئی۔ گزشتہ سال ایوارڈ تقریب کے افتتاحی پہلے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ کرن نے کہا تھا کہ راموجی ایکسی لینس ایوارڈز گروپ کی جانب سے (شری راموجی راؤ کے) لازوال جذبے کو ”عاجزانہ خراجِ عقیدت ہے اور ان ایوارڈز کے ذریعے ہم سماج کے ان حقیقی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمت، ہمدردی اور عزم کے ساتھ خاموشی سے زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے۔“
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
انہوں نے کہا تھاکہ ”ہمارے محبوب چیئرمین شری راموجی راؤ گارو بصیرت اور غیر معمولی عزم کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جن کا ماننا تھا کہ اگر عام لوگوں کو مقصد اور نظم و ضبط کی رہنمائی حاصل ہو تو وہ غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔“ سی ایم ڈی نے مزید کہاکہ ”شری راموجی راؤ گارو نے ہمیں دکھایا کہ کاروبار اور اخلاقیات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور کاروبار کو ہمیشہ ایک اعلیٰ مقصد یعنی عوام اور قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ اکثر ہمیں یاد دلاتے تھے کہ اخلاقیات کے بغیر کاروبار کھوکھلا ہے اور خدمت کے بغیر کامیابی سطحی ہے۔ اسی یقین نے نہ صرف راموجی گروپ بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کی مثال سے سیکھنے والے نسل در نسل لوگوں کی شخصیت سازی کی۔“
2025 کے ایوارڈ یافتگان کے بارے میں مزید تفصیلات
راموجی ایکسی لینس ایوارڈ 2025 کے اعزاز یافتگان: (بائیں سے) جے دیپ ہارڈیکر (صحافت)، آملا اشوک روئیا (دیہی ترقی)، شری کانت بولا (یوتھ آئیکون)، پروفیسر ستھوپتی پرسنا شری (فن و ثقافت)، پلّبی گھوش (ویمن اچیور)، آکاش ٹنڈن (خدمتِ انسانیت)، پروفیسر مادھوی لتا گالی (سائنس و ٹیکنالوجی)۔ گزشتہ سال سات شخصیات کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جن میں آملا اشوک روئیا (شعبہ دیہی ترقی)، شری کانت بولا (یوتھ آئیکون)، پروفیسر مادھوی لتا گالی (سائنس اور ٹیکنالوجی)، آکاش ٹنڈن (خدمتِ انسانیت)، پروفیسر ستھوپتی پرسنا شری (فنون و ثقافت)، جے دیپ ہارڈیکر (صحافت) اور پلّوی گھوش (خواتین کو بااختیار بنانا) شامل تھیں۔