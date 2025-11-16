’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ تقریب کا شان و شوکت کے ساتھ انعقاد، قومی سطح پر سات ممتاز شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا
نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے سات شعبوں میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والوں کو راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 سے نوازا۔
Published : November 16, 2025 at 10:51 PM IST
حیدرآباد : راموجی گروپ کے بانی، آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں قائم کیے گئے ’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ کی اولین تقریب راموجی فلم سٹی میں غیر معمولی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ملک کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی سات ممتاز شخصیات کو نائب صدرِ ہند، سی پی رادھا کرشنن نے ایوارڈز سے نوازا۔ اعزاز پانے والوں میں آملہ رویا (دیہی ترقی)، سری کانتھ بولا (یوتھ آئیکون)، مادھوی لتا (سائنس و ٹیکنالوجی)، آکاش ٹنڈن (انسانی خدمت)، پرسنّا شری (آرٹ و کلچر)، جے دیپ ہاردیکر (صحافت)، اور پلبھی گھوش (ویمن امپاورمنٹ) شامل ہیں۔
تقریب میں معزز مہمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جن میں گورنر تلنگانہ جِیشنودیو ورما، چیف منسٹر تلنگانہ اے ریونت ریڈی، چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو، مرکزی وزراء کشن ریڈی، رام موہن نائیڈو، بنڈی سنجے، سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو اور سابق چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس این وی رمنا شامل تھے۔
راموجی گروپ کے سی ایم ڈی اور مینیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ کرون نے اپنے خطاب میں کہا کہ راموجی راؤ ہمیشہ اس اصول پر یقین رکھتے تھے کہ عام انسان بھی کڑی محنت، نظم و ضبط اور لگن سے غیر معمولی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 کےلئے 900 امیدواروں میں سے صرف سات بہترین شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا، جن میں چار خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی شمولیت کو راموجی گروپ ہمیشہ خاص اہمیت دیتا آیا ہے۔
تقریب میں راموجی ڈکشنریز کا بھی اجراء کیا گیا۔ انگریزی سے تلگو ڈکشنری کا اجرا سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کیا جبکہ تلگو سے تلگو ڈکشنری کو سابق چیف جسٹس جسٹس این وی رمنّا نے جاری کیا۔ بعد ازاں ان ڈکشنریوں کی نقول نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کو پیش کی گئیں۔
نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا کہ راموجی راؤ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئے تھے اور بلندیوں پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے نظریات کو اداروں میں تبدیل کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ ملک میں کسی بھی آفت کے وقت لوگوں کی بڑے پیمانہ پر مدد کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے لیے تحریک بننا ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی کی تعریف کی۔
سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ مادری زبان کا تحفظ، آنجہانی راموجی راؤ کو ہمارا بہترین خراج ہوگا۔ انہوں نے راموجی راؤ کو عظیم صحافتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نظم و ضبط اور دیانتداری راموجی راؤ کے ہتھیار تھے۔ نائیڈو نے کہا کہ راموجی راؤ کی زندگی نوجوانوں کے لیے بہت متاثر کن ہے اور کئی شعبوں میں ان کی کاوشیں یادگار ہیں۔
تلنگانہ کے گورنر جیشنودیو ورما نے کہا کہ راموجی راؤ نے عوامی خدمت کے لیے سخت محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ عزم کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو ملک آگے بڑھے گا اور راموجی راؤ کے جذبے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے راموجی ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد دی۔
آندھراپردیش کے وزیراعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ راموجی راؤ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ چندرابابو نے راموجی راؤ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ’وہ ایک جنگجو ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے لڑنے کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایناڈو اعلیٰ اقدار کے ساتھ چلائی جانے والی ایک تنظیم ہے، اور راموجی راؤ نے اس روزنامہ کے ذریعہ لوگوں کو سماجی خدمات میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ راموجی وہ شخص ہے جو وقت سے پہلے سوچنا شروع کرتے اور 50 سال بعد کیا ہوگا وہ جانتے تھے۔ راموجی فلم سٹی راموجی کی ثابت قدمی کی عمدہ مثال ہے۔
تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ راموجی راؤ کے ادارے تلنگانہ کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی کو دو ہزار ایکڑ پر مشتمل شاہکار اور آر ایف سی کو تلنگانہ کا چوتھا عجوبہ قرار دیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں، ای ٹی وی کی رات 9 بجے کی خبریں ضرور دیکھتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ’ہر کسی کو راموجی راؤ کی عظمت نظر آئے گی، جب انہیں اچار کھلایا جائے یا اخبار پڑھا جائے۔
سابق چیف جسٹس جسٹس این وی رمنّا نے خطاب کرتے ہوئے راموجی راؤ کو ایک بااصول، باکردار اور ملک دوست شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ نے کبھی بھی صحافت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ حق، جمہوریت کے تحفظ اور عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ راموجی راؤ کے ورثاء ان کے مشن اور اقدار کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے نام پر ڈکشنریوں کا اجرا انتہائی خوش آئند قدم ہے۔
تقریب مجموعی طور پر راموجی راؤ کی خدمات، فکر اور ملک کے لیے ان کی کاوشوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا ایک عظیم الشان مظہر ثابت ہوئی۔