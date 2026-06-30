رام مندر چندہ مبینہ گھوٹالہ: مودی خاموشی توڑیں اور ہندو عقیدت مندوں سے معافی مانگیں، کانگریس کا سخت مطالبہ
کانگریس ترجمان نے کہاکہ رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کوئی عام ادارہ نہیں بلکہ اس کا اعلان خود وزیراعظم مودی نے کیا تھا۔
Published : June 30, 2026 at 6:46 PM IST
نئی دہلی: اتر پردیش کے ایودھیا میں واقع رام مندر میں عقیدت مندوں کے عطیات میں مبینہ خرد برد کے معاملے پر کانگریس نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے ان سے خاموشی توڑنے اور کروڑوں ہندو عقیدت مندوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ رام مندر میں پیش آنے والا یہ معاملہ صرف مالی بے ضابطگی نہیں بلکہ عوامی عقیدت اور مذہبی اعتماد کے ساتھ کھلواڑ ہے۔
کانگریس کی قومی ترجمان سپریا شرینیت نے نئی دہلی میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "بی جے پی کے لوگوں نے عقیدت مندوں کے چندے کو ہضم کر لیا، رام للا کے نام پر جمع ہونے والی نذرانے کی رقم لوٹ لی گئی، جو ایک سنگین گناہ ہے۔" انہوں نے کہا کہ رام مندر کی بنیاد رکھنے سے لے کر افتتاح تک وزیر اعظم نریندر مودی ہر مرحلے پر موجود رہے، لیکن اب جب عطیات میں مبینہ گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وہ مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سپریا شرینیت کے مطابق وزیر اعظم کو اپنی خاموشی توڑ کر اس "دھوکہ دہی" پر ملک بھر کے عقیدت مندوں سے معافی مانگنی چاہیے۔
کانگریس ترجمان نے کہا کہ رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کوئی عام ادارہ نہیں بلکہ اس کا اعلان خود وزیر اعظم مودی نے فروری 2020 میں کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرسٹ میں آر ایس ایس سے وابستہ افراد کو شامل کیا گیا اور اسے جان بوجھ کر حقِ اطلاعات (آر ٹی آئی) کے دائرے سے بھی باہر رکھا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر رام مندر کی تعمیر اور انتظام کی ذمہ داری تھی، انہی پر چندے میں خرد برد کے الزامات لگ رہے ہیں۔
سپریا شرینیت نے مطالبہ کیا کہ موجودہ حالات میں ٹرسٹ اپنی ساکھ کھو چکا ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر تحلیل کیا جائے اور رام مندر میں شروع سے اب تک جمع ہونے والے تمام عطیات کا آزادانہ اور شفاف آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کیا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے اور اس مبینہ گھوٹالے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے موجودہ جج کی نگرانی میں کرائی جائیں۔
کانگریس نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ایودھیا میں رام مندر جانے سے قبل اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے اور دیگر رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا تاکہ اپوزیشن اس معاملے پر احتجاج نہ کر سکے۔ سپریا شرینیت نے حکومت سے کئی سوالات بھی کیے۔ ان کے مطابق آخر وہ کون لوگ ہیں جو رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری میں ملوث ہیں؟ ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اور سابق جنرل سکریٹری چمپت رائے کو آخر کس کی سرپرستی حاصل ہے؟
یہ بھی پڑھیں: غزہ میں 20 ہزار سے زائد بچوں کی ہلاکت کا خوفناک سچ! ریٹائرڈ جسٹس ایس مرلی دھر کا ای ٹی وی بھارت پر بڑا انکشاف
کانگریس کا کہنا ہے کہ رام مندر کروڑوں ہندوؤں کے عقیدت کی علامت ہے، لیکن حکومت اور ٹرسٹ نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ناگزیر ہیں۔