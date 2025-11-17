راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ستھوپتی پرسناشری نے کہا، 'قبائلی برادریوں کی زبانوں کا تحفظ ضروری ہے۔'
راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ پروفیسر ستھوپتی پرسناسری نے ای ٹی وی بھارت سےقبائلی زبانوں کے تحفظ میں اپنے اہم کام کے بارے میں بات کی۔
Published : November 17, 2025 at 10:58 PM IST
حیدرآباد: پروفیسر ساتھوپتی پرسنا سری، آندھرا پردیش میں وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دینے والی پہلی قبائلی خاتون، ہندوستان کے سب سے بااثر ماہر لسانیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی قبائلی برادریوں کے وقار اور شناخت کے لیے ان کی زبانوں کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے گزاری ہے۔ خطرے سے دوچار بولیوں کی دستاویز کرنے سے لے کر ان زبانوں کے لیے رسم الخط تخلیق کرنے تک جو صرف زبانی روایات کے طور پر موجود ہیں، ان کے کام نے طویل عرصے سے پسماندہ گروہوں کو ثقافتی اور فکری پہچان دلائی ہے۔
پروفیسر ساتھوپتی پرسنا سری کو آرٹس اینڈ کلچر کے زمرے میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے سدھارتھ راؤ سے لسانیات میں اپنے سفر، جذباتی اور سماجی حقائق کے بارے میں بات کی۔ وہ مانتی ہیں کہ زبان شناخت کی سب سے طاقتور بنیاد ہے۔
انٹرویو کے اقتباسات پڑھیں:
سوال: اسٹیورٹ پورم (آندھرا پردیش کے باپٹلا ضلع کا ایک گاؤں) سے لے کر آج آپ جس بلندیوں پر پہنچی ہیں اس کی آپ کی یادیں کیا ہیں؟
جواب: زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سٹورٹ پورم سے ہوں، حقیقت میں، میں نہیں ہوں۔ میرے دادا ایک استاد اور اسکول کے پرنسپل تھے۔ میرے والد نے 14 سال کی عمر میں گاؤں سے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ وشاکھاپٹنم چلے گئے۔ چونکہ وہ ریلوے میں کام کرتے تھے اس لیے ہمیں بہت سفر کرنا پڑتا تھا۔ میرے والد نہیں بلکہ میرے دادا سٹورٹ پورم سے تھے۔
سوال: ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے ایک جہتی نقطہ نظر ہے، یا تو انجینئر بننا یا ڈاکٹر۔ آپ کو زبانوں یا لسانیات کی طرف کس چیز نے راغب کیا؟
جواب: یہ کوئی منصوبہ بند سفر نہیں تھا۔ مجھے یہ سفر بعض مسائل کی وجہ سے کرنے پر مجبور کیا گیا جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کے اندرونی سکون کو برباد کرتے ہیں۔ وہ آپ کی نفسیات کے جذباتی تانے بانے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بدگمانی شروع ہوتی ہے اور جب کوئی ساتھی آپ کو انسان کے طور پر نہیں پہچانتا، تو یہ خود بخود آپ کو سوالات کی طرف لے جاتا ہے۔
تب میں نے سوچنا شروع کیا، "میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا جاتا؟" ایسا نہیں ہے کہ میں کمتر ہوں اور کوئی برتر۔ وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ سماجی تانے بانے میں یہ عدم مساوات، یہ جذباتی زیادتیاں... جب میرے اندر تمام (ضروری) خوبیاں موجود ہیں تو مجھے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا خیال تھا۔
میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف میں نہیں تھا۔ ہزاروں لوگ، میرے آباؤ اجداد، کے ساتھ بدسلوکی اور ہراساں کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ اسٹورٹ پورم جیسی جگہ سے وابستہ تھے۔ بنیادی طور پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسٹیورٹ پورم سے ہے یا بنگلورو سے۔ بات یہ ہے کہ یہ قبائلی گروہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رسمی تعلیم نہ ہو، لیکن ان کے پاس جذباتی اور نفسیاتی ذہانت ہے۔ ان کا دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، خاص طور پر تحریری زبان کی شکل میں۔
جب آپ کے پاس اس قسم کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو لوگ آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ برابر نہیں ہیں۔ تمہاری پہچان ان سے کمتر ہے۔ آپ کو ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے۔ لہذا تعلیم بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ اسکرپٹ میں بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ دوڑ میں آگے نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ خود بخود آپ کو نیچے دھکیل دیتے ہیں۔
سوال: آپ زبانوں کو شناخت کی ایک شکل اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے طریقے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا یہی چیز آپ کو ان خطرے سے دوچار زبانوں کی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کو ان اسکرپٹس کی تخلیق پر کام کرنے کی تحریک دیتی ہے؟
جواب: جب میں نے شروع میں یہ کرنا چاہی تو میں بغیر کسی مقصد کے آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن جب میں نے حالات پر قابو پانا شروع کیا تو مجھے اپنے اردگرد کے مسائل کی سنگینی کا احساس ہوا اور احساس ہوا کہ یہ صرف میں ہی نہیں ہوں؛ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے والدین ان پڑھ تھے اور وہ خود ان پڑھ تھے۔
جب میں نے یہ سب سوچا تو مجھے یاد آیا کہ ہندوستان کی تقریباً 7 فیصد آبادی قبائلی ہے۔ یہ ملک بھر کے قبائلی لوگوں کی حالت زار ہے، خاص طور پر آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مدھیہ پردیش میں۔ یہ تمام ریاستیں ہیں جہاں قبائلی برادری چھوٹے علاقوں میں رہتی ہے۔ یہ تقریباً تمام قبائلی لوگوں کی کہانی ہے جن کی زبانیں معلوم نہیں ہیں۔ ان کی اپنی زبانیں ہیں جنہیں ہم زبانی ادب کہتے ہیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ، میں نے محسوس کیا کہ اگر آپ کسی خاص علاقے میں کوئی زبان بول سکتے ہیں، تو وہ زبان زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سرکاری زبانیں، یا پڑوسی زبانیں آتی ہیں، تو آپ کی زبان کی اصل شکل، اس کا رشتہ، اپنا ذائقہ کھو دیتا ہے۔ لہذا آپ کو اپنی شناخت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ، آپ کو اپنی زبان کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی زبان کا رسم الخط ہونا ضروری ہے۔
سوال: آپ نے کہا کہ یہ زبانی روایات ہیں، زبانی ادب، بغیر رسم الخط کے۔ لہٰذا جب آپ زبانی ادب کے ساتھ ایک زبان لیتے ہیں جو نسل درنسل ارتقا پذیر اور زبانی طور پر منتقل ہوتی رہی ہے، اور آپ اسکرپٹ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو شروع سے آغاز کرنا ہوگا؟
جواب: ان دنوں قبائلی لوگ اپنے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کے آباؤ اجداد نے سب کچھ زبانی ادب کے ذریعے منتقل کیا، جسے آپ "خاندانی نظام" کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہماری قبائلی شناخت پر دوسری زبانوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ رفتہ رفتہ خود کو قبائلی کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک بار جب میری شناخت دنیا پر آشکار ہو جاتی ہے کہ میں قبائلی ہوں تو ہر کوئی مجھے حقیر نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ ان کی ذہنیت اتنی سخت ہے کہ وہ مجھے ایک پڑھے لکھے قبائلی فرد کے طور پر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ صرف وہی قبیلہ دیکھتے ہیں جو کبھی جنگلوں میں پرانے روایتی نظاموں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ان کی واحد تصویر ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں: وہ لوگ ذہین بھی تھے، اور ان میں ایک خاص صلاحیت تھی جس کو آپ کائنات کی زبان کہہ سکتے ہیں، اور وہ اسے نسل در نسل منتقل کرنے کے قابل تھے۔
جو تم آج ہو کل یاد نہیں رہے گی۔ بہت سے اثرات ہمارے ذہنوں اور ہمارے طرز زندگی پر حاوی ہیں (جدید دور میں)۔ ان تمام اثرات کے وزن میں، میں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسی شناخت کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے تعلق کا احساس دلائے، کہ ہمارا تعلق ایک خاص قبیلے سے ہے۔ یہی ہمارا کلچر ہے۔
اس کو سمجھیں: ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ثقافتی شناخت کی ضرورت ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ امریکی یا مغربی معاشرے ہمیں تجسس کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ثقافتی شناخت مضبوط ہے۔ یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آیا آپ ملیالی ہیں، تامل ہیں یا کچھ اور۔ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ قبائلی ہیں، ہندو ہیں یا برہمن۔ وہ صرف کہتے ہیں، "آپ ہندوستانی ہیں۔" یہی وہ شناخت ہے جو میں چاہتی ہوں۔ لیکن یہاں ہمارے اپنے معاشرے میں آپ کی پہچان ہی آپ کی منفرد طاقت بن جاتی ہے۔ آپ کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، جو آپ کی زبان میں جھلکتی ہے اور جس طرح سے آپ اس ثقافت کو آگے بڑھاتے ہیں جسے آپ کے آباؤ اجداد نے دیا تھا۔
سوال: آپ نے بتایا کہ زبان شناخت اور تعلق کے لیے ضروری ہے، اکثر مذہب یا نسل سے بھی زیادہ۔ خطرے سے دوچار اور قبائلی زبانوں کے ساتھ آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے، جہاں بولنے والوں کو اکثر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا آپ کی کوششوں کو ان کمیونٹیز کی زبان اور ثقافت پر فخر بحال کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟
جواب: جی ہاں، بالکل۔ آج کل لوگ انگریزی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ پھر بھی، ہم اب بھی انگریزی میں بولتے اور سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے بنیادی جذبات ہماری مادری زبان ہیں۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار ایسی زبان میں کرتے ہیں جو ہر کسی کے لیے زیادہ قابل قبول ہو۔
سوال: قبائلی پس منظر سے آتے ہوئے، ایک قبائلی خاتون کے طور پر آپ کی ذاتی شناخت نے آپ کے سفر کو کیسے شکل دی؟ مزید برآں، آپ نے کئی ایوارڈز جیتے ہیں، جیسے کہ ناری پراسکر اور اب راموجی ایکسیلنس ایوارڈ۔ یہ سب آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟
جواب: میرے پس منظر کی وجہ سے میرے تمام آباؤ اجداد قدامت پسند تھے۔ لیکن میرے والد بہت آزاد خیال تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ جب کوئی عورت اپنی جڑوں کی تلاش میں قبائلی علاقوں میں جاتی ہے اور کسی ایسے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے لیے بالکل نیا ہے تو اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ مردوں کو عورتوں کا ایسے ماحول میں آنا پسند نہیں تھا، پدرانہ نظام ہمیشہ سے موجود تھا، اور وہ اس ساری چیز کو ممنوع سمجھتے تھے۔ سماجی طور پر، بہت سے لوگوں نے میری شناخت کی وجہ سے مجھے بے دخل کیا۔ لیکن میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے وہی کیا جو میں کرنا چاہتی تھی... اور ایمانداری سے، جب میں نے یہ کیا، مجھے لگا کہ کائنات مجھ سے یہی چاہتی ہے۔ خدا اور آسمان مجھ سے یہ کرانا چاہتے تھے۔