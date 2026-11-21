راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے طویل قانونی جنگ لڑنے والے ڈاکٹر گنیش باریا کی متاثر کن داستان
خصوصی انٹرویو میں ڈاکٹر گنیش باریا نے میڈیکل داخلے کی قانونی جنگ اور مریضوں کا اعتماد جیتنے کی روداد سنائی۔
Published : November 21, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 7:33 AM IST
وجے واڑہ: لوگ اکثر اپنے ہیروز کو "سر اٹھا کر دیکھنے" کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر گنیش باریا جیسی شخصیات بھی ہیں جنہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا شاید ذرا جھک کر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اصل قد و عظمت کیا ہوتا ہے۔ گجرات کے شہر بھاو نگر سے تعلق رکھنے والے تین فٹ قد کے اس معالج نے گزشتہ برسوں میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں تو باہمت لوگ کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ نیٹ (NEET) کا امتحان پاس کرنے کے بعد، میڈیکل کونسل آف انڈیا نے ابتدا میں ان کے پست قد کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریباً آٹھ سال قبل، انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے اپنی قانونی جنگ جیتی، جس نے ان کے میڈیکل کالج میں داخلے کی راہ ہموار کی۔
راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026
16 نومبر کو وجے واڑہ میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈاکٹر باریا کو 'یوتھ آئیکون' کے زمرے میں راموجی ایکسی لینس ایوارڈ 2026 سے نوازا۔ اس تقریب میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو، گورنر آندھرا پردیش سید عبد النذیر، مرکزی وزیر مملکت بھوپتی راجو سرینواسا ورما اور راموجی گروپ کے چیئرمین و منیجنگ ڈائریکٹر چیروکوری کرن نے شرکت کی۔ ڈاکٹر باریا نے اس بات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہ کس طرح ان کا پست قد میڈیکل کالج میں داخلہ مسترد ہونے کی وجہ بنا، کہا، "راموجی ایکسی لینس ایوارڈ حاصل کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔"
ایک کٹھن سفر کا آغاز
تلاجا کے نیل کنٹھ ودیا پیٹھ سے گیارہویں اور بارہویں جماعت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، انہوں نے 2018 میں نیٹ-یو جی کا امتحان پاس کیا اور ایم بی بی ایس پروگرام میں داخلے کے لیے درخواست دی۔ ڈاکٹر باریا یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میڈیکل کونسل آف انڈیا کی ایک کمیٹی نے یہ کہتے ہوئے ان کا داخلہ مسترد کر دیا کہ ان کا تین فٹ قد اور 72 فیصد معذوری انہیں ہنگامی کیسز سنبھالنے، سرجری کرنے یا عام آپریشن ٹیبل کی اونچائی تک پہنچنے کے لیے "جسمانی طور پر نااہل" بناتی ہے۔ 2 جولائی 2018 کو احمد آباد سول اسپتال میں ان کا دوبارہ طبی معائنہ کیا گیا، جہاں انہیں ایک بار پھر مسترد کر دیا گیا۔ اس نوجوان ڈاکٹر نے بتایا، "میں دل برداشتہ ہو گیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ تب میرے استاد اور والدین نے مجھے اپنے عزم پر ڈٹے رہنے کی ہمت دلائی۔"
والد مقدمہ دائر کرنے کے خلاف تھے
ڈاکٹر باریا بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اسکول کے پرنسپل دلپت بھائی کٹاریا تھے جنہوں نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایم بی بی ایس میں نشست چاہتے ہیں تو انہیں ناانصافی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ استاد نے ان سے کہاکہ "ہمیں گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا ہوگا۔" اس وقت ان کے والد وٹھل بھائی باریا خوفزدہ تھے اور اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ انہیں نظام سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، لیکن کٹاریا نے انہیں قائل کیا کہ یہ لڑائی کسی تصادم کا معاملہ نہیں بلکہ تعلیم کے حق کی جدوجہد ہے۔
قانونی جدوجہد
ڈاکٹر باریا کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کی کمزور مالی حالت کے پیش نظر کٹاریا نے قانونی کارروائی کے تمام اخراجات خود اٹھائے۔ انہوں نے گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، لیکن دو ماہ بعد وہ یہ مقدمہ ہار گئے۔ لیکن کٹاریا رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ چار ماہ بعد، 2 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ گنیش باریا ایم بی بی ایس پروگرام میں نشست کے حقدار ہیں اور قد اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر باریا پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، "سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے نے ہم سب کو بے پناہ خوشی دی۔"
تاہم، چونکہ 2018 میں میڈیکل کالج کے داخلے بند ہو چکے تھے، اس لیے سپریم کورٹ نے ان کے لیے ایک نشست محفوظ رکھنے کی ہدایت دی، جس کے بعد انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج بھاو نگر میں داخلہ مل گیا۔ میڈیکل کالج کی تعلیم کے دوران انہیں روزمرہ کی جسمانی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم جماعتوں اور اساتذہ کے تعاون نے ان کی بہت مدد کی۔ ڈاکٹر باریا بتاتے ہیں، "کالج میں پروفیسرز اور ہم جماعتوں نے مجھے سہولت دینے کے لیے تعلیمی ماحول میں تبدیلیاں کیں۔ اگلی قطار میں میرے لیے نشستیں مخصوص کی گئیں اور خصوصی کرسیاں فراہم کی گئیں تاکہ میں لیبارٹری کی میزوں اور ڈائسیکشن ٹیبلز تک پہنچ سکوں۔"
آپریشن کے دوران ساتھی میڈیکل طلبہ رضاکارانہ طور پر انہیں اٹھا لیتے یا اسٹول کی اونچائی درست کرتے تاکہ وہ آپریشن تھیٹر میں سرگرمی سے حصہ لے سکیں۔ ڈاکٹر وضاحت کرتے ہیں، "72 فیصد جسمانی معذوری کی وجہ سے میری لکھنے کی رفتار سست تھی۔ کالج نے تحریری امتحانات میں میرے لیے ایک مددگار (رائیٹر) کا انتظام کیا اور اضافی وقت دیا، جو کسی میڈیکل کالج میں ایک بے مثال اقدام تھا۔"
بچپن اور سرکس کی جانب سے پیشکش
ڈاکٹر باریا کی پرورش ایک عام گھرانے میں ہوئی، اور ان کے والد وٹھل بھائی باریا نے گنیش سمیت نو بچوں پر مشتمل بڑے خاندان کی کفالت کے لیے کھیتی باڑی کی۔ ڈاکٹر باریا مزید بتاتے ہیں، "ایک مرتبہ ایک مقامی سرکس کمپنی نے میرے گاؤں گورکھی میں ڈیرہ ڈالا تو منتظمین نے مجھے بطور فنکار 'خریدنے' کے لیے میرے والد کو 5 لاکھ روپے کی پیشکش کی۔ لیکن میرے والد نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کروں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کروں۔"
مریض مجھے حیرت و احترام سے دیکھتے تھے
یکم اگست 2019 کو گورنمنٹ میڈیکل کالج اور سر ٹی اسپتال بھاو نگر کے ایم بی بی ایس پروگرام میں داخلہ لینے کے بعد، تیسرے اور چوتھے سال تک اسپتال میں ان کی کلینیکل پوسٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ یاد کرتے ہیں، "جب بھی مریض یا ان کے تیماردار مجھے دیکھتے تو میرے قد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔" وہ مزید بتاتے ہیں کہ لوگ اس بات پر ہچکچاتے تھے کہ آیا اتنے چھوٹے قد کے شخص سے علاج کروانا چاہیے یا نہیں۔
ڈاکٹر باریا کہتے ہیں، "لیکن جب میں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے بات چیت شروع کی اور ان کے مسائل سنے تو مجھ پر ان کا اعتماد بڑھنے لگا۔ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ میں ان کا اچھا علاج کر سکتا ہوں۔ بچوں کے علاج کے دوران میرا قد ایک بڑا فائدہ ثابت ہوا، کیونکہ بچے مجھ سے آسانی سے گھل مل جاتے اور خود کو آرام دہ محسوس کرتے تھے۔" ایک سرکاری ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ اب گجرات کے دیہی اور کم آمدنی والے طبقات کو طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر گنیش باریا کو ملنے والے دیگر اعزازات
- بھاو نگر ہیریٹیج "30 انڈر 30" چینج میکر (2026): صحت کی دیکھ بھال اور معذور افراد کے حقوق کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں، ڈاکٹر باریا کی تصویر 'بھاو نگر ہیریٹیج' میگزین کے سرورق پر شائع کی گئی اور انہیں 'کلاس آف 2026 - 30 انڈر 30' کی فہرست میں شامل کیا گیا۔
- دنیا کے سب سے کم قامت ڈاکٹر: 2024 میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور محض تین فٹ قد کے ساتھ دنیا کے سب سے کم قامت پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر کی حیثیت سے پہچان بنائی۔
- 'کون بنے گا کروڑ پتی' میں خصوصی مہمان: 2026 میں انہیں امیتابھ بچن کی میزبانی میں نشر ہونے والے بھارت کے مشہور گیم شو 'کون بنے گا کروڑ پتی' میں بطور خصوصی مہمان مدعو کر کے اعزاز بخشا گیا۔
بچوں کا آپس میں موازنہ کرنا غیر منصفانہ ہے
ڈاکٹر باریا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر بچہ منفرد صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اور ایک بچے کا دوسرے سے موازنہ کرنا غیر منصفانہ ہے۔ معذور بچوں کی جسمانی حدود ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے ذہن آزاد اور لامحدود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی ہار نہ مانیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ محنت اور جدوجہد زندگی کا لازمی حصہ ہیں، اور اگر آپ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کامیابی ایک دن ضرور ملے گی۔"
اعضاء کے عطیہ کا فروغ
ڈاکٹر باریا بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ خدمت کے جذبے کے تحت انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ سرگرمی سے وابستہ ہیں۔ وہ اعضاء کے عطیہ کی مہمات میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ "ایک شخص کے اعضاء کا عطیہ آٹھ افراد کی جانیں بچا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اعضاء کے عطیہ کے مقصد کی بھرپور حمایت کی ہے۔" ڈاکٹر باریا کو ضلع بھاو نگر میں اعضاء کے عطیہ سے متعلق آگاہی مہم کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔
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اگرچہ ڈاکٹر باریا کا ابتدائی شوق عوامی خدمت کے لیے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (آئی اے ایس) آفیسر بننا تھا، لیکن ہائی اسکول میں انہوں نے اپنی توجہ طب کے شعبے کی طرف موڑ لی جب انہیں احساس ہوا کہ پسماندہ دیہی برادریوں پر ڈاکٹروں کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بجا طور پر 'یوتھ آئیکون' قرار دیے جانے والے ڈاکٹر باریا نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشکلات پر کڑھنے اور انہیں جوں کا توں تسلیم کرنے کے بجائے پختہ عزم اور سر بلند رکھ کر ان پر قابو پانا چاہیے۔