راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: راموجی راؤ کی 90 ویں یوم پیدائش پر، نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی شخصیات کو اعزاز
ایوارڈز پچھلے سال شری راموجی راؤ کی یاد میں قائم کیے گئے تھے، نکھل باپٹ کی رپورٹ
Published : November 16, 2026 at 9:05 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 9:36 PM IST
وجئے واڑہ: میڈیا ویژنری اور راموجی گروپ کے بانی سری راموجی راؤ کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر پیر کو وجئے واڑہ میں ایک تقریب میں نو ممتاز شخصیات نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2026 حاصل کیا۔
ایوارڈز صحافت، آرٹس اینڈ کلچر، دیہی ترقی اور زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، سروس اینڈ مینکائنڈ، ویمن اچیور، یوتھ آئیکن، ایجوکیشن، اور میڈیسن اینڈ ہیلتھ میں کام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سال تعلیم اور طب اور صحت کے زمرے شامل کیے گئے، جس سے اعزاز پانے والوں کی تعداد پچھلے سال کے افتتاحی ایڈیشن میں سات سے بڑھ کر نو ہو گئی۔ ہر ایوارڈ یافتہ کو ایک یادگار، تعریفی سرٹیفکیٹ اور 10 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا گیا۔
ایم سچترا کو صحافت کے زمرے میں ایوارڈ ملا، پوڈیلی راجشیکر راجو کو دیہی ترقی اور زراعت میں، وی رکمنی راؤ کو ویمن اچیور قرار دیا گیا، اور وائیکم وجے لکشمی کو آرٹ اینڈ کلچر ایوارڈ ملا۔ ارجن اروناچلم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جیتا، میتری جیچکر کو ایجوکیشن ایوارڈ، دیویندر کمار گپتا کو سروس اینڈ مینکائنڈ میں اعزاز، ڈاکٹر گنیش برایا کو یوتھ آئیکن، اور ڈاکٹر جیما جے ایڈاسری، جو ڈاکٹر ایکیناس ایڈاسری کے نام سے مشہور ہیں، میڈیسن اینڈ ہیلتھ ایوارڈ حاصل کیا۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بطور مہمان خصوصی ایوارڈ تقریب میں شرکت کی، جب کہ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، چیف منسٹر این چندرابابو نائیڈو اور ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان اعزازی مہمان تھے۔ مرکزی وزراء جی کشن ریڈی اور کنجراپو رام موہن نائیڈو اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دیگر اہم شخصیات بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ تقریب کا آغاز مہمان خصوصی، مہمانان اعزازی اور دیگر اہم حاضرین نے چراغاں کرکے کیا۔
'نو متاثر کن سفروں کا جشن منانا'
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیرو کوری کیرون، راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ سری راموجی راؤ پختہ یقین رکھتے تھے کہ انٹرپرائز اور اخلاقیات کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔
"ان کے لیے دولت پیدا کرنا کبھی بھی محض ایک کاروباری سرگرمی نہیں تھی۔ یہ روزگار پیدا کرنے، لوگوں کو بااختیار بنانے اور قوم کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کا ایک موقع تھا۔ وہ جمہوری اقدار کے لیے کھڑے تھے، لوگوں کے مقاصد کی حمایت کرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک بہتر معاشرے کی تعمیر میں ہر فرد کا کردار ہے۔ سب سے بڑھ کر، ان کا ماننا تھا کہ حقیقی فضیلت کا اندازہ ذاتی کامیابی سے نہیں ہوتا، بلکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں مثبت فرق کرتے ہیں۔"
کیرون نے کہا کہ یہ یقین راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ ایوارڈز ان کے غیر معمولی وژن اور پائیدار میراث کے لیے ہمارا عاجزانہ خراج تحسین ہے۔ ہر سال ان قومی ایوارڈز کو ایک مختلف ریاست میں پیش کرنا ہماری خواہش ہے۔"
کیرون نے کہا کہ نو ایوارڈ یافتہ افراد کا انتخاب اس سال 900 سے زیادہ پروفائلز میں سے ایک سخت تشخیصی عمل کے ذریعے کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس سال کے نو ایوارڈز میں سے پانچ خواتین تھیں۔ انہوں نے کہا، "آج، ہم صرف نو نمایاں شخصیات کو اعزاز نہیں دے رہے ہیں؛ ہم نو متاثر کن سفر کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے ان گنت زندگیوں کو چھو لیا ہے۔ ہمارے تمام ایوارڈ یافتگان کو میری دلی مبارکباد۔ دعا ہے کہ آپ کی کامیابیاں بہت سے لوگوں کو خواب دیکھنے، خدمت کرنے اور بہترین کارکردگی دکھانے کی ترغیب دیں۔"
راموجی راؤ کی یاد میں پچھلے سال قائم کیا گیا، راموجی ایکسیلنس ایوارڈز ان ممتاز شخصیات کو تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی خدمت میں غیر معمولی ہنر اور لگن کا مظاہرہ کیا ہے۔ انتخاب کے عمل کو شفافیت اور سختی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ماہر پینلز نے ہر زمرے میں کئی پروفائلز کا جائزہ لیا، فی سیگمنٹ میں تین ناموں کو شارٹ لسٹ کیا۔ اس کے بعد ایک حتمی کمیٹی نے فی زمرہ ایک ایوارڈ یافتہ کا انتخاب کیا۔ صداقت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسناد اور فیلڈ ورک کی آزادانہ طور پر ایناڈو اور ای ٹی وی بھارت نیٹ ورکس کے ذریعے تصدیق کی گئی۔
2026 ایوارڈ یافتہ کون ہیں؟
ایم سچترا (صحافت): تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے، آزاد صحافی ایم سچترا نے پورے جنوبی ہندوستان میں ماحولیاتی اور سماجی انصاف کے بارے میں رپورٹنگ کی ہے، جس میں آدیواسی زچگی کی غذائی قلت، غیر قانونی کان کنی، پانی کی کمی اور برہما پورم کے فضلے کے بحران کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انکی رپورٹنگ ماحولیاتی اور پالیسی کی ناکامیوں کی انسانی قیمت پر مرکوز ہے۔ انہیں ڈیولپنگ ایشیا جرنلزم ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔
پوڈیلی راج شیکر راجو (رورل ڈیولپمنٹ اینڈ ایگریکلچر): 'واٹر مین آف ساؤتھ زون' کے نام سے جانے جاتے ہیں، پانی کے تحفظ کے ماہر پوڈیلی راج شیکر راجو نے آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک کے قحط زدہ دیہاتوں میں پانی کی حفاظت لانے کے لیے دو دہائیوں سے زیادہ کام کیا ہے۔ وہ قومی جل شکتی ایوارڈ اور واٹر ہیرو ایوارڈ کے بھی وصول کنندہ ہیں۔
وی رکمنی راؤ (خواتین حاصل کرنے والی): وی رکمنی راؤ نے گھریلو تشدد اور جہیز کی وجہ سے ہونے والی اموات سے نمٹنے کے لیے 1981 میں دہلی میں سہیلی ریسورس سینٹر کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ بعد ازاں انہوں نے دیہی تلنگانہ میں خواتین کے لیے گرامیا ریسورس سنٹر کی بنیاد رکھی اور خواتین کسانوں اور پائیدار زراعت کی مدد کے لیے ماکام سمیت پلیٹ فارمز کے ذریعے کام کرتی ہیں۔
ویکم وجے لکشمی (آرٹس اینڈ کلچر): بصارت کی خرابی کے ساتھ پیدا ہوئیں، وائیکم وجے لکشمی نے کان سے موسیقی سیکھی، نیشنل ایوارڈ یافتہ گلوکارہ بنیں اور سنگل سٹرنگ گایتری وینا پر ریکارڈ قائم کیا۔ وہ اپنے خیراتی ٹرسٹ کے ذریعے تعلیم اور معذوری کو بااختیار بنانے کو بھی فروغ دیتی ہیں۔
ارجن اروناچلم (سائنس اور ٹکنالوجی): ایک الیکٹریکل انجینئر اور کاروباری، ارجن اروناچلم نے ہندوستان کا پہلا گھریلو ایم آر آئی سکینر تیار کیا، جس کا مقصد اخراجات کو کم کرنا اور چھوٹے ہسپتالوں اور کم سہولیات سے محروم کمیونٹیز میں کینسر اور بیماری کی تشخیص تک رسائی کو بڑھانا ہے۔
میترے جِچکر (تعلیم): تعلیمی کارکن میتری جِچکر کے اقدامات، زیرو گریویٹی اور دی ہیپی اسکول پروجیکٹ، نے 100 سے زیادہ اسکولوں کو زندہ کیا ہے اور 3,000 سے زیادہ نوجوان رضاکاروں کو متحرک کیا ہے تاکہ پسماندہ بچوں کے لیے عوامی تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے۔
دیویندر کمار گپتا (خدمت اور انسان): سماجی مصلح اور لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بانی، دیویندر کمار گپتا پسماندہ خواتین اور بچوں کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اور 3.5 ملین سے زیادہ زندگیوں کو مثبت طور پر متاثر کیا ہے۔ انہیں ہندوستان کے مسلسل چار صدور سے قومی اعزازات اور شناخت ملی ہے۔
ڈاکٹر گنیش برایا (یوتھ آئیکون): گجرات کے بھاو نگر سے، ڈاکٹر گنیش برایا نے نظامی رکاوٹوں کو عبور کیا اور دوا کے حصول کے لیے ایک تاریخی قانونی جنگ لڑی۔ اب وہ گجرات کے ایک ہسپتال میں بطور میڈیکل آفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں اور دنیا کے مختصر ترین پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
ڈاکٹر جیما جے ایڈاسری (طب اور صحت): ڈاکٹر جیما جے ایڈاسری، جنہیں ڈاکٹر ایکیناس ایڈاسری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 66 سال کی عمر میں اڈیشہ کے ایک دور افتادہ علاقے میں چلے گئے اور سوستھیا سوراج سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کا کمیونٹی پر مبنی کام 96 فیصد تپ دق کے علاج کی شرح کے ساتھ زچگی، ملیریا اور غذائیت کی دیکھ بھال فراہم کرتے ہوئے 79 دیہاتوں تک پہنچتا ہے۔