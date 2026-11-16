راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026: نو متاثر کن سفروں کا جشن، جنہوں نے ان گنت زندگیوں کو چھوا ہے: سی ایم ڈی، راموجی گروپ، چیروکوری کرن
چیروکوری کرن نے کہا کہ ایوارڈ یافتگان کی کامیابیاں "دیگر بہت سے لوگوں کوخواب دیکھنے، خدمت کرنے اور عمدہ کام کرنے کی ترغیب دیں گی۔"
Published : November 16, 2026 at 9:09 PM IST
وجے واڑہ: آندھرا پردیش میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلاویدیکا میں منعقدہ 'راموجی ایکسی لینس ایوارڈز' کے دوسرے ایڈیشن میں شرکاء کا خیرمقدم کرتے ہوئے، راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر چیرو کوری کرن نے کہا، "ہم نو ایسے متاثر کن سفروں کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے ان گنت لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔" پیر کا دن میڈیا کی دنیا میں ایک بصیرت رکھنے والی شخصیت اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی شری راموجی راؤ کی 90 ویں سالگرہ کا دن تھا۔
کرن نے کہا، "آج ہم محض نو غیر معمولی افراد کو اعزاز نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم نو ایسے متاثر کن سفروں کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے ان گنت زندگیوں کو چھوا ہے۔" ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "آپ سب کو میری دلی مبارکباد۔ آپ کی کامیابیاں دوسروں کو بھی خواب دیکھنے، خدمت کرنے اور ایکسی لینس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیں۔"
سی ایم ڈی نے کہا، "شری راموجی راؤ کا پختہ یقین تھا کہ کاروباری سرگرمی اور اخلاقیات کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ بانی چیئرمین نے دولت کمانے کو کبھی محض ایک تجارتی سرگرمی کے طور پر نہیں دیکھا؛ بلکہ وہ اسے "روزگار پیدا کرنے، لوگوں کو بااختیار بنانے اور ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے ایک موقع" کے طور پر دیکھتے تھے۔ کرن نے اس بات پر زور دیا کہ شری راموجی راؤ جمہوری اقدار اور عوامی مفادات کے زبردست حامی تھے، اور ان کا پختہ یقین تھا کہ ایک بہتر معاشرے کی تعمیر میں ہر فرد کا کردار ہوتا ہے۔
سی ایم ڈی نے کہا، "ان کا ماننا تھا کہ حقیقی ایکسی لینس کا پیمانہ ذاتی کامیابی نہیں، بلکہ وہ مثبت تبدیلی ہے جو کوئی شخص دوسروں کی زندگیوں میں لاتا ہے۔" انہوں نے اس فلسفے کو "راموجی ایکسی لینس ایوارڈز کی اصل بنیاد" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ ایوارڈز ان کی غیر معمولی بصیرت اور لازوال ورثے کے لیے ایک عاجزانہ خراجِ تحسین ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ قومی ایوارڈز ہر سال کسی مختلف ریاست میں منعقد کیے جائیں۔"
راموجی جسیی بصیرت مند شخصیت کو احترام اور تشکر کے ساتھ یاد کرتے ہوئے، راموجی گروپ کے سی ایم ڈی نے ان اقدار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا جنہیں شری راموجی راؤ نے اپنی پوری زندگی عزیز رکھا۔ انتخابی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے، کرن نے بتایا کہ اس سال 900 سے زائد پروفائلز پر غور کیا گیا، جن میں سے ایک سخت جانچ پڑتال کے عمل کے ذریعے ان نو فاتحین کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس سال کے نو فاتحین میں سے پانچ خواتین ہیں، جبکہ پہلے ایڈیشن میں سات فاتحین میں سے چار خواتین تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے روایتی دیے روشن کرکے ایوارڈ تقریب کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، چیروکیری کرن، شیلجا کرن (مارگا درسی کی ایم ڈی) اور وجے ایشوری (راموجی فلم سٹی کی ایم ڈی) بھی موجود تھے۔
امت شاہ کا خیرمقدم کرتے ہوئے، کرن نے گجراتی زبان کا استعمال کیا، ایک ایسا انداز جس سے وزیر داخلہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔
'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز'، جو گزشتہ سال شری راموجی راؤ کی یاد میں شروع کیے گئے تھے، ان ممتاز افراد کو اعزاز دیتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی خدمت میں غیر معمولی صلاحیت اور لگن کا مظاہرہ کیا ہے۔ انتخابی عمل کو مکمل شفافیت اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ ماہرین کے ایک پینل نے ہر زمرے میں متعدد پروفائلز کا جائزہ لیا اور ہر شعبے کے لیے تین امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا۔ اس کے بعد، ایک حتمی کمیٹی نے ہر زمرے کے لیے ایک فاتح کا انتخاب کیا۔ ایوارڈز کی صداقت کو یقینی بنانے کے لیے، تمام اسناد اور زمینی سطح پر کی گئی خدمات کی 'ایناڈو' اور 'ای ٹی وی بھارت' نیٹ ورکس کے ذریعے آزادانہ طور پر تصدیق کی گئی۔
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