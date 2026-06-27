رام مندر چڑھاوا غبن کیس: تقریباً 80 لاکھ روپے برآمد، آٹھ ملزمین تین دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیے گئے
رام مندر چڑھاوا غبن کیس میں عدالت نے گرفتار کیے گئے آٹھ ملزمان کو جمعہ کو تین دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔
Published : June 27, 2026 at 9:24 AM IST
ایودھیا: اترپردیش کے ایودھیا میں ایک مقامی عدالت نے رام مندر میں چڑھاوے کے غبن کے سلسلے میں گرفتار آٹھ ملزمین کو تین دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ تمام گرفتار افراد جیل میں ہی رہیں گے اور امکان ہے کہ انہیں 29 جون بروز پیر دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
جمعہ کو ملزمان کو سخت حفاظتی انتظامات میں ریمانڈ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پراسیکیوشن آفیسر کے سی ورما کے مطابق ملزمین کی نشاندہی پر برآمد کیے گئے کل 79,85,493 (79.85 لاکھ) روپے بھی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔
رام مندر میں ملنے والے چڑھاوے کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اتر پردیش حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی تین رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی ابتدائی رپورٹ میں پیش کی گئی سفارشات کے بعد پولیس نے آٹھ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ رام جنم بھومی تیرتھ شیترا ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو تشکیل دی گئی ایس آئی ٹی نے 23 جون کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشنا موہن نے شکایت درج کرائی، جس کی بنیاد پر بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جس میں چوری، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، چوری سے جائیداد حاصل کرنا اور مجرمانہ سازش شامل ہیں۔ ایس آئی ٹی کی جانب سے ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کے بعد بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 305A، 306، 317(2)، 317(5)، 316(5)، 61(2) اور 3(5) کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی، ساتھ ہی سیکشن 13(1)(A) اور بدعنوانی کی روک تھام کے ایکٹ 13() کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا۔
تفتیشی افسر نے تمام ملزمان کو مجسٹریٹ نویدیتا سنگھ کی عدالت میں تفتیش سے متعلق دستاویزات اور برآمد شدہ نقدی کی تفصیلات کے ساتھ پیش کیا۔ ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور استغاثہ کی سماعت کے بعد عدالت نے تمام ملزمان کو تین دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔
حکام نے بتایا کہ اس کیس میں انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت الزامات بھی شامل ہیں۔ موجودہ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے بدعنوانی کے مقدمات نمٹانے والے خصوصی جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
سماعت کے دوران اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے عدالت کے احاطے کے اطراف میں سخت سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی۔ ریمانڈ کے حکم کے بعد تمام ملزمان کو ڈسٹرکٹ جیل بھیج دیا گیا۔
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