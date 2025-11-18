'راموجی ایک فائٹر تھے جو لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے': چندرابابو نائیڈو کا راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 میں بیان
راموجی فلم سٹی میں منعقدہ ایک شاندار افتتاحی تقریب میں سات نامور شخصیات کو راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 سے نوازا گیا۔
Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST
حیدرآباد: آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے اتوار کی شام حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب کے دوران کہا کہ شری راموجی راؤ ایک فائٹر (جنگجو) تھے جو عوام کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ لڑے۔ وہ عظیم اقدار کے حامل عظیم انسان تھے۔
گیان پیٹھ، پلٹزر، اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈز کی طرح راموجی ایکسیلینس ایوارڈز سب سے باوقار اعزازات میں سے ایک رہے گا۔ شری راموجی راؤ عمدگی کی حقیقی علامت تھے۔ نائیڈو نے کہا، ’’وہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھے جو غیر معمولی بن گئے، بلکہ وہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی تنظیم میں عام لوگوں کو شامل کیا اور انہیں لیڈروں کے طور پر تیار کیا۔‘‘
سات شخصیات جنہوں نے اپنے متعلقہ شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور کمیونٹیز کو ترقی دینے اور علم کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے، اتوار کو راموجی فلم سٹی میں پہلے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔
راموجی راؤ گارو کی یاد میں قائم کیے گئے اس ایوارڈ کا آغاز نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے راموجی گروپ کے بانی کے 89 ویں یوم پیدائش کے موقع پر کیا۔
سات ایوارڈ یافتگان میں جے دیپ ہاردیکر (صحافت)، شری کانت بولا (یوتھ آئیکن)، پروفیسر ستھوپتی پرسنا سری (آرٹس اینڈ کلچر)، املا اشوک رویا (رورل ڈیولپمنٹ)، آکاش ٹنڈن (خدمت خلق)، پلوبی گھوش (وومن اچیور ایوارڈ)، اور پروفیسر مادھوی (ٹیکنالوجی) کا نام شامل ہے۔
نائیڈو نے یاد کیا کہ راموجی راؤ میں اپنے اصولوں کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کی ہمت تھی، انھوں نے اپنے قلم کو بدعنوانی، استحصال اور ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ چندرابابو نائیڈو نے راموجی راؤ کو یاد کرتے ہوئے کہا، "وہ اکثر مجھ سے ایک بات کہتے تھے: 'اگر اپوزیشن کمزور ہوتی ہے تو میں خود اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔' اور انہوں نے اسے ثابت کیا تھا۔"
انہوں نے کہا کہ ایناڈو اخبار گذشتہ پانچ دہائیوں سے بڑی مقبولیت کے ساتھ کامیابی سے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ’’بھارت میں جب بھی اور جہاں بھی کوئی آفت آئی، راموجی راؤ نے فوراً جواب دیا۔
انہوں نے نہ صرف عوام سے متاثرین کی مدد کی اپیل کی بلکہ اپنی تنظیم سے دل کھول کر چندہ بھی دیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عطیات کو بامعنی استعمال میں لایا جائے۔ نائیڈو نے کہا، "چاہے وہ اڈیشہ ہو، کیرالہ، تمل ناڈو، گجرات، یا مہاراشٹر، وہ راحت فراہم کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے رہے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ نے سماج کی بے پناہ خدمت کی اور تلگو زبان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔
راموجی راؤ سے متاثر ہو کر چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ تلگو عوام کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے پابند ہیں۔
چندرابابو نائیڈو نے مزید کہا، "راموجی راؤ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ ہم نے اچھے طریقوں کو سیکھنے اور واپس لانے کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا، لیکن انھوں نے وہیں سے عظمت پیدا کی جہاں وہ تھے۔ وہ ایک بہتر معاشرے کے خواہش مند تھے اور چاہتے تھے کہ سیاست اور کاروبار کو اقدار کے ذریعے رہنمائی ملے۔ یہی چیز ایناڈو کو دوسرے اخبارات سے ممتاز کرتی ہے اور رامو جی راؤ کے کاروبار کو منفرد بناتی ہے۔"
نائیڈو نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ان جیسے دس لوگ ہوتے تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرے میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ "ان کی دور اندیشی غیر معمولی تھی؛ وہ منصوبہ بنا سکتے تھے کہ پچاس سال بعد بھی کیا ہوگا۔"
نائیڈو نے یاد کرتے ہوئے کہا، "جب انہوں نے راموجی فلم سٹی بنایا، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں شوٹنگ ہوگی یا سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ غیر یقینی صورت حال کے باوجود انہوں نے اپنے عزم کو برقرار رکھا اور ایک شاندار اسٹوڈیو بنایا جو آج ایک عالمی مرکز ہے۔"
نائیڈو نے مزید کہا کہ ان کی منفرد خوبی حکومتوں کے خلاف ثابت قدم رہنے کی ان کی صلاحیت تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "خواہ کتنی ہی مشکلات آئیں، وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اور ان کے خاندان نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے اور خود ایک مثال قائم کرنے کی ترغیب دی۔"
"انہوں نے جو نظام بنایا وہ نہ صرف اقدار پر مبنی تھا بلکہ انتہائی موثر بھی تھا۔ میں نے بہت سے اخبارات دیکھے ہیں، لیکن ایناڈو ایک یونیورسٹی کی طرح ہے۔ وہاں کام کرنے والے لوگ ملک کے ہر اخبار میں پھیل چکے ہیں۔"
وہ جہاں بھی جاتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ "ہم نے ایناڈو اسکول آف جرنلزم سے تعلیم حاصل کی، ہم نے ایناڈو میں کام کیا۔" نائیڈو نے کہا، "میں ان کے خاندان اور راموجی گروپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔"
نائیڈو نے کہا کہ انہیں حقیقی خراج عقیدت ان کی اقدار کو برقرار رکھنا اور ان کے نظریات کو آگے بڑھانا ہے۔ نائیڈو نے کہا، ’’انہوں نے مجھ جیسے لیڈروں کو لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔
