جموں و کشمیر سمیت بھارت بھر میں رمضان المبارک 1447ھ کا آغاز، چاند نظر آگیا؛ پہلا روزہ 19 فروری کو رکھا جائے گا

جموں و کشمیر سمیت بھارت بھر میں رمضان المبارک 1447ھ کا آغاز، چاند نظر آگیا؛ پہلا روزہ 19 فروری کو رکھا جائے گا
رویت ہلال کمیٹیوں کے اعلان کے مطابق جمعرات، 19 فروری 2026 کو یکم رمضان المبارک ہوگا اور مسلمانانِ ہند پہلا روزہ رکھیں گے۔
Published : February 18, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 8:08 PM IST
حیدرآباد : ملک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آنے کی تصدیق کے بعد بھارت بھر میں رمضان المبارک 1447 ہجری کے آغاز کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی، جموں و کشمیر، بہار، اترپردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا، مغربی بنگال اور راجستھان سمیت کئی ریاستوں کی رویت ہلال کمیٹیوں اور دینی اداروں نے موصولہ شہادتوں کی بنیاد پر چاند نظر آنے کی تصدیق کی۔
جموں و کشمیر میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ کل یعنی 19 فروری بروز جمعرات کو ہوگا۔کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 19 فروری سے شروع ہورہا ہے۔ ایسے میں آج نماز تراویح کا اہتمام کیا جارہا ہے۔
مفتی ناصر نے کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور اس کے کافی شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رویت ہلال کمیٹی کے رکن میرواعظ عمر فاروق، مولانا رحمت اللہ اور دیگر کمیٹی کے دیگر اسلامی اسکالرز کے ساتھ مکمل مشاورت کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں ماہ صیام کا پہلا دن کل ہوگا۔اس موقعے پر مفتی ناصر السلام نے ماہ صیام کے آغاز کے موقع پر جموں و کشمیر کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس مہینے میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔
اعلان کے مطابق جمعرات، 19 فروری 2026 کو یکم رمضان المبارک ہوگا اور مسلمانانِ ہند پہلا روزہ رکھیں گے۔ اترپردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں معروف عالمِ دین مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے چاند نظر آنے کی تصدیق کی، جبکہ بہار کے پٹنہ میں امارتِ شرعیہ پھلواری شریف کے قاضی مولانا رضوان ندوی نے بھی رویت کی اطلاع دی۔ جے پور سمیت دیگر شہروں سے بھی چاند دکھائی دینے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ بعض علاقوں میں ابر آلود موسم کے باعث رویت میں دشواری پیش آئی، تاہم متعدد شہادتوں کے بعد باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں منگل کی شام چاند نظر آنے کے بعد بدھ سے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی قمری تقویم کا نواں مہینہ ہے، جسے عبادت، تقویٰ اور روحانی تربیت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان سحر سے افطار تک روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتے ہیں، اور نماز، تلاوتِ قرآن، صدقہ و خیرات اور ذکر و دعا کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔
رمضان نہ صرف صبر و ضبط اور خود احتسابی کا درس دیتا ہے بلکہ معاشرے میں ہمدردی، مساوات اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآنِ کریم کا نزول ہوا، جس کے باعث اس کی روحانی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر کی مساجد میں تراویح کا اہتمام شروع ہو چکا ہے اور مسلمانانِ ہند عبادات، خیرات اور روحانی تیاریوں میں مصروف ہیں، تاکہ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔میر واعظ محمد عمر فاروق سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں اور علمائے کرام نے لوگوں سے اس بابرکت ماہ میں ملک اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لئے دعا کی گزارش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ایک بار پھر تعلق باللہ کا ایک قیمتی موقعہ فراہم کرتا ہے۔ بیشک یہ مہینہ صرف فجر سے مغرب تک روزہ رکھنے کا ہی مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم روحانی سفر سے عبارت مہینہ ہے جو ہمیں نماز ، دیگر عبادت الٰہی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں چھپی گہری حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔
میرواعظ نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس مہینہ افراد اور معاشرے کو اپنی روحانی وابستگی کی تجدید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے اور اخلاقی اصلاح و سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرے گا۔انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک صرف روزہ اور عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ احتسابِ نفس، مستحقین و ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی، اور معاشرے میں اخوت و اتحاد کو فروغ دینے کا بہترین موقع بھی ہے۔