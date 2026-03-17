راجیہ سبھا انتخابات: 11 میں سے 9 سیٹوں پر این ڈی اے کی جیت، اپوزیشن کی کوششیں ناکام
دس ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 37 سیٹوں میں سے 26 پر امیدوار مقابلہ منتخب ہوئے جبکہ باقی 11 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔
Published : March 17, 2026 at 1:08 PM IST
نئی دہلی: ہریانہ، بہار اور اڈیشہ میں راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے پیر کو ہوئے انتخابات میں این ڈی اے نے 9 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ بی جے پی کی حکمت عملی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ اپوزیشن جماعتیں صرف دو نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں۔ بی جے پی نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کی، جب کہ اس کے اتحادیوں نے چار سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ وہیں کانگریس اور بی جے ڈی نے ایک ایک راجیہ سبھا سیٹ جیتی۔
اوڈیشہ میں بی جے پی دو سیٹوں پر کامیاب
اوڈیشہ میں، حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے راجیہ سبھا کی چار میں سے دو سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ اپوزیشن بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) اور بی جے پی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نے ایک ایک سیٹ جیتی۔ ریٹرننگ آفیسر اور اوڈیشہ قانون ساز اسمبلی کے سکریٹری ستیہ برتا روت نے چار نومنتخب اراکین کو سرٹیفکیٹ حوالے کیے۔
اوڈیشہ بی جے پی کے صدر منموہن سامل اور پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سوجیت کمار کو 35 ووٹ ملے۔ بی جے ڈی امیدوار سنتروپ مشرا نے 31 ووٹ حاصل کرکے الیکشن جیتا۔ بی جے پی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور سابق مرکزی وزیر دلیپ رے نے دوسری ترجیح کے ووٹوں کے ذریعے چوتھی سیٹ پر قبضہ کیا۔ انہوں نے اپوزیشن کے حمایت یافتہ امیدوار دتیشور ہوتا کو شکست دی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دلیپ رے اور ہوتا دونوں کو پہلی ترجیح کے 23 -23 ووٹ ملے۔
انتخابات میں قانون ساز اسمبلی کے کل 147 ارکان نے ووٹ ڈالے۔ اس عمل میں کراس ووٹنگ بھی دیکھنے میں آئی، جس میں کئی اپوزیشن ایم ایل ایز نے مبینہ طور پر بی جے پی امیدواروں اور بی جے پی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کی حمایت کی۔ اپوزیشن کے ڈپٹی چیف وہپ اور بی جے ڈی ایم ایل اے ایم ایل اے پی کے دیو نے دعوی کیا کہ بی جے ڈی کے آٹھ ایم ایل ایز نے بی جے پی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں کراس ووٹنگ کی ہے۔
اس سے پہلے، کانگریس کی اوڈیشہ یونٹ کے صدر، بھکتا چرن داس نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے تین ایم ایل ایز نے پارٹی کے خلاف جا کر بی جے پی امیدواروں کی حمایت کی۔ داس نے دعویٰ کیا، ’’ہمارے تین ایم ایل اے رمیش جینا، دشارتھی گومانگو اور صوفیہ فردوس نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا۔‘‘
بہار میں این ڈی اے سبھی پانچ سیٹوں پر کامیاب
بہار میں، حکمراں این ڈی اے نے دو سالہ انتخابات کے دوران تمام پانچ راجیہ سبھا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار، بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، نیز مرکزی وزیر رام ناتھ ٹھاکر (جے ڈی (یو))، بی جے پی کے شیویش کمار، اور راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اوپیندر کشواہا شامل ہیں۔ رام ناتھ ٹھاکر مسلسل تیسری بار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جب کہ بی جے پی کے شیویش کمار کے ایوان بالا میں داخل ہونے سے پارٹی کو پارلیمنٹ میں ریاست کی نمائندگی کرنے والا ایک دلت چہرہ ملا ہے۔ اوپیندر کشواہا مسلسل دوسری مدت کے لیے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔
جے ڈی (یو) کے سینئر لیڈر اور وزیر شراون کمار نے کہا کہ پانچوں امیدوار جیت گئے ہیں۔ ان میں سے چار امیدوار پہلی ترجیح کے ووٹوں کی بنیاد پر منتخب ہوئے جب کہ ایک امیدوار کو دوسری ترجیح کے ووٹوں کی بنیاد پر کامیاب قرار دیا گیا۔ تاہم، انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پانچ امیدواروں میں سے کس نے دوسری ترجیح کے ووٹوں کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی۔
ہریانہ میں بی جے پی کے سنجے بھاٹیہ اور کانگریس کے کرم ویر بودھ منتخب
ہریانہ میں راجیہ سبھا انتخابات میں بی جے پی کے سنجے بھاٹیہ اور کانگریس پارٹی کے کرم ویر سنگھ بودھ کو منتخب قرار دیا گیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے دیر رات پریس کانفرنس کے دوران دونوں لیڈروں کو ان کی جیت پر مبارکباد دی۔ عہدیداروں نے اطلاع دی کہ پانچ ووٹوں کو غلط قرار دیا گیا جن میں سے چار کانگریس کے اور ایک بی جے پی کے تھے۔
