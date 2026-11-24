راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026: پی سائی ناتھ کی ایک کتاب نے کس طرح ڈاکٹر ایکوینس ایڈاسیری کو کالاہانڈی میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بدلنے کی ترغیب دی
ڈاکٹر ایکوینس ایڈاسیری نے اوڈیشہ کے قبائلی اکثریتی علاقےکالاہانڈی میں اپنے کام کے بارے میں 'ای ٹی وی بھارت' کے نکھل باپٹ سے گفتگو کی۔
Published : November 24, 2026 at 7:00 AM IST
وجے واڑہ: جہاں بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہیں ڈاکٹر ایکوینس ایڈاسیری (پیدائشی نام ڈاکٹر جیما جوزف ایڈاسیری) نے ایک مختلف راستے کا انتخاب کیا۔ انٹرنل میڈیسن کی ماہر ہونے کے ناطے، انہوں نے اپنی زندگی کے بعد کے سال اوڈیشہ کے ضلع کالاہانڈی کے قبائلی علاقوں میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیے۔
اس نمایاں خدمات کے اعتراف میں، انہیں 16 نومبر کو وجے واڑہ میں منعقدہ ایک تقریب میں طب اور صحت کی دیکھ بھال (میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر) کے شعبے میں 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2026' سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آندھرا پردیش کے گورنر سید عبدالنذیر، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، اور راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر چیروکوری کرن بھی موجود تھے۔
وہ کتاب جس نے انہیں متاثر کیا
دلچسپ بات یہ ہے کہ صحافی پی سائی ناتھ کی کتاب 'ایوری باڈی لوز اے گڈ ڈراٹ' وہ کتاب تھی جس نے پہلی بار ان کی توجہ کالاہانڈی کی جانب مبذول کرائی۔ اس خطے کے مشکل حالات میں دلچسپی کے طور پر شروع ہونے والا یہ سفر، بالآخر ان حالات کو بدلنے کے ایک تاحیات عزم میں تبدیل ہو گیا۔ 'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا، "1990 کی دہائی کے آخر میں، میں نے اسپتال پر مبنی پریکٹس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں انٹرنل میڈیسن کی ماہر ہوں، لیکن ایک مرحلے پر مجھے احساس ہوا کہ بہت سے لوگ تو اسپتالوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے، انہیں بنیادی طبی سہولیات تک بھی رسائی حاصل نہیں تھی۔ اسی احساس کے تحت، میں نے اپنی اسپتال کی پریکٹس چھوڑ دی اور دیہی کرناٹک منتقل ہو گئی۔"
دیہی کرناٹک میں حاصل ہونے والے تجربات نے ان کے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں حقیقی اور بامعنی تبدیلی بڑے اسپتالوں کے بجائے خود ان کمیونٹیز کے اندر سے ہی شروع ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "دیہی کرناٹک میں میرے کام نے میرے یقین کو مضبوطی فراہم کی کہ تبدیلی بڑے اور چمکدار اسپتالوں میں کام کرنے سے نہیں، بلکہ براہِ راست کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آتی ہے۔" سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں، ڈاکٹر ایڈاسیری کی نظر پی سائی ناتھ کی ایک کتاب پر پڑی، جس میں دیہی ہندوستان میں غربت کی تلخ حقیقتوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ وسیع پیمانے پر کی گئی فیلڈ رپورٹنگ پر مبنی یہ کتاب دکھاتی ہے کہ کس طرح سرکاری بے حسی، نظامی بدعنوانی، اور ناقص ترقیاتی منصوبے اکثر انہی بحرانوں کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔
2014 میں ڈاکٹر ایکوینس ایڈاسیری نے اوڈیشہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ، "وہاں کے حالات دیکھ کر میں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ چنانچہ، ریٹائر ہونے کے بجائے، میں نے کالاہانڈی آ کر کام کرنے کا راستہ چنا۔ ہم ایک ایسے 'بلاک' میں کام کرتے ہیں جہاں بنیادی طور پر قبائلی برادریاں آباد ہیں، اور ہماری تمام تر توجہ اسی پر مرکوز ہے۔"
رکاوٹوں پر قابو پانا اور اعتماد قائم کرنا
کالاہانڈی میں ان کا سفر ہرگز آسان نہیں تھا۔ پہلی بڑی رکاوٹ زبان تھی۔ وہ اور ان کی ٹیم مقامی زبان اور ثقافت سے ناواقف تھے۔ تاہم، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے لیے مقامی برادری کی شدید ضرورت نے انہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں مدد دی۔
اس تجربے کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں، "یہ سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نہ تو مقامی زبان اور ثقافت سے واقف تھی اور نہ ہی وہاں کے لوگوں سے، اور وہ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود، تین خواتین پر مشتمل ہماری ٹیم کا دیہات میں پہنچنے پر خیرمقدم کیا گیا۔ چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور وہاں صحت کی دیکھ بھال کی اشد ضرورت تھی، اس لیے ہمیں فوراً قبول کر لیا گیا۔ ہم نے مقامی افراد کی مدد سے بات چیت کی۔" وہ مزید کہتی ہیں، "جب آپ واقعی کوئی مثبت تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہوں، تو زبان کوئی بڑی رکاوٹ نہیں رہتی۔"
ڈاکٹر ایڈسیری 'سواستھیہ سوراج' نامی ایک تنظیم کی سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس تنظیم کے ذریعے، ان کی ٹیم صحت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کرتی ہے اور مقامی رضاکاروں کو تربیت دیتی ہے۔ اپنے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بنیادی توجہ برادریوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی صحت کی ضروریات کی ذمہ داری خود سنبھال سکیں۔
وہ بتاتی ہیں، "ہم گاندھیائی فلسفے پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے کام کرنے کے بجائے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس ایک اسپتال موجود ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہمیشہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے، ہم دور تک جاتے ہیں، یعنی ان علاقوں تک پہنچتے ہیں جہاں رسائی سب سے مشکل ہے۔ ہم کمیونٹی کے ارکان کو بااختیار بناتے ہیں، اور وہی ان صحت مراکز کو چلاتے ہیں۔"
یہ تنظیم نوجوان ڈاکٹروں کو بھی ایک ساتھ لانے کا کام کرتی ہے اور انہیں کمیونٹیز کے درمیان رہ کر براہ راست کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، "یہ ڈاکٹر ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں اور دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ وہ صرف اسپتال کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کام نہیں کرتے۔"
ملیریا، تپ دق (ٹی بی) اور غذائی قلت کا مقابلہ کرنا
اس خطے میں صحت سے متعلق سب سے سنگین چیلنجوں میں سے ایک ملیریا تھا۔ وہ بتاتی ہیں، "یہ بچوں کی جانیں لے رہا تھا، اور بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ تھی۔" "چنانچہ، ہم نے ملیریا کی تشخیص اور علاج شروع کیا، اور ساتھ ہی مقامی لوگوں کو بھی اس کام کی تربیت دی۔ تپِ دق (ٹی بی) ایک اور بڑا چیلنج تھا۔"
ان کی ٹیم نے ٹی بی کے مریضوں کا علاج بھی شروع کیا۔ غذائی معاونت فراہم کرنا اور باقاعدہ فالو اپ کو یقینی بنانا اس پروگرام کے اہم اجزاء تھے۔ انہوں نے بتایا، "ہم نے ٹی بی کے مریضوں کا علاج شروع کیا اور انہیں بالکل ابتدا سے ہی غذائی معاونت اور فالو اپ کی سہولیات فراہم کیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علاج میں کامیابی کی بلند شرح حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔" ملیریا کے حوالے سے تنظیم کے کام نے لوگوں کی غذائی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی، "غذائی قلت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ملیریا کے کیسز میں کمی آئی ہے۔ جیسے جیسے ہم نے ملیریا پر قابو پایا، غذائی قلت میں بھی کچھ حد تک کمی واقع ہوئی۔ ہم کئی سطحوں پر کام کرتے ہیں، ہماری توجہ صرف چھوٹے بچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں اسکول جانے والے بچے، نوعمر، لڑکیاں، حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک جامع پروگرام ہے۔"
اس کام کا آغاز کرنے کے اپنے فیصلے پر بات کرتے ہوئے، ڈاکٹر ایڈاسیری نے اعتراف کیا کہ ہر کوئی ان کے اس انتخاب کو نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے کہا، "کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کس قسم کے 'جنون' میں پڑنے جا رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک مذہبی برادری سے ہے، لیکن وہ بھی اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا ماننا ہے کہ، "جب ہم صحیح وقت پر صحیح کام کرتے ہیں، تو حالات خود بخود درست ہونے لگتے ہیں، اور پوری کائنات ہماری مدد کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔"
آخرکار، ان کا وژن یہ ہے کہ قبائلی کمیونٹی خود آگے آئے اور صحت کے ان اقدامات کو آگے بڑھائے۔ انہوں نے وضاحت کی، "ہمارا وژن یہ ہے کہ اس پورے اقدام کی قیادت خود قبائلی کمیونٹی کرے۔ انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنے بل بوتے پر آگے لے جا سکیں۔"
نوجوان ڈاکٹروں تک رسائی
صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے کے علاوہ، 'سواستھیہ سوراج' ایک 'ایکسپوزر پروگرام' (تعارفی پروگرام) بھی چلاتا ہے، جس کا مقصد میڈیکل کے نوجوان طلباء کو قبائلی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی زمینی حقائق سے روشناس کرانا ہے۔ 'سواستھیہ سوراج ٹرائبل ہیلتھ ایکسپوزر پروگرام' کے نام سے جانے جانے والا یہ اقدام میڈیکل کے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ دیہات کا دورہ کریں، وہاں کی اجتماعی زندگی کا تجربہ کریں، اور دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی میں درپیش چیلنجوں کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا، "ہم طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے گروہوں کی شکل میں آئیں اور دیہات میں قیام کریں۔ اپنے قیام کے اختتام پر، ہم ان کے تجربات پر بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف میڈیکل کالجوں کے طلباء اس پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں۔"
ڈاکٹر ایڈاسیری کا ماننا ہے کہ یہ تجربات نوجوان ڈاکٹروں کے کیریئر کے انتخاب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور انہیں شہری صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے دائرے سے باہر دیکھنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمارے ساتھ کام کرنے والے بہت سے نوجوان ڈاکٹر کارپوریٹ سیکٹر میں ملازمت کرنے کے بجائے دیہی علاقوں میں کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، جو کہ واقعی قابل ستائش ہے۔ ہم میڈیکل کے طلباء کے لیے ایسے تعارفی پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں تاکہ وہ قبائلی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال سے متعلق درپیش چیلنجوں سے آگاہ ہو سکیں اور وہاں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب حاصل کریں۔"
کئی برسوں تک نچلی سطح پر کام کرنے کے بعد، ڈاکٹر ایڈاسیری اب اپنے تجربات اور سیکھے گئے اسباق کو ایک کتاب کی شکل میں قلمبند کرنا چاہتی ہیں۔ ساتھ ہی، وہ اس بات کی منتظر ہیں کہ کوئی اور آگے آئے اور تنظیم کے کام کی باگ ڈور سنبھال لے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "میں نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور اب میں اپنے خیالات اور سیکھے گئے اسباق کو تحریری شکل دینا چاہتی ہوں۔ کسی اور کو آگے آ کر میری جگہ لینی چاہیے اور ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ میں دراصل اسی لمحے کی منتظر ہوں۔ میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتی کہ ایسا کب ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد ہی ایسا ہو جائے گا۔"
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