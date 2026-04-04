انڈین اسکول آف بزنس میں راموجی آڈیٹوریم کا افتتاح، تعلیمی پروگرامز کے انعقاد میں ہوگا کارآمد
اس موقعے پر آئی ایس بی کے نمائندوں نے آنجہانی راموجی راؤ کے ارکانَ خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔
Published : April 4, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 9:24 AM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کے باوقار انڈین اسکول آف بزنس (ISB) میں راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے نام پر ایک جدید ترین آڈیٹوریم کی تعمیر کی گئی ہے جس میں عالمی معیار کی سہولیات اور 450 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ راموجی آڈیٹوریم کا افتتاح راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا۔
اس تقریب میں مرگادرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) چیروکوری شیلجا کرن، فلم سٹی کی ایم ڈی چیروکوری وجیشوری، راموجی کے پوتے چیروکوری چیروکوری سوجے، پوتے-پوتیاں چیروکوری سہاری، چیروکوری کیرتھی سوہانا، چیروکوری برہتی، ای ٹی وی کے ایم ڈی باپی نائیڈو اور آڈیٹر سمباشیوا راؤ نے شرکت کی۔
اس موقعے پر راموجی راؤ کے افراد خاندان کا آئی ایس بی کے نمائندوں نے پرتپاک خیرمقدم کیا۔ تقریب میں سب سے پہلے آڈیٹوریم کے احاطے میں پاریجات کا پودا لگایا گیا۔ بعد میں ارکان خاندان نے آئی ایس بی میں راموجی آڈیٹوریم کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ یہ آڈیٹوریم 30 کروڑ روپے (تقریباً 30 ملین ڈالر) سے تعمیر کیا گیا ہے جسے راموجی فاؤنڈیشن نے آئی ایس بی میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے عطیہ کیا تھا۔
اسے طلبہ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کے ساتھ مفید بنایا گیا ہے۔ آڈیٹوریم کو عالمی معیار کی کانفرنسز کی میزبانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں ڈولی انیبلڈ انٹیلیجنٹ لائٹنگ سسٹم، ایک مربوط لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اور ایک خاس گیسٹ لاؤنج بھی تعمیر کیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: اے این آر کالج ڈائمنڈ جوبلی تقریب: راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے 50 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا
یہ آڈیٹوریم بین الاقوامی کانفرنسز، ریسرچ سیمینارز، خصوصی لیکچرز اور دیگر تعلیمی تقریبات کی میزبانی کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس سے عالمی فکری قیادت کے مرکز کے طور پر آئی ایس بی کے کردار کو تقویت ملے گی۔
آئی ایس بی کے راموجی آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تقریب میں، راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے آئی ایس بی کے پروفیسرز کے ساتھ شمع روشن کیا۔ آئی ایس بی بورڈ کے چیئرمین ہریش منوانی، ڈین مدن پلوٹلا، پروفیسر رام کے علاوہ صنعتکار جی وی پرساد اور سرینی راجو نے بھی شرکت کی۔
اس موقعے پر راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے آڈیٹوریم کو گروپ کے بانی راموجی راؤ کے نام سے منسوب کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ راموجی راؤ، جو اپنی آخری سانس تک سیکھتے رہے، ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ تقریب کا شان و شوکت کے ساتھ انعقاد، قومی سطح پر سات ممتاز شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا
آئی ایس بی کے چیئرمین ہریش منوانی نے کہا کہ خیرات اور عزم میں فرق ہوتا ہے، اور انہوں نے راموجی کے افراد خاندان میں معاشرے کے تئیں لگن اور وقف کے جذبہ کا دیکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک کارپوریٹ کمپنی میں کام کر رہے تھے تو انہیں لگا کہ ایناڈو میں اشتہار کے بغیر وہ تلگو لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آئی ایس بی پروفیسر رام نے کہا کہ سماج پر خصوصی توجہ دینے والے راموجی راؤ نے لوگوں پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تقریب کے بعد، آئی ایس بی کے نمائندوں نے راموجی کے اہل خانہ کو ایک یادگاری تحفہ پیش کیا۔
مزید پڑھیں:
پی ایم مودی نے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ اجتماعی ترقی کے لیے ضروری
راموجی ایکسیلینس ایوارڈ یافتگان: انسانی اسمگلنگ مخالف کارکن سے لے کر 'واٹر مدر' تک، سات کامیاب لوگوں کی کہانیاں
امریکی قونصل جنرل لورا ولیمز نے راموجی فلم سٹی کا کیا دورہ، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر نے قونصل جنرل کا کیا خیرمقدم
اقدار کتابوں سے نہیں، بڑوں کے احترام سے ملتا ہے؛ شیلجا کرن نے راموجی راؤ کے نظریات کو یاد کیا
راموجی گلیمپنگ۔۔۔ آؤٹ ڈور کیمپنگ: راموجی فلم سٹی سیاحوں کے لیے فطرت کے بیچ وقت گزارنے کا مقام
مارگدرسی ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن 'دھرم جیوتی ایوارڈ' سے سرفراز