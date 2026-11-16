کوئی بھی راموجی راؤ کی ملک کے لئے ان کے تعاون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امیت شاہ کا راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 میں بیان
شاہ نےراموجی راؤ کی تعریف کی کہ انہوں نےآزادی اظہار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، نکھل باپٹ کی رپورٹ۔
Published : November 16, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 11:00 PM IST
وجئے واڑہ: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو میڈیا ویژنری سری راموجی راؤ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کوئی بھی ملک کے لئے ان کے تعاون سے مماثل نہیں ہوسکتا ہے۔
یہاں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلاویدیکا میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2026 کی تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، شاہ نے یاد کیا کہ کس طرح سری راموجی راؤ گارو اپنے آپ میں ایک ایسا ادارہ تھے جس کی میراث ان کے انتقال کے بعد بھی قوم کو متاثر کرتی ہے۔
شاہ نے کہا، "سری راموجی راؤ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ میں ایک ادارہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ زندہ نہیں ہیں، تب بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے جس سے قوم کو تحریک ملتی ہے،"۔
مرکزی وزیر، جو کہ بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر بھی ہیں، نے کہا کہ وہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ "اپنی زندگی میں کوئی بھی شخص اتنے بڑے کینوس پر قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جیسا کہ راموجی راؤ گارو نے کیا ہے۔"
شاہ نے کہا، "وہ ایک وژن اور ایک مضبوط عزم لے کر گئے تھے جس کے ساتھ انہوں نے ایناڈو شروع کیا۔ آج جب ہم ان کے تعاون کا جائزہ لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم راموجی راؤ گارو کا موازنہ صرف ایک دوسرے شخص سے کر سکتے ہیں، وہ رام ناتھ گوئنکا ہیں،"۔
آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو اور ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مرکزی وزراء جی کشن ریڈی اور کنجراپو رام موہن نائیڈو اور مختلف شعبوں کی دیگر اہم شخصیات نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔
تقریب کا آغاز مہمان خصوصی، معزز مہمان، راموجی گروپ کے سی ایم ڈی نے چراغاں کرکے کیا۔ مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن اور راموجی فلم سٹی ایم ڈی۔ فلم سٹی کی ڈائریکٹر کیرتی سوہانا، ای ٹی وی بھارت کی ڈائریکٹر برہاتھی اور ای ٹی وی ڈائریکٹر پورنا سوجے نے مہمانوں اور ایوارڈ جیتنے والوں کا خیرمقدم کیا۔
تقریب کے آغاز میں شاہ نے تیلگو میں بات نہ کرنے پر معذرت کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر صحت ستیہ کمار یادو نے تقریب کے دوران شاہ کے مترجم کے طور پر کام کیا۔
دعوت کے لیے راموجو گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ کرن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، شاہ نے یاد دلایا کہ وہ پہلی بار شری راموجی راؤ سے ملے جب وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔
شاہ نے کہا، "میں اتفاقاً رامو جی راؤ جی سے ملا۔ نریندر مودی جی کی حلف برداری کی تقریب چل رہی تھی۔ میں، چندرابابو نائیڈو جی اور راموجی راؤ جی، ہم تینوں وہاں موجود تھے۔ وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے اپنی گاڑی نہیں ملی۔ پھر راموجی راؤ اور نائیڈو جی نے مجھے گجرات بھون تک لفٹ دی۔"
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ جب بھی وہ شری راموجی راؤ سے ملے، وہ اس حقیقت سے بہت متاثر ہوئے کہ ایک شخص جو زیادہ سفر نہیں کرتا ہے وہ ملک میں ہونے والی ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے اور ان موضوعات پر تفصیل سے بات کرسکتا ہے۔
شاہ نے کہا کہ ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں، میں نے محسوس کیا کہ وہ قومی مسائل پر بات کرتے وقت ایک واضح نقطہ نظر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ، وہ مضبوط رائے رکھتے تھے اور بغیر کسی خوف کے اس کا اظہار کرتے تھے۔
سینئر بی جے پی لیڈر نے شری راموجی راؤ کے ساتھ ایک اور ملاقات کو یاد کیا، جس میں میڈیا آئکن نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات پر تفصیل سے بات کی۔
لوک سبھا انتخابات کے دوران میں نے اتر پردیش کے کونے کونے کا سفر کیا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص جو ہندی نہیں بولتا تھا، خواہ اس کی میڈیا ٹیم کتنی ہی بڑی ہو، اسے اتر پردیش کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات تھیں۔ اتر پردیش کے بارے میں انہوں نے جو اندازہ اس دن میرے ساتھ شیئر کیا وہ بالکل ویسا ہی نکلا۔
شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد، شری راموجی راؤ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ شمال مشرق میں شورش کو ختم کرنا آرٹیکل 370 سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے۔
انہوں نے کہا وہ وہاں کی تاریخ، آبادی، مسائل اور بغاوت کی جڑ جانتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو راموجی راؤ صاحب کو اعزازی مشیر بنایا جانا چاہیے۔"
شاہ نے کہا کہ شری راموجی راؤ کے لیے ان کا احترام دن بدن بڑھتا گیا۔ انہوں نے اس وژنری لیڈر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ رامو جی راؤ نے ہمیشہ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنایا اور نئے چیلنجز کا سامنا کیا۔ شاہ نے کہا، "جب پرائیویٹ نیوز چینلز پہلی بار شروع ہوئے، تو ان کے علاوہ شاید ہی کسی نے علاقائی 24 گھنٹے نیوز چینل کے بارے میں سوچا ہو گا۔ انہوں نے نہ صرف تیلگو بلکہ دیگر تمام زبانوں میں بھی ای ٹی وی چینلز شروع کیے، انہیں مضبوط کیا، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ملک کا ہر فرد ای ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے سچائی سے واقف ہو۔"
انہوں نے راموجی راؤ سے اپنی آخری ملاقات کے بارے میں بھی بات کی۔ "میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ میں نے مذاق میں ان سے پوچھا، اگر راموجی راؤ ابھی جوان ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ ایک اسمارٹ فون ٹی وی چینل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی خراب صحت کے باوجود انہوں نے یہ مقصد بھی حاصل کر لیا ہے۔ ان میں اپنا حصہ ڈالنے کا گہرا جذبہ تھا، اور یہی چیز انہیں ایک عظیم انسان بناتی ہے۔"
شاہ نے آزادی اظہار پر کبھی سمجھوتہ نہ کرنے پر راموجی راؤ کی بھی تعریف کی۔ "چاہے یہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت، انہوں نے کبھی بھی اپنی آزادی اظہار پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ یہ اس بنیادی خیال سے پیدا ہوا کہ صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے۔"
شاہ نے کہا کہ جو لوگ اپنی اقدار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ عظیم شخصیت ہیں اور شری راموجی راؤ بھی ایسے ہی ایک شخص تھے۔ شاہ نے کہا، "انہوں نے صرف تنظیمیں نہیں بلکہ ادارے بنائے۔ اور ادارے اپنے بانی کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں،"۔
انہوں نے فلم انڈسٹری میں شری راموجی راؤ کی عظیم شراکت کو بھی یاد کیا۔ "کسی بھی زبان میں فلم کا تصور راموجی فلم اسٹوڈیو کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔" انہوں نے مزید کہا کہ 2016 میں جب راموجی راؤ کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا تو گجرات کے ایک سرکردہ روزنامہ نے لکھا کہ یہ صحافت کے لیے اعزاز اور تیلگو لوگوں کے لیے باعث فخر ہے۔
اس کے بعد شاہ نے ہائیڈروجن ٹرین سمیت نریندر مودی حکومت کی کامیابیوں کے بارے میں بات کی۔ شاہ نے کہا "رام موہن نائیڈو وہاں ہیں۔ہندوستان نے ترقی کی ہے اور اب اس کے پاس 150 ہوائی اڈے ہیں۔ روس-یوکرین اور ایران۔امریکہ کے درمیان جاری جنگوں کے باوجود، موڈیز نے ہندوستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 6.5 فیصد سے بڑھا کر 7 فیصد کر دی ہے۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق، 500 ملین لوگ غربت سے باہر آئے ہیں،"۔