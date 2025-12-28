راموجی فلم سٹی میں نئے سال کی شاندار پارٹی کی تیاری، خاندان اور دوستوں کے ساتھ منائیں جشن
نئے سال کی شام کی تقریبات 31 دسمبر کو شام 7 بجے راموجی فلم سٹی میں شروع ہوں گی۔ پارٹی شاندار میوزیکل پرفارمنس دے گی۔
Published : December 28, 2025 at 5:31 PM IST
حیدرآباد: نئے سال کو خوش آمدید کہنے اور نئے سال کی خوشی منانے کے لیے، حیدرآباد میں واقع عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی میں نئے سال کی شاندار پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے۔ جسے راموجی کارنی وائب 2026 "Ramoji Carnivibe 2026" کا نام دیا گیا ہے، آپ خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔
حیدرآباد کی فلم سٹی میں نئے سال کی شام کی تقریبات ہمیشہ یادگار اور شاندار ہوتی ہیں۔ جادوئی نئے سال کی شام ایک دلچسپ اور منفرد جشن ہے۔ یہ جشن ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سال، یہ اضافی طور پر خاص ہونے کے لیے تیار ہے۔
سب سے بڑا اوپن ایئر ڈانس فلور
راموجی کارنی وائب 2026 (Ramoji Carnivive 2026) اس نئے سال میں فلمی دنیا سے شاندار پرفارمنس پیش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ راموجی فلم سٹی نئے سال کا ایک یادگار جشن پیش کرتا ہے، جس میں موسیقی کی پرفارمنس پیش کی جاتی ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کو تفریح فراہم کرتی ہے۔ 31 دسمبر کی رات، آپ ایک خصوصی تفریحی پروگرام، لامحدود کھانے اور مشروبات کے ساتھ ایک مزیدار گالا ڈنر اور سب سے بڑے اوپن ایئر ڈانس فلور پر رقص سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
چھ مختلف تفریحی پروگرام
بدھ کی رات، یعنی 31 دسمبر کو، خصوصی تفریحی پروگرام میں دلچسپ اسٹینڈ اپ کامیڈی، گلوکاروں کی لائیو پرفارمنس، میجک شوز، وائلڈ ویسٹ اسٹنٹ اور فنکاروں کی پرفارمنس شامل ہوں گی۔ "نیو ایئر پارٹی" کے شرکاء مختلف ملبوسات اور دلچسپ ڈی جے (DJ) میوزک میں فنکاروں کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں۔
"Ramoji Carnivibe 2026" کے لیے الٹی گنتی
راموجی فلم سٹی میں نئے سال کی تقریبات کو یادگار بنانے کے لیے کئی تقریبات کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زائرین کی توقعات پر پورا اترنے اور مکمل جشن کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ نئے سال کی الٹی گنتی معروف ڈی جے (DJs) کی پرجوش موسیقی کے درمیان آگے بڑھے گی، جو دیکھنے والوں کو ان دلچسپ لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔ آدھی رات 12 بجے نئے سال کا آغاز ہونے پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہر کسی کو مسحور کر دے گا۔
خصوصی خدمات
نئے سال کی تقریبات میں شرکت کرنے والے زائرین کے لیے ڈرائیور سروس اور بچوں کی دیکھ بھال دستیاب ہوگی۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آنے والے زائرین ان خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے تقریبات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
شام 7 بجے سے تقریبات
اگر آپ نئے سال کی شام کو خاندان یا دوستوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں تو راموجی فلم سٹی ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ بدھ کی شام 7 بجے سے شروع ہونے والے نئے سال کی شام پارٹی کے شرکاء کے لیے کئی خصوصی پیکجز دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.ramojifilmcity.com پر لاگ ان کریں یا 7659876598 پر کال کریں۔