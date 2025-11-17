راموجی ایکسیلنس ایوارڈ: پلابی گھوش نے انسانی اسمگلنگ کی سرگرم کارکن بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ اب تک 10 ہزار سے زائد لوگوں کو بچایا
پلابی 19 سال کی عمر سے اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ یہ کام چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ انھوں نے اورکیا کہا پڑھیں۔۔۔
حیدرآباد: 12 سال کی عمر میں، ایک متجسس پلابی گھوش کی ملاقات مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اپنی لاپتہ بیٹی کی تلاش میں تھا۔ وہ اور اس کے چچا ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہے تھے۔ وہ بھی تلاش میں شامل ہو گئے اور لڑکی کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ پلابی نے سوچا کہ ایک بچہ ایسے گاؤں میں کیسے غائب ہو سکتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔
لڑکی نہیں ملی۔ آسام میں اپنے گھر واپسی پر یہ واقعہ اس کے ذہن میں نقش رہا۔ انسانی اسمگلنگ کی اصطلاح سے یہ اس کا پہلا تعارف تھا۔
پلابی کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ دو دہائیوں بعد، وہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو انسانی اسمگلنگ سے بچائے گی اور 75,000 سے زیادہ خواتین کی زندگیوں کو سنوار دیں گی۔ پلابی، جو اب 35 سال کی ہیں، کو انسانی حقوق، خواتین کو بااختیار بنانے اور سماجی تبدیلی میں ان کی غیر معمولی شراکت کے لیے اتوار کو وومن اچیورز کے زمرے میں پہلے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔
بچپن کے ایک واقعے کو یاد کرتے ہوئے، پلابی نے اتوار کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس نے مجھ میں ایک بیج بو دیا۔" "اس کے بعد، میری عمر 19 سال کی ہونے تک، کئی واقعات پیش آئے۔ آخر کار، گریجویشن کے پہلے سال میں، میں سمجھ سکی کہ بچوں کے لاپتہ ہونے کی ایک وجہ اسمگلنگ ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شعبے میں کام کروں گا۔"
آسام میں پیدا ہونے والی پلابی نے اپنی اعلیٰ تعلیم دہلی میں مکمل کی۔ انھوں نے انسانی اسمگلنگ کے معاملات کا سراغ لگا کر دہلی، ہریانہ اور راجستھان میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانا شروع کیا، لیکن انہیں احساس ہوا کہ اس شعبے میں سرگرم کارکن اپنے آبائی علاقوں سے کام کرنے سے قاصر ہیں۔
انہوں نے کہا، "اسمگلنگ کا ایک ذریعہ، ایک راستہ اور ایک منزل ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کارکن کے طور پر، جب میں نے دہلی، ہریانہ اور راجستھان میں کام کرنا شروع کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اس خطے کے دیگر تمام کارکن صرف منزلوں پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن، اگر آپ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے مرکز تک جانا ہوگا جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔" انھوں نے کہا، تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے مرکز تک جانا ہے۔
پلابی نے مغربی بنگال، اڈیشہ اور آندھرا پردیش میں کام کرنا شروع کیا، جو کہ اس کے مطابق انسانی اسمگلنگ کے بہت سے معاملات کا مرکز تھے۔
انہوں نے کہا، "پہلی لڑکی جس کو میں نے بچایا وہ گنٹور (آندھرا پردیش) سے تھی، یہ ایک بہت مضبوط کیس تھا، اور ہمیں سزا کا یقین تھا۔ لیکن بدقسمتی سے، کیس 10 سال تک چلتا رہا، اور کچھ عرصے بعد، متاثرہ نے دشمنی اختیار کر لی۔ یہ جرم 10 سال پہلے ہوا تھا۔ ہر سال، متاثرہ کو عدالت میں بلایا جاتا تھا، اور دوبارہ اسی شخص سے سوالات پوچھے جاتے۔" ایک موقع آیا جب انھوں نے سوچا کہ 'جو کچھ ہوا، میں اسے چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔'
جب ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح کے شدید اور اکثر دل دہلا دینے والے کام میں انہیں کیا چیز جذباتی طور پر مضبوط رکھتی ہے تو انہوں نے کہا: "سچ پوچھیں تو آپ کو پولیس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، میں معلومات حاصل کرتی ہوں اور پھر مجھے مقامی پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ مجھے انھیں سمجھانا پڑتا ہے اور پھر ریسکیو کے لیے ساتھ جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم مجاز نہیں ہیں، کیونکہ ہم قانون نافذ کرنے والے نہیں ہیں۔
یہ پوچھے جانے پر کہ راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کا ان کے لیے کیا مطلب ہے، پلابی نے کہا، "ای ٹی وی ایک طویل عرصے سے میرے کام پر نظر رکھے ہوئے ہے۔"
اس نے واقعی میں انتہائی خلوص کے ساتھ میرے کام کا احاطہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرا انٹرویو کیا ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی کی ہو گی یا بہت زیادہ کہا ہو گا جس کا مجھے بھی علم نہیں۔ پھر، جب مجھے یہ پیغام (ایوارڈ کے بارے میں) ملا تو ۔۔انھوں نے شروع میں کہا، 'آپ کے لیے خوشخبری ہے۔' میں نے سوچا کہ یہ ایک مختلف کہانی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں شمال مشرق میں تھی۔ اور اگلی صبح، مجھے ہر جگہ سے کالیں آنے لگیں۔"
