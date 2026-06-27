ایودھیا رام مندر چندہ گھوٹالہ: پرینکا گاندھی کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ
پرینکا گاندھی نے زور دیاکہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی پردہ پوشی یا نمائشی کارروائی عوام کے اعتماد کو مزید مجروح کرے گی۔
Published : June 27, 2026 at 2:09 PM IST
نئی دہلی : کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ایودھیا کے شری رام مندر میں عقیدت مندوں کی جانب سے دیے گئے چندے میں مبینہ خرد برد کے معاملے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف رسمی تحقیقات یا معاملے پر پردہ ڈالنے کے بجائے ایک مکمل، شفاف اور غیرجانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جا سکے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر اپنے بیان میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ بھگوان رام سچائی، انصاف اور دھرم کی علامت ہیں، ایسے مقدس مقام پر عقیدت مندوں کے عطیات میں مبینہ چوری نہ صرف مالی بدعنوانی بلکہ مذہبی عقیدت اور عوامی اعتماد کے ساتھ سنگین خیانت ہے۔
सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 26, 2026
भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव हैं। उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान…
انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا چند نچلے درجے کے ملازمین اکیلے سی سی ٹی وی کیمرے بند کر کے ہزاروں کروڑ روپے کے عطیات میں خرد برد کر سکتے ہیں یا اس کے پیچھے بااثر افراد کی بھی ملی بھگت موجود ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب پوری قوم جاننا چاہتی ہے۔
پرینکا گاندھی نے زور دیا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی پردہ پوشی یا نمائشی کارروائی عوام کے اعتماد کو مزید مجروح کرے گی، اس لیے غیرجانبدار تحقیقات کے ذریعے اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ ادھر اس معاملے میں گرفتار کیے گئے آٹھوں ملزمان کو عدالت نے 29 جون تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ تفتیشی اداروں کے مطابق اب تک تقریباً 79.85 لاکھ روپے برآمد کیے جا چکے ہیں۔
یہ مقدمہ اس وقت درج کیا گیا جب اتر پردیش حکومت کی تشکیل کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں چندے میں بے ضابطگیوں کے شواہد پیش کیے۔ اس کے بعد رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی۔
گرفتار افراد میں اویناش شکلا، انکلپ مشرا، لو کش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش سریواستو اور راماشنکر عرف ٹنّو یادو شامل ہیں، جو مندر میں موصول ہونے والے نقد عطیات اور قیمتی اشیاء کی گنتی سے وابستہ تھے۔ دوسری جانب شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے کے استعفے کی افواہوں کے درمیان وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) نے کہا ہے کہ اسے ایسے کسی استعفے کی اطلاع نہیں ہے۔
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اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی واضح کیا ہے کہ عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے والا کوئی بھی شخص قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