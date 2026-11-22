راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: ’زیرو گریویٹی‘ سے ’دی ہیپی اسکول‘ تک، میتری شریکانت جچکر کیسے بنیں غیر معمولی تبدیلی کی علمبردار
کمرۂ جماعت کی ٹپکتی چھت اور اپنا سبق مٹاتی ہوئی ایک بچی کے منظر نے میتری جچکر کو عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔
Published : November 22, 2026 at 7:07 AM IST
وجئے واڑہ: کسی نے میتری شریکانت جچکر سے اسکولوں کی حالت سدھارنے کو نہیں کہا تھا۔ ان کے پاس نہ تو تدریس کی کوئی ڈگری تھی، نہ کوئی سرکاری عہدہ اور نہ ہی کوئی بجٹ۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کے والد کی روشن مثال، سوالات سے بھری ایک ڈائری اور ان جگہوں پر پہنچنے کا جذبہ تھا جہاں شاذ و نادر ہی کوئی جاتا ہے۔ جہاں دیگر لوگ اکھڑتی ہوئی دیواروں اور نیم خالی بینچوں کے لیے فنڈز کی کمی کو قصوروار ٹھہراتے رہے، وہیں انہوں نے دیہاتوں اور ان کی خدمت کے لیے بنائے گئے اسکولوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا عزم کیا۔ ناگپور سے تعلق رکھنے والی اس سماجی کاروباری شخصیت اور تعلیمی کارکن نے اپنی تنظیم ’زیرو گریویٹی‘ کے ذریعے 150 سے زائد سرکاری اسکولوں کی تقدیر بدل دی ہے اور اب ان کا ہدف 2,000 اسکولوں تک پہنچنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں ’راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026‘ سے نوازا گیا ہے۔
16 نومبر کو وجئے واڑہ میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں میتری نے آندھرا پردیش کے نائب وزیرِ اعلیٰ پون کلیان کے ہاتھوں یہ ایوارڈ وصول کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ، آندھرا پردیش کے گورنر سید عبدالنذیر، وزیرِ اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو اور راموجی گروپ کے سی ایم ڈی سی ایچ کرن سمیت دیگر معززین موجود تھے۔ میتری نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ”جب مجھے راموجی گروپ کی جانب سے اس ایوارڈ کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میری پوری ٹیم کے لیے ایک فیصلہ کن اور یادگار لمحہ تھا۔ یہ اس طویل سفر کا ایک سنگِ میل ہے جس پر مجھے ابھی میلوں آگے چلنا ہے۔ میرا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے طلبہ بھی نجی اداروں کے بچوں کی طرح معیاری تعلیم حاصل کریں اور اپنا مستقبل روشن بنائیں۔“
’زیرو گریویٹی‘ کی بانی
میتری آنجہانی شری کانت جچکر کی صاحبزادی ہیں، جو ایک ممتاز عالم، سول سرونٹ اور مہاراشٹر کے سابق وزیر تھے اور اپنی غیر معمولی تعلیمی قابلیت کے باعث ملک بھر میں جانے جاتے تھے۔ میتری نے ’زیرو گریویٹی‘ کی بنیاد رکھی اور نظر انداز کیے گئے سرکاری اسکولوں کو بچوں کے لیے پرکشش اور خوشگوار تعلیمی مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے ’دی ہیپی اسکول پروجیکٹ‘ کا آغاز کیا۔ ان کے والد نے انہیں یہ دیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا کہ مقامی انتظامیہ کس طرح کام کرتی ہے اور مختلف برادریوں کے لوگ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی تجربات نے ان کے اندر تعلیم اور عوامی خدمت کا شوق پیدا کیا۔
میتری محض 14 برس کی تھیں جب ایک کار حادثے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، اور انہوں نے سماجی خدمت کے ذریعے ان کے اصولوں اور خوابوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے 2008 میں ناگپور میں ’زیرو گریویٹی‘ قائم کی اور رضاکاروں کا ایک وسیع نیٹ ورک تیار کیا۔ ان کی ٹیم 2013 سے سرکاری اسکولوں کی حالت بدلنے کے لیے سرگرمِ عمل ہے۔ وہ کہتی ہیں، ”ہم نے طویل عرصے سے اس کام کی غیر معمولی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پہلا قدم ان والدین کا اعتماد جیتنا ہے جو اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اسکولوں کی عمارتوں، بنیادی ڈھانچے اور مجموعی ماحول کو بہتر نہیں بنائیں گے، تو ہم والدین کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر قائل نہیں کر سکتے۔“
ان کی ٹیم اسکولوں کی خستہ حال عمارتوں اور سہولیات کی مرمت کرتی ہے۔ جیسے جیسے ان کے کام کو پہچان ملی، کئی دیہاتوں کے پرنسپل حضرات نے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، جس سے اس منصوبے کو وسعت ملی۔ اس تنظیم نے اپنے کام کا دائرہ طبی مراکز، یتیم خانوں اور اولڈ ایج ہومز (دارالامان برائے بزرگاں) تک بھی بڑھا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہےکہ ”اگرچہ مجھے اپنے کام کے تناسب سے تعاون نہیں ملتا، لیکن میں اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اب تعلیم پر توجہ بڑھی ہے اور نئے افق کھلے ہیں، جس سے مجھے بہت بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگرچہ یہ سفر کٹھن رہا ہے، لیکن میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔“
2,000 اسکولوں کی کایا پلٹنے کا ہدف
150 سے زائد سرکاری اسکولوں کی صورتِ حال بدلنے کے بعد میتری اب اسکولوں کے نظامِ کار کو بہتر بنانے کے لیے کئی اضلاع کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ”مجھے یقین ہے کہ 2,000 اسکولوں کی کایا پلٹنے اور ایک بہتر تعلیمی ماحول پیدا کرنے کا میرا ہدف اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا میں نے پہلے سوچا تھا۔“
عمارت کی مضبوطی اور تحفظ اولین ترجیح
جب ان کی ٹیم کسی اسکول کی تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھاتی ہے، تو اس کی اولین ترجیح عمارت کو محفوظ اور قابلِ استعمال بنانا ہوتی ہے۔ کمروں کی رنگ و روغن، بجلی کے نظام کی جدید کاری اور روشنی و ہوا کی آمدورفت بہتر بنانے کے لیے تاریک کمروں کی نئی ڈیزائننگ سے قبل، ٹیم خستہ حال ڈھانچوں اور گرنے کے خطرے سے دوچار چھتوں کی مرمت کرتی ہے۔ میتری بتاتی ہیں، ”میں موجودہ سہولیات کی مرمت کی نگرانی کرتی ہوں اور جہاں شدید کمی ہو، وہاں ضروری اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرتی ہوں۔“ ایک بار منظوری مل جانے کے بعد ٹیم بیت الخلا تعمیر کرتی ہے اور دیگر بنیادی سہولیات کا اضافہ کرتی ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ ”اسکولوں کے اندرونی حصوں کو اسی توجہ اور محبت سے ڈیزائن کیا جاتا ہے جس طرح کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے۔“ ٹیم پوری عمارت کو بچوں کی ضروریات کو مدِنظر رکھتے ہوئے دیکھتی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی مرمت مکمل ہونے کے بعد، جگہوں کو اس طرح نئی شکل دی جاتی ہے کہ وہ محفوظ، دلکش اور کارآمد بن جائیں۔ میتری مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، ”جس طرح کسی گھر کے اندرونی حصے کی تبدیلی اس کی پوری شکل بدل دیتی ہے، اسی طرح سرکاری اسکولوں کی بھی کایا پلٹ جاتی ہے اور یہ منظر بے حد اطمینان بخش ہوتا ہے۔“
’بالا‘ (BaLA) ماڈل کیا ہے؟
عمارت تیار ہو جانے کے بعد، ٹیم ’بلڈنگ ایز اے لرننگ ایڈ‘ (BaLA یعنی عمارت بطور تعلیمی وسیلہ) نامی طریقہ کار استعمال کرتی ہے، جسے انہوں نے اپنے منصوبوں کے مطابق ڈھالا ہے۔ ٹیم اسکول کے نصاب کے اسباق اور تصورات کو دیواروں کے ڈیزائن میں سمو دیتی ہے۔ ماہرینِ تعمیرات اور ڈیزائنرز ہر دیوار کے لیے ایک خاکہ تیار کرتے ہیں اور فنکار اسکولوں میں آ کر ان ڈیزائنوں میں رنگ بھرتے ہیں۔
اسکولوں کے ساتھ کام کرنے کے دو طریقے
میتری کی ٹیم دو طریقوں سے کام کرتی ہے۔ پہلے ماڈل کے تحت کمپنیاں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی (CSR) کے تحت فنڈز فراہم کرتی ہیں اور ٹیم ایک طویل انتظار کی فہرست میں سے اسکولوں کا انتخاب کر کے آزادانہ طور پر کام مکمل کرتی ہے۔ دوسرے ماڈل کے تحت، وہ اسکولوں کی تزئین و آرائش کے لیے براہِ راست مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ میتری کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں کے ساتھ شروع کیے گئے زیادہ تر منصوبوں کے لیے بھی فنڈز CSR کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ دہائیوں پرانی عمارتوں پر کام کرنے کے اپنے الگ چیلنجز ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ”اگرچہ انتظامیہ کی نیت نیک ہوتی ہے، جیسے اسکولوں کی مرمت یا بیت الخلا کی تعمیر، لیکن دہائیوں پرانا بوسیدہ ڈھانچہ اکثر اس کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سرکاری فنڈز جاری بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی ٹھیکیدار اکثر اسکولوں پر وہی روایتی، پھیکے بھورے اور کریم رنگ پوت دیتے ہیں۔“
