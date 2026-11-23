راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: ’واٹر مین آف ساؤتھ زون‘ پوڈیلی راج شیکھر راجو نے 200 چیک ڈیم اور 550 فارم پونڈز کیسے تعمیر کیے؟
راجو نے اپنے والد کے آنسوؤں کو ایک ایسے منصوبے میں بدل دیا جس نے کسانوں کی عزتِ نفس کو دوبارہ بحال کر دیا۔
Published : November 23, 2026 at 7:06 AM IST
وجے واڑہ: جب مانسون روٹھ جائے تو کسی زرعی گاؤں پر ایک بوجھل سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم کے ایک چھوٹے سے گاؤں ’کوکیرا کونڈیا پالم‘ کی خشک اور پھٹی ہوئی سرخ زمین کی طرح بے جان اور دم گھونٹ دینے والی ہوتی ہے۔ دہائیوں قبل، خشک کنوؤں اور آگ برساتے سورج کے اسی منظرنامے میں چھٹی جماعت کے ایک طالب علم نے اپنے والد کو مرجھائے ہوئے کھیت کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس خاندان کے پاس محض ایک ایکڑ بنجر زمین تھی۔ انہوں نے بیج خریدنے اور زمین تیار کرنے کے لیے قرض لیا تھا اور کرشنا نہر سے پانی ملنے کے وعدے اور بادلوں کی کرم نوازی پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن نہ نہر کا پانی آیا اور نہ ہی بادل برسے۔ تپتی دھوپ میں فصلیں جھلس گئیں اور ان کے ساتھ ہی خاندان کے جینے کی امید بھی دم توڑ گئی۔
پوڈیلی راج شیکھر راجو، جن کے بچپن کی ابتدائی یادیں اپنے خاندان اور مویشیوں کے لیے ایک اکلوتے ہینڈ پمپ سے دو کلومیٹر پیدل چل کر پانی کے بھاری برتن ڈھونے سے عبارت تھیں، ان کے لیے والد کے یہ آنسو ایک اٹل عہد بن گئے۔ ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے، ایک ایسے شخص کی سادہ اور بے لوث سچائی کے ساتھ جو آج بھی دولت کو پانی کی بالٹیوں اور اناج کی بوریوں سے ناپتا ہے، اس ماہرِ تحفظِ آب نے کہاکہ ”وہ انتہائی ابتر صورت حال تھی۔ جب آپ قرض لے کر کھیتی میں لگاتے ہیں اور فصل سوکھ جاتی ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسانوں کی مدد کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں نے اسی وقت، جب میں بہت چھوٹا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔“
آج دنیا انہیں ’واٹر مین آف ساؤتھ زون‘ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حکومتِ ہند کے باوقار ’نیشنل جل شکتی ایوارڈ‘ کے یافتہ ہیں اور دیہی ترقی و زراعت کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ’راموجی ایکسی لینس ایوارڈ‘ سے نوازا جا رہا ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران انہوں نے آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک میں 105 واٹرشیڈ منصوبوں پر عمل درآمد میں مدد کی ہے، تقریباً 200 چیک ڈیم اور 550 زرعی تالاب (فارم پونڈز) تعمیر کیے ہیں، اور پانی ذخیرہ کرنے کی اندازاً 50 لاکھ کیوبک میٹر گنجائش پیدا کی ہے۔ ان کی کاوشوں نے تقریباً دو لاکھ کاشتکار خاندانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔
اس کے باوجود، جب آپ ان کے روبرو بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو میں کسی پیشہ ور ٹیکنوکریٹ جیسی تصنع آمیز اصطلاحات نظر نہیں آتیں۔ اس کے بجائے آپ کے سامنے ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو فطرت کے سادہ مگر کرشماتی نظام سے گہری محبت رکھتا ہے، اور جسے اس بات کا شدید احساس ہے کہ اس کا یہ سفر محض اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ لوگوں نے اس پر اس وقت بھروسہ کیا جب اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی کامیابی نہیں تھی۔ نباتیات (بوٹنی) اور سوشل ورک میں ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد راجو کو احساس ہوا کہ بنجر زمین سے پانی نکالنے کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ”اپنے محدود علم کی بنیاد پر ہم آنکھیں بند کر کے کوئی ڈھانچہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تکنیکی پیمانوں کو سمجھنا ضروری ہے: بارش کتنی ہوتی ہے، اس سے کتنا پانی بہہ کر نکلتا ہے، اور پانی روکنے کی صلاحیت کہاں موجود ہے۔“
انہوں نے احمد آباد کے ’انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا‘ سے نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تاہم ایک بڑی رکاوٹ سامنے تھی: اس کورس کی فیس ایک لاکھ 20 ہزار روپے تھی، جو زرعی مزدوروں کے ایک بیٹے کے لیے ناقابلِ تصور رقم تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، وہ آج بھی انہیں آبدیدہ کر دیتا ہے۔ دوستوں، اساتذہ اور خیر خواہوں (جن میں وہ پربھاکر، راجول پاٹل، رامانجنی اور شمس الدین جیسے نام لیتے ہیں) نے اپنے محدود وسائل کو یکجا کیا اور چندہ جمع کر کے انہیں گجرات بھیجا۔ وہاں پہنچنے پر پروفیسر گنپتی نے ان کی سرپرستی کی۔ اس غیر متوقع کرم نوازی کے سائے میں راجو نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا اور گجرات و مدھیہ پردیش کے دیہی علاقوں کا سفر کر کے یہ مطالعہ کیا کہ بارش کے پانی کو کس طرح روکا، اس کی رفتار کو کم کیا اور اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔
جب وہ 2005 میں سائنسی علم سے لیس ہو کر، نابارڈ کے واٹرشیڈ منصوبوں اور بعد ازاں کارپوریٹ سی ایس آر شراکت داری کے مالی تعاون کے ساتھ تیلگو ریاستوں میں واپس لوٹے، تو انہیں ایک نئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تھی لوگوں کی بے اعتمادی۔ جھوٹے وعدوں کے عادی دیہاتیوں کو شک تھا کہ راجو اور ان کی ٹیم ان کے نام پر سرکاری فنڈز ہڑپ کرنے آئی ہے۔ بعض دیہات میں مقامی کمیٹی کی قیادت پر تنازعات اتنے شدت اختیار کر گئے کہ راجو کو رات بھر ایک کمرے میں بند رکھا گیا۔ انہوں نے لوگوں کے اس غصے کا جواب جھنجھلاہٹ کے بجائے صبر و تحمل اور ایک ایسے فلسفے سے دیا جو انہوں نے براہِ راست فطرت سے سیکھا تھا۔
راجو آگے کی طرف جھکتے ہوئے ہوا میں زمین کے نشیب و فراز کا خاکہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے تحفظ کا مطلب فوری طور پر سیمنٹ کا ایک بڑا چیک ڈیم بنا دینا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ آپ کو زمین کی اصلاح پہاڑی کی چوٹی سے وادی تک، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف کرنی ہوتی ہے۔ اوپری ڈھلوان پر ہم کنٹور خندقیں اور پانی جذب کرنے والے چھوٹے ڈھانچے بناتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی ایک ننھی دھار بنتی ہے۔ چار ننھی دھاریں مل کر ایک چھوٹا نالہ بنتی ہیں، اور پانچ چھوٹے نالے مل کر ایک بڑا نالہ بناتے ہیں۔ آپ کو پانی کے قدرتی بہاؤ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے ہر قدم پر روکنا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں چیک ڈیم تعمیر کیا جاتا ہے۔“
یہ انجینئرنگ کا ایک فطرت دوست انداز ہے: فطرت کو زیر کرنے کے بجائے آپ پانی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ذرا ٹھہرے، رکے اور زمین میں جذب ہو جائے۔ اور پھر بارشیں ہوئیں۔ ایک دو موسموں کے اندر ہی، برسوں سے بالکل خشک پڑے بورویل اچانک دوبارہ ابل پڑے۔ زیرِ زمین پانی کی سطح روز بروز بلند ہونے لگی۔ جن دیہاتیوں نے کبھی راجو کو کمرے میں بند کر دیا تھا، انہی لوگوں نے انہیں پالکی میں بٹھا کر خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے گاؤں کی گلیوں میں جلوس نکالا۔ تاہم راجو کے نزدیک پانی محض پانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ان دیکھا دھاگہ ہے جو انسانی وقار اور عزتِ نفس کو جوڑے رکھتا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ”جب پانی نہیں ہوتا تو ایک ایکڑ سے بمشکل 10 بوری اناج نکلتا ہے، جو قرض چکانے کے لیے بھی ناکافی ہوتا ہے۔ لیکن وافر پانی میسر ہو تو اسی ایک ایکڑ سے 40 بوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ منافع کی وہ اضافی بوریاں سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ اچانک ایک کسان کو یومیہ مزدوری کے لیے شہر کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول بھیج سکتا ہے، معقول کپڑے خرید سکتا ہے اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔“
ان کی نظر انسانی تکالیف سے بھی آگے تک جاتی ہے۔ وہ ای ٹی وی بھارت کو بتاتے ہیں کہ خشک سالی سے متاثرہ کسی ضلع میں گرمیوں کا موسم گزار کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ پرندے آسمان سے گر رہے ہیں اور جنگلی جانور پیاس سے مر رہے ہیں کیونکہ انہیں پانی کی تلاش میں میلوں دور جانے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ جب تالاب بھر جاتے ہیں تو پرندے لوٹ آتے ہیں، مٹی کے زخم بھرنے لگتے ہیں، ماحولیاتی نظام دوبارہ سانس لینے لگتا ہے، اور زراعت ایک خاموش مگر باہمی ہم آہنگی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔
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آج ان کا خواب ضلع پرکاشم اور یہاں تک کہ جنوبی بھارت کی سرحدوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ وہ ملک بھر میں پانی پر مبنی پائیدار دیہی ترقی کے اپنے اس ماڈل کو دہرانے کے لیے نوجوانوں، اساتذہ، جامعات اور دنیا بھر میں مقیم بھارتی نژاد افراد کا ایک نیٹ ورک سرگرمی سے تیار کر رہے ہیں۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے جو کبھی اپنے خاندان کے مویشیوں کو زندہ رکھنے کے لیے دو کلومیٹر دور سے پانی کے گھڑے ڈھو کر لاتا تھا، یہ ایک غیر معمولی اور جرات مندانہ خواب ہے۔ پھر بھی، جب آپ پوڈیلی راج شیکھر راجو کو بہہ جانے سے قبل بچا لیے جانے والے بارش کے ایک ایک قطرے کے کرشمے پر بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو یہ واضح احساس ہوتا ہے کہ ان کے سفر کا تو ابھی محض آغاز ہوا ہے۔