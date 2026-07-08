رام مندر چندہ گھوٹالہ: اکھلیش یادو کا بی جے پی پر سخت حملہ، کہا ’دنیا بھر میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کا سر شرم سے جھک گیا’
اکھلیش نے الزام لگایا کہ بی جے پی سے وابستہ افراد کی وجہ سے بھارت کی مذہبی، ثقافتی اور اخلاقی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔
Published : July 8, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 3:00 PM IST
لکھنؤ : سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ایودھیا کے شری رام مندر میں مبینہ چندہ خرد برد کے معاملے پر بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے نے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور ہندوستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔
بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر جاری اپنے بیان میں اکھلیش یادو نے کہا کہ رام مندر میں عقیدت مندوں کی جانب سے دیے گئے چندے، نذرانوں اور قیمتی تحائف میں مبینہ خرد برد کی خبر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم سناتن دھرم کے پیروکار، جن میں سے کئی افراد نے خود بھی رام مندر کے لیے عطیات دیے تھے، اس معاملے پر شرمندگی اور دکھ محسوس کر رہے ہیں۔
اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور اس سے وابستہ افراد کی وجہ سے ہندوستان کی مذہبی، ثقافتی اور اخلاقی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اپنے ہی دیوتا کے مندر میں دیے گئے چندے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو سرمایہ کار ملک پر کیسے اعتماد کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تنازع کے باعث بیرونی سرمایہ کار بھی عدم اعتماد کا شکار ہو رہے ہیں۔
سماج وادی پارٹی سربراہ نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی مذہبی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی ساکھ کھو چکی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ رام مندر کے معاملے نے حکومت کی شبیہ کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ دوبے نے رام مندر چندہ گھوٹالہ کیس کے ایک ملزم رام شنکر عرف ٹنو یادو کو اکھلیش یادو سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔
اکھلیش نے کہا کہ بی جے پی ایسے افراد کو استعمال کر رہی ہے جن کی اپنی سماجی اور سیاسی ساکھ مشکوک ہے۔ ان کے مطابق ایسے لوگ صرف دوسروں کے ہاتھوں میں "لاؤڈ اسپیکر" بن کر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ان کی اپنی نہ کوئی ساکھ ہے اور نہ ہی کوئی نظریہ۔ واضح رہے کہ چند روز قبل متعدد عقیدت مندوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رام مندر میں پیش کیے گئے کئی قیمتی تحائف، جن میں سونے کی رام چرت مانس، چاندی کی اینٹیں اور دیگر نذرانے شامل تھے، یا تو لاپتہ ہیں یا ان کا مناسب اندراج نہیں کیا گیا۔
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اس کے بعد اتر پردیش حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی، جس کی ابتدائی رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس اب تک چندہ وصولی اور گنتی کے عمل سے وابستہ آٹھ افراد کو گرفتار کر چکی ہے جبکہ تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات کے دوران بڑھتے دباؤ کے بعد شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے جنرل سکریٹری چمپت رائے اور رکن انیل مشرا نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، جسے ٹرسٹ نے قبول کرتے ہوئے کرشن موہن کو عبوری جنرل سکریٹری مقرر کیا ہے۔