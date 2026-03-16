راجیہ سبھا انتخابات: آج سات ریاستوں کی 37 نشستوں کے لیے ووٹنگ، 26 امیدوار بلامقابلہ منتخب، بہار پر سب کی نظر
بہار، اڈیشہ اور ہریانہ میں راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہوگی۔
Published : March 16, 2026 at 8:51 AM IST
نئی دہلی: راجیہ سبھا انتخابات کے لیے ووٹنگ آج صبح 11:00 بجے شروع ہوگی۔ آج شام تک نتائج کا اعلان متوقع ہے۔ سات ریاستوں میں لڑی گئی 37 نشستوں میں سے 26 امیدوار بلامقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں قابل ذکر ناموں میں شرد پوار، رام داس اٹھاولے، ابھیشیک منو سنگھوی، تھمبی دورائی، ونود تاوڑے، اور بابل سپریو شامل ہیں۔ تاہم، تین ریاستوں: بہار، اڈیشہ اور ہریانہ میں سخت مقابلہ جاری ہے۔
بہار میں جے ڈی یو کے وزیراعلیٰ نتیش کمار اور رام ناتھ ٹھاکر کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے نتن نبین اور شیوم کمار کی جیت تقریباً یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم، پانچویں سیٹ کے لیے، این ڈی اے کے اپیندر کشواہا اور مہاگٹھ بندھن کے اے ڈی سنگھ کے درمیان براہ راست مقابلہ ہے۔
بہار سے راجیہ سبھا کی پانچ سیٹوں کے لیے ووٹنگ
بہار کے وزیر اعلی اور جے ڈی (یو) سپریمو نتیش کمار اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین این ڈی اے کے امیدواروں میں شامل ہیں۔
حکمراں اتحاد کے دیگر تین نامزد امیدواروں میں مرکزی وزیر رام ناتھ ٹھاکر، راشٹریہ لوک مورچہ (RLM) کے سربراہ اوپیندر کشواہا ہیں، یہ دونوں راجیہ سبھا کے موجودہ ممبران ہیں اور تیسرے امیدوار بی جے پی کے شیویش کمار ہیں، جو پہلی بار پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں جگہ حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔
چار سیٹوں کے لیے این ڈی اے کے حق میں اور پانچویں سیٹ کے لیے معمولی سے کم تعداد کے ساتھ، اپوزیشن نے آر جے ڈی کے امریندر دھاری سنگھ کو میدان میں اتار کر ووٹنگ کے عمل کے لیے مجبور کیا ہے۔
بہار اسمبلی کمپلیکس کے اندر قائم پولنگ اسٹیشن پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی، جہاں ایم ایل ایز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گنتی شام 5 بجے کے بعد شروع ہوگی اور آج ہی نتائج کا اعلان متوقع ہے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ ریاستی انتظامیہ نے پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔
این ڈی اے کا مقصد تمام پانچ سیٹیں جیتنا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کے تین قانون سازوں کی حمایت کی ضرورت ہے۔
آر جے ڈی کی زیرقیادت عظیم اتحاد، اس دوران، اپنے واحد امیدوار کی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کی حمایت پر بہت زیادہ بینکنگ کر رہی ہے، جس کے پانچ ایم ایل اے ہیں۔
اے آئی ایم آئی ایم نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس کے پانچوں ایم ایل اے راجیہ سبھا انتخابات میں آر جے ڈی کے امیدوار کی حمایت کریں گے۔
گرینڈ الائنس نے اپنے ایم ایل اے کو ریاستی دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں رکھا ہے تاکہ حریفوں کے مبینہ غیر قانونی شکار کو روکا جا سکے۔
تاہم، این ڈی اے نے اتوار کو ریاست کی راجدھانی میں وزراء اور سینئر لیڈروں کی رہائش گاہوں پر اپنے قانون سازوں کے ساتھ میٹنگوں کا اہتمام کیا۔
این ڈی اے کو اسمبلی میں زبردست اکثریت حاصل ہے، حالانکہ 243 رکنی ایوان میں اس کی 202 کی تعداد تمام پانچ راجیہ سبھا سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے درکار تعداد سے تین کم ہے۔
راجیہ سبھا کی نشست جیتنے کے لیے بہار اسمبلی میں کم از کم 41 ایم ایل ایز کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اوڈیشہ میں راجیہ سبھا انتخابات
اپوزیشن بی جے ڈی نے اتوار کی شام اپنے دو معطل ایم ایل اے سے کہا کہ وہ راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی لائن پر ووٹ ڈالیں ورنہ پارٹی کی رکنیت سے نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پٹکورہ کے ایم ایل اے اروند مہاپاترا اور چمپوا کے ایم ایل اے سناتن مہاکود کو بی جے ڈی نے 15 جنوری کو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں معطل کردیا تھا۔
بی جے ڈی کے چیف وہپ پرمیلا ملک نے انہیں ایک خط میں کہا: "آپ بی جے ڈی کے امیدوار کے طور پر اڈیشہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ آپ کو پارٹی مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کی معطلی آپ کو پارٹی کے نشان پر منتخب ہونے والے رکن کے طور پر آپ کی آئینی ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتی ہے۔" ملک نے خط میں ذکر کیا ہے کہ بی جے ڈی نے ایک وہپ جاری کیا ہے جس میں اپنے ایم ایل ایز کو راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی کے مجاز امیدوار کے حق میں ووٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: