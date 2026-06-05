سی ایم وجے نے اتحادی اعتماد کو برقