راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر مادھوی لتا کو دنیا کا سب سے اونچا برج بنانے کا موقع کیسے ملا؟ خاص بات چیت
بہت کم انجینئر ایسے کارنامے انجام دے پاتے ہیں جو تاریخ بن جاتے ہیں۔ مادھوی لتا نے بغیر کسی دکھاوے کے ایسا ہی کام کیا۔
Published : November 18, 2025 at 11:32 AM IST
حیدرآباد: جموں و کشمیر میں چناب ریلوے برج کو دنیا کا سب سے اونچا انجینئرنگ شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جی مادھوی لتا نے اس کی تکمیل میں قابل ستائش کردار ادا کیا۔ مشکل جغرافیائی خطے اور پرخطر حالات میں برسوں کی محنت نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ برج آج ان کی صلاحیت کی علامت ہے جو جغرافیہ، کشش ثقل، اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز کو مات دیتا ہے۔
انہیں اتوار کو حیدرآباد میں ایک شاندار تقریب میں پہلے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سدھارتھ راؤ نے اس موقعے پر ان سے بات کی۔ ڈاکٹر مادھوی لتا نے واضح طور پر ایک گاؤں کی لڑکی سے آئی آئی ایس سی (انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس) میں پہلی خاتون فیکلٹی ممبر بننے تک اپنے "مشکل" سفر کے بارے میں بتایا۔
سوال: آپ نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ ایس ٹی ای ایم (سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، اور ریاضی) میں داخل ہونا، آئی آئی ایس سی میں سول انجینئرنگ کی پہلی خاتون پروفیسر بننا، اور دنیا کے بلند ترین ریلوے برج پر کام کرنا کیسا رہا؟
جواب: جب آپ آئی آئی ایس سی کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پہلی خاتون فیکلٹی ممبر کہتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ کسی نہ کسی کو تو ایسی پہلی خاتون ہونا ہی چاہیے اور میں بنی۔ دنیا کے سب سے اونچے ریلوے برج کو ڈیزائن کرنے والی ٹیم کا حصہ بن کر مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں فخر سے بھر گئی ہوں۔
سوال: سول انجینئرنگ نے آپ کو چنا، یا آپ نے سول انجینئرنگ کا انتخاب کیا، خاص طور پر جب خواتین کے "مشکل" انجینئرنگ کے شعبوں میں داخلے کے بارے میں دقیانوسی تصورات پائے جاتے ہیں؟
جواب: شاید دونوں۔ دراصل سول انجینئرنگ میرے راستے میں آئی۔ سچ کہوں تو میں کبھی انجینئر نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میں نے انجینئرنگ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میرے خاندان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انجینئرنگ مجھے جلدی سیٹل ہونے میں مدد دے گی، جب کہ میڈیکل زیادہ وقت اور پیسہ لگتا ہے۔
سول انجینئرنگ میری پہلی پسند بھی نہیں تھی۔ مجھے الیکٹرانکس نہیں ملا، اس لیے سول میری دوسری پسند تھی۔ اس شعبے میں خواتین کے بارے میں کچھ دقیانوسی تصورات موجود ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ صنف کی بنیاد پر کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو کسی بھی آدمی کے برابر مانتی ہوں۔ جذبہ آپ کے کریئر کو آگے بڑھائے گا۔
سوال: مکینیکل اور سول انجینئرنگ کو "مشکل" اور جسمانی طور پر چیلنجنگ فیلڈ سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی صنفی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے؟
جواب: نہیں، ایک خاتون ہونے کے سبب مجھے کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، اس میدان میں جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر سائٹ پر، لیکن خواتین اسے سنبھال سکتی ہیں۔ خواتین خلا میں جا سکتی ہیں اور مہینوں تک وہاں رہ سکتی ہیں۔ سول انجینئرنگ ایسی چیز نہیں ہے جس سے خواتین کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 9 سے 5 بجے تک کی ڈیسک جاب چاہتا ہے، تو یہ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ قوم کی تعمیر کے لیے جنونی ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔
سوال: آپ نے قوم کی تعمیر کا ذکر کیا اور لفظ "ڈر" بھی استعمال کیا، جو کہ کئی لوگ چناب برج کو اس کے محل وقوع، اونچائی اور جغرافیائی سیاسی حساسیت کی وجہ سے اسی روپ میں دیکھتے ہیں۔ آپ ''ڈیزائن از یو گو'' کے لیے بھی جانی جاتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟
جواب: 'ڈیزائن از یو گو' کے تصور کا استعمال کسی بھی بڑے، کئی برسوں تک چلنے والے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے میں کیا جاتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں جیسے چٹانیں وقت کے ساتھ اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں۔ قدرتی ڈھلوانوں پر تعمیر ہونے والے چناب پل جیسے منصوبوں کے لیے یہ نقطہ نظر ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ صرف میرا خیال نہیں تھا۔ یہ ایک عالمی سول انجینئرنگ طریقہ ہے جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔ انڈین ریلوے، تعمیراتی کمپنیاں، اور میرے جیسے ڈیزائنرز سب نے مل کر کام کیا۔ اس طرح یہ پل موجودہ شکل میں تیار ہوا۔
سوال: ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پائیداری، حفاظت، اور ماحولیاتی خدشات کو جدید انجینئرنگ میں کیسے ضم کیا جاتا ہے؟
جواب: میں آئی آئی ایس سی میں سسٹینیبل ٹیک کی صدر ہوں۔ اس لیے میں پائیداری کو گہرائی سے سمجھتی ہوں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سیمنٹ اور کنکریٹ پائیدار نہیں ہیں، لیکن پائیداری صرف مواد تک محدود نہیں ہے۔ یہ مجموعی ماحولیاتی اثرات اور لائف سائیکل سے بھی متعلق ہے۔
جموں میں حالیہ سیلاب کے دوران چناب ریلوے پل واحد لائف لائن تھا۔ سڑکیں بند تھیں۔ متاثرین کو امدادی سامان اسی راستے سے پہنچایا گیا۔ لاکھوں ٹن سیب جو بصورت دیگر سڑ جاتے، دہلی پہنچا دیے گئے۔ یہ پائیداری ہے۔
شروع میں لوگوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ لیکن سیلاب کے دوران انہیں ضرورت کا احساس ہوا۔ پائیداری کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچائے بغیر محفوظ رکھنا، اور یہ ہم نے کر دکھایا۔
سوال: تو کیا مواد اور اخراج کے علاوہ پائیداری کی اور بھی جہتیں ہیں؟
جواب: بالکل! دریا دو پہاڑیوں کے درمیان بہتی ہے، اور ہم نے اس کے قدرتی راستے کو متاثر کیے بغیر ایک بڑا پل بنایا ہے۔ جموں اور سرینگر کے درمیان سفر کا وقت 50 فیصد کم ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے سڑکوں سے سفر میں ہونے والے اخراج میں بھاری کمی۔ یہ بھی پائیداری ہے۔
سوال: آپ کا نام ایس ٹی ای ایم میں سرفہرست 75 خواتین میں شامل کیا گیا ہے۔ خواتین کے ذریعہ صنفی رکاوٹوں کو توڑنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جواب: بڑی متعلقہ بات ہے۔ صنفی امتیاز موجود ہے۔ اس میں ایک حد ہے۔ تبدیلی دونوں طرف سے آنی چاہیے — خواتین کو بے خوف ہونا چاہیے، اور صنعتوں کو خواتین کی طاقت کو پہچاننا چاہیے۔
خواتین اکثر ہر کام کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ میں نے مردوں کو ذمہ داریوں سے بچتے دیکھا ہے، جب کہ پرجوش خواتین ہر قدم پر آگے بڑھتی ہیں۔ صنعتی دنیا وقت کے ساتھ اس کو سمجھے گی۔ ہم زیادہ خواتین سی ای اوز اور خواتین کو کلیدی کرداروں میں دیکھ رہے ہیں۔ تبدیلی آ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ کیس اسٹڈیز ہیں۔ مستقبل میں ہم اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے۔
سوال: جن لڑکیوں کی شادی دسویں جماعت کے بعد کردی جاتی ہے، آج ان کے لیے کیا راستے ہیں؟
جواب: یہ بہت تکلیف دہ سچائی ہے۔ میری بھی 13 یا 14 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی تھی۔ کئی گاؤں میں کم عمر میں شادی کو آج بھی ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس سے چھٹکارا پانا ہے۔ ان لڑکیوں کے لیے بے خوف ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ حکومت کو ان کی تعلیم کی حمایت کرنی چاہیے۔ انتظامی سطح پر تبدیلی ضروری ہے۔
میری کہانی پڑھنے کے بعد بہت سے والدین نے مجھے خط لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائیں گے۔ والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے سچی کہانیوں کو سامنے لانا ہوگا۔ لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہو سکتی ہیں لیکن خاندانوں اور نظام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔
سوال: آپ کا سفر—ایک پی ایچ ڈی، پروفیسر، چناب برج انجینئر، ایوارڈ یافتہ—آپ نوجوان خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
جواب: بڑے خواب دیکھیں، لیکن اپنی حدود کو بھی سمجھیں۔ آسمان میں اپنا مقام تلاش کریں۔ میری زندگی کا دائرہ اس دن طے نہیں ہوا جس دن میں پیدا ہوئی تھی۔ بلکہ جیسے جیسے میں آگے بڑھی، یہ وسیع ہوتا گیا۔ میں نے کبھی مواقع کو ٹھکرایا نہیں۔ میں نے کبھی شک کو اپنے راستے میں نہیں آنے دیا۔
جب میں اس نوجوان لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھتی ہوں جو میں کبھی تھی اور آج جو ہوں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آج جہاں ہوں وہاں ہوں گی۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک خواب تھا: اڑوں گی، کچھ بنوں گی، وہ جنون ہمیشہ میرے اندر تھا۔
اعزازات اپنے آپ ملتے ہیں۔ آج جو ایوارڈز مجھے مل رہے ہیں وہ صرف چناب برج کے لیے نہیں بلکہ میری تمام تر محنت کے لیے ہیں۔ ایوارڈ تب ملتے ہیں جب آپ مسلسل سخت محنت کرتے ہیں۔
سوال: اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔
میں نے 12ویں جماعت تک تلگو میڈیم میں تعلیم حاصل کی۔ مجھے انجینئرنگ میں انگریزی سیکھنے میں مشکل پیش آئی۔ میں بہت شرمیلی تھی۔ لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں دنیا جیت لوں گی۔ کوئی بھی لڑکی ایسا کر سکتی ہے، فرق صرف حالات اور ہمت کا ہے۔ لگاتار کوشش کرتے رہو، کبھی ہار مت مانو، اپنی صلاحیت سے کم پر کبھی سمجھوتہ مت کرو۔
