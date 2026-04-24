ایران، روس سے تیل کی خریدی اور امریکی ٹیرف پر دیے گئے بیان پر رام مادھو نے معافی مانگ لی
بیان پر تنازعہ کھڑا ہونے کے بعد رام مادھو نے فوری وضاحت جاری کرتے ہوئے کہاکہ ’جو میں نے کہا وہ غلط تھا‘
Published : April 24, 2026 at 4:16 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی کے سینئر رہنما رام مادھو نے امریکہ میں دیے گئے اپنے متنازعہ بیان سے رجوع کرتے ہوئے اسے "حقیقت کے خلاف" قرار دیا اور عوامی طور پر معافی مانگ لی۔ رپورٹس کے مطابق، واشنگٹن ڈی سی میں ایک مباحثہ کے دوران رام مادھو نے کہا تھا کہ بھارت نے ایران سے تیل خریدنا بند کرنے پر اتفاق کیا، روس سے بھی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا اور 50 فیصد ٹیرف بھی بغیر زیادہ اعتراض کے قبول کر لیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ پھر امریکہ کے ساتھ تعاون میں بھارت کہاں کوئی کمی کر رہا ہے۔
تاہم ان کے اس بیان پر تنازعہ کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے فوری وضاحت جاری کرتے ہوئے کہاکہ "جو میں نے کہا وہ غلط تھا۔ بھارت نے کبھی روس سے تیل کی درآمد روکنے پر اتفاق نہیں کیا۔ اسی طرح 50 فیصد ٹیرف کے معاملے پر بھی بھارت نے سخت احتجاج کیا تھا۔ میں صرف ایک محدود نکتہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ حقائق کے خلاف تھا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔"
What I said was wrong. India didn’t agree to stopping import of oil from Russia anytime. Also it vigorously protested 50 percent tariff imposition. I was trying to make a limited counterpoint to d other panelist. But factually incorrect. My apologies. https://t.co/D3VNkYJ7pU— Ram Madhav (@rammadhav_) April 24, 2026
یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی سطح پر روس سے تیل خریدنے پر بھارت کی پالیسی مسلسل زیر بحث ہے۔ مغربی پابندیوں کے باوجود بھارت نے اپنی توانائی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے روسی خام تیل کی خریداری جاری رکھی ہے، اور حالیہ مہینوں میں روس بھارت کا سب سے بڑا تیل فراہم کنندہ بن کر ابھرا ہے۔
اسی طرح ایران کے ساتھ بھی حالات کشیدہ رہے ہیں، خصوصاً خلیج میں جاری تنازعات اور امریکی پابندیوں کے باعث عالمی تیل منڈی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، جس کے پیش نظر بھارت متبادل ذرائع سے تیل حاصل کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔
رام مادھو کا یہ بیان ایک اہم پینل مباحثہ کے دوران سامنے آیا تھا، جس میں بھارت۔امریکہ تعلقات، توانائی پالیسی اور عالمی جغرافیائی سیاست جیسے موضوعات زیر بحث تھے۔ رام مادھو کی فوری وضاحت کو بھارت کی خارجہ پالیسی کے حساس پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے "ریکارڈ درست کرنے کی کوشش" قرار دیا جارہا ہے۔