میتری چاہتی ہیں کہ انتظامیہ اس بات پر زیادہ غور کرے کہ اسکول کی عمارتیں کیسے ڈیزائن کی جائیں اور ہر اسکول کی اصل ضرورت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ”میں اکثر نفاذ کے دوران دور اندیشی کا فقدان دیکھتی ہوں، جس کی وجہ سے کام طویل مدت تک پائیدار نہیں رہ پاتا۔ نئے ڈیزائنوں کی منظوری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے، جس سے غیر ضروری تعمیراتی کاموں کے مسئلے سے بچنے میں مدد ملے گی۔“ وہ ایک ایسے اسکول کا واقعہ یاد کرتی ہیں جہاں پہلے سے دو بیت الخلا فعال حالت میں موجود تھے، لیکن محض ہدف پورا کرنے کے لیے وہاں تیسرا بیت الخلا بھی تعمیر کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں، ”اس طرح کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔“
وہ دورہ جس نے اس مشن کی بنیاد رکھی
یتیم بچوں کے ساتھ ابتدائی کام کے سلسلے میں میتری کو اکثر سرکاری اسکولوں میں جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کمرۂ جماعت کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے اور بچے ایک کونے میں سمٹے بیٹھے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک بچی پر پڑی جو اپنی کاپی میں لکھا ہوا سبق مٹا رہی تھی۔ میتری یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں، ”جب میں نے اس طالبہ سے پوچھا کہ وہ اپنا لکھا ہوا کام کیوں مٹا رہی ہے، تو بچی نے بتایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اگلے دن کا سبق لکھنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں بچے گی۔ اس جواب نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔“ اسی دورے نے انہیں نظر انداز کیے گئے سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے کام شروع کرنے پر آمادہ کیا۔
500 سے 600 اسکولوں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ
میتری کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی تزئین و آرائش کا کام اب تیزی پکڑ رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ”منصوبے کے تحت مختلف اضلاع میں بیک وقت 500 سے 600 اسکولوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ کئی انتظامی ادارے اب اس ماڈل کو اپنے دفتری ڈھانچے میں بھی شامل کر رہے ہیں۔“ ان کی تنظیم بچوں کے فلاحی مراکز، ہاسٹلز، خواتین و اطفال کی پناہ گاہوں اور اولڈ ایج ہومز کی حالت بہتر بنانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں، ”ان سماجی پناہ گاہوں کی تزئین و آرائش پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک نیا منصوبہ تیاری کے مراحل میں ہے۔“
ایک گاؤں کو گود لینے کا اقدام
میتری نے ایک گاؤں کو بھی گود لیا ہے، جہاں وہ کمیونٹی ہال کی بحالی اور مشترکہ عوامی مقامات کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ”ہم غریب خاندانوں کے چھوٹے کچے گھروں کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے اور انہیں بہتر انداز میں منظم کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو بااختیار بنانے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔“
اس عظیم کام کے پیچھے موجود ٹیم
میتری ماہرینِ تعمیرات، ڈیزائنرز اور آپریشنز و پروجیکٹ مینجمنٹ کے ماہرین پر مشتمل ایک چھوٹی کل وقتی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ”ان میں سے زیادہ تر افراد گزشتہ 15 برسوں سے میرے ساتھ وابستہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے خود کو اس تنظیم کے لیے پوری طرح وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ یہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوتا۔“ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں گزشتہ برسوں کے دوران کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ جن اسکولوں کا وہ کبھی یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہوئے دورہ کیا کرتی تھیں، انہی اسکولوں میں میتری نے عوامی خدمت کا وہ سبق جاری رکھنے کا راستہ تلاش کر لیا جو ان کے والد نے انہیں سکھایا تھا۔ اور یہ حقیقت کہ وہ آنے والے ہر دور میں اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، ان کی زندگی اور مشن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔۔۔ جیسا باپ، ویسی بیٹی۔