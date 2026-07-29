وندے ماترم کی توہین قابل سزا جرم۔۔ بل راجیہ سبھا میں منظور
'وندے ماترم' کی توہین کو قابل سزا جرم بنانے کی دفعات پر مشتمل ایک بل راجیہ سبھا میں منظور کر لیا گیا ہے۔
Published : July 29, 2026 at 4:50 PM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا نے بدھ کو ایک بل منظور کیا جس کے تحت قومی گیت 'وندے ماترم' گانے کے دوران کسی بھی طرح کی رکاوٹ یا توہین کو مجرمانہ فعل تصور کیا جائے گا، جس کی سزا تین سال تک قید ہو سکتی ہے۔
ایوان بالا نے ایک مختصر بحث کے بعد صوتی ووٹ سے قومی وقار کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) بل 2026 منظور کر لیا۔ بل کو اس وقت منظور کیا گیا جب حزب اختلاف کے ارکان بشمول کانگریس کے ارکان ایوان میں موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے وزیر داخلہ امت شاہ کی عدم موجودگی سمیت مختلف مسائل کے خلاف احتجاج کے لیے واک آؤٹ کیا تھا۔
بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیا نند رائے نے کہا کہ یہ قانون ملک کے عوام کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'وندے ماترم' ملک کی آزادی کی جدوجہد کے دوران شہریوں میں ایک پسندیدہ نعرہ تھا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اپنی خوشامد کی پالیسی کی وجہ سے کانگریس نے 'وندے ماترم' کو وہ عزت نہیں ملنے دی جس کی وہ آزادی کے بعد مستحق تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ، اس وجہ سے، حکومت نے 'وندے ماترم' کے صرف دو بندوں کو قبول کیا، اور صرف ان دو کو سرکاری پروگراموں اور تقریبات میں گایا یا چلایا گیا۔
انہوں نے یاد کیا کہ آزادی کے بعد پہلے ہی دن پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے کہنے پر پنڈت اومکارناتھ ٹھاکر نے آل انڈیا ریڈیو پر 'وندے ماترم' کا مکمل ورژن گایا تھا۔
بل میں 1971 کے اصل ایکٹ میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے۔
بل کے اعتراضات اور وجوہات کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی ترانے کی طرح، قومی گیت کے گانے کی جان بوجھ کر روک تھام کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں- یا جہاں اسے گایا جا رہا ہو اس اجتماع میں خلل ڈالنا ایک قابل سزا جرم ہے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ 24 جنوری 1950 کو راجیندر پرساد نے دستور ساز اسمبلی میں کہا تھا کہ 'وندے ماترم' کو 'جن گن من' جیسا ہی احترام اور مساوی درجہ دیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ’وندے ماترم‘ کی بے عزتی کو روکنے کے لیے فی الحال کوئی قانونی بندوبست نہیں ہے۔ اس بل میں قومی گیت کی توہین کرنے پر تین سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزاؤں کی تجویزات دی گئی ہیں۔
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