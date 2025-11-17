'میں ایک ایسی دنیا چاہتا ہوں جہاں...'، راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ آکاش ٹنڈن نے ای ٹی وی بھارت سے بات کی
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب کے موقع پر، ای ٹی وی بھارت نے پہچان دی اسٹریٹ اسکول کے بانی آکاش ٹنڈن سے بات کی۔
Published : November 17, 2025 at 10:19 PM IST
حیدرآباد: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ تقریب کے موقع پر، ای ٹی وی بھارت نے پہچھان دی اسٹریٹ اسکول کے بانی آکاش ٹنڈن سے بات کی۔ آکاش ٹنڈن، جن کے پاس اپنی جوانی میں آرام دہ زندگی کے لیے بہت سے آپشن تھے، لیکن انہوں نے دہلی-این سی آر میں ہزاروں پسماندہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے مشن کا آغاز کیا۔ ان کا مشن پسماندہ کمیونٹیز کے لیے احترام، مواقع اور بااختیار بنانا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی کاسمین فرنینڈس کے ساتھ بات چیت میں، انہوں نے ان لمحات کا ذکر کیا جو انہیں توڑ دیتے تھے۔ وہ پہچان دی اسٹریٹ اسکول کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کچھ لوگ اپنے پسندیدہ بینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "سچ پوچھیں تو، میں تیار نہیں تھا۔ میں دہلی کو جانتا تھا، یا میں نے سوچا کہ میں نے ایسا کیا، لیکن جب میں نے پہلی بار آئی ٹی او کے قریب وہ کچی بستی دیکھی... میں نہیں جانتا تھا کہ اس احساس کے ساتھ کیا کروں۔"
ٹنڈن اس کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں جو بعد میں ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ "ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ہم صرف گئے تھے۔ ہم نے کچھ بچوں سے بات کی۔ ان کے والدین بھی ساتھ آئے۔ سڑکوں سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اچانک یہ صرف تجسس نہیں تھا... یہ ایک امید بن گیا،" انہوں نے کہا۔
پہچان کا آغاز کیسے ہوا؟
سب سے دلچسپ سماجی مداخلتیں عام طور پر حکمت عملی یا وژن بیان سے شروع نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ ٹنڈن کے لیے یہ سوال آسان تھا کہ یہ بچے اسکول کیوں نہیں جاتے؟
انہیں جو جوابات ملے وہ بالکل آسان نہیں تھے۔ کچھ بچوں نے کبھی پنسل نہیں پکڑی تھی۔ بہت سے دوسری ریاستوں سے ہجرت کر کے یہاں رہنے لگے تھے۔ کچھ اپنے والدین کے ساتھ موسمی کام کی تلاش میں شہروں کے درمیان گھومتے تھے۔ کچھ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھیک مانگیں، ٹرنکیٹ بیچیں، یا چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کریں۔ اسکول نہ صرف ناقابل رسائی تھا... بلکہ ناقابل تصور بھی تھا۔ ٹنڈن کہتے ہیں، "تو ہم نے ابھی... پڑھانا شروع کیا۔ وہیں، فٹ پاتھ پر۔" وہ کندھے اچکاتے ہیں، گویا یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے جو اگلی دہائی میں 5,000 بچوں کو متاثر کرے گا۔
آج پہچان 1,600 سے زیادہ فعال طلباء، 1,200 انٹرن رضاکاروں، اور 100 سے زیادہ تنظیمی شراکت داروں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر چلنے والی تعلیمی تحریک بن چکی ہے۔ لیکن جب یہ شروع ہوئی تو دہلی کی ایک کچی بستی میں صرف پانچ رضاکار اور دس بچے تھے۔ ٹنڈن یاد کرتے ہیں، "نہ کوئی بنچ، نہ دیواریں، نہ کوئی بلیک بورڈ۔ ہم خوش ہوتے تھے اگر ہمارے پاس دس نوٹ بک ہوتیں تھیں۔" "لیکن بچے... سیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ اسی چیز نے ہمیں آگے بڑھایا۔"
کیا چیز پہچان کو مختلف بناتی ہے؟
اگر آپ ٹنڈن سے پروجیکٹ کو ایک جملے میں بیان کرنے کو کہیں گے، تو وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ پہچان کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی منظر ہے۔ یہ صرف خواندگی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اسکول یونیفارم یا حفظ کرنے والی میزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک بچے کے اندر کیا ہوتا ہے جب دنیا ان کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، "آپ کسی کو اپنا نام لکھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے نام پر یقین کرنا سیکھے۔ نصاب اسی فلسفے کی پیروی کرتا ہے۔"
ایک طرح سے، پہچان ہمیشہ مضامین کے بارے میں کم اور احترام کے بارے میں زیادہ رہا ہے۔ یہ احترام رضاکاروں کی طرف سے آتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں 10,000 سے زیادہ رضاکاروں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور صرف 2024 میں 15,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ یہ اس وقت تک رومانوی لگتا ہے جب تک کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ کسی مقررہ افرادی قوت کے بغیر کسی تنظیم کو چلانے میں واقعی کیا ہوتا ہے۔
ٹنڈن کہتے ہیں، "رضاکار ہر طرح کے پس منظر سے آتے ہیں۔ "طلبہ، نوجوان پیشہ ور افراد، ریٹائرڈ اساتذہ، بیرون ملک سے آنے والے مسافر۔ وہ نوٹ بک، نصابی کتابیں، ہنر، وقت... بنیادی طور پر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں لاتے ہیں، اور انہیں تنخواہ نہیں ملتی۔ ویسے بھی یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب آپ پوری طرح سے خیر سگالی پر مبنی کوئی تنظیم چلاتے ہیں، تو آپ کو غیر متوقع طور پر آرام دہ ہونا پڑتا ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں۔"
ایک کہانی جو یہ سب بتاتی ہے
اگر پہچان کو کبھی امکان کے شو مسکٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیپک ہوگا۔ دیپک 2015 میں شامل ہونے والے پہلے طالب علموں میں سے ایک تھے۔ ٹنڈن نے اپنی کہانی اتنی گرمجوشی کے ساتھ بتائی کہ یہ واضح ہے کہ لڑکے نے اسے اتنا ہی بدل دیا جتنا اس نے پورا ادارہ بدل دیا۔ دیپک نے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح شروعات کی، لیکن جلد ہی ایک بچہ بن گیا جو مرکز کو صاف کرنے، چیزوں کو منظم کرنے، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے، اور ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے پر اصرار کرنے میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔
ٹنڈن یاد کرتے ہیں، "انہوں نے یہ سب کچھ بغیر کسی توقع کے کیا۔ یہی چیز ہمیں حیران کر دیتی ہے، لیکن کووڈ کے دوران زندگی مشکل ہو گئی۔ جب آپ کے پاس اسمارٹ فون، ڈیٹا یا مستحکم بجلی نہیں تھی، تو آن لائن کلاسیں بے معنی تھیں۔ دیپک کی پڑھائی تقریباً رک گئی تھی۔ تاہم، جیسے ہی سینٹر دوبارہ کھلا، وہ واپس آگیا۔"
اس نے طنزیہ انداز میں ٹنڈن کو چیلنج کیا، "اگر میں نے 12ویں جماعت کے امتحانات میں 75 فیصد نمبر حاصل کیے تو آپ کو مجھے ایک لیپ ٹاپ خریدنا پڑے گا۔" ٹنڈن نے کہانی سناتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، "میں نے ہاں کہا۔ میں ہارنے کی توقع کر رہا تھا۔" دیپک نے 83 فیصد اسکور کیا۔ ٹنڈن کہتے ہیں، "ہم نے اسی دن اسے ایک لیپ ٹاپ خریدا تھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے ہارنے پر فخر تھا۔ دیپک اپنے خاندان کا پہلا لڑکا ہے جس نے اسکول ختم کیا۔ جب وہ کالج جائے گا تو اس کے بہن بھائی اس کا پیچھا کریں گے۔ اس کے پڑوس کے بچے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اس طرح آپ ایک ایک کرکے پوری کمیونٹی کو اوپر لے جائیں گے۔"
آگے کیا ہے؟
پہچان دی اسٹریٹ اسکول اب ایک دہائی پرانا ہے۔ ہزاروں طلباء، ہزاروں رضاکار، اور شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے کہ نوجوان ہندوستانی کس طرح خدمت کا دوبارہ تصور کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے، تو اس کا جواب خاص طور پر عملی تھا۔ "ہم توسیع کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ترقی پرجوش ہے، بلکہ اس لیے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، اور ہم رضاکاروں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ رہنما بن سکیں۔ آخر کار، مستقبل ان کا ہے۔"
وہ کہتے ہیں، "میں ایک ایسی دنیا چاہتا ہوں جہاں بچے کی تعلیم کا تعین اس کی جائے پیدائش سے نہ ہو۔ یہ ایک بڑا خواب ہے، لیکن ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں- پانچ رضاکار، دس بچے، اور دہلی میں ایک فٹ پاتھ۔ یہیں سے یہ سب شروع ہوتا ہے۔"
کچھ ایسے پروفائلز ہیں جو کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ کامیابی صرف ایک لمحے کے لیے ہاں کہنے سے حاصل ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آکاش ٹنڈن کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا۔ اس کے پاس سماجی تبدیلی کا کوئی عظیم نظریہ نہیں تھا۔ اس میں بے چینی، تجسس اور آگے بڑھنے کی خواہش تھی۔ کبھی کبھی دنیا کو بدلنے کے لیے بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ یا کم از کم، شروع کرنے کے لیے کافی ہے۔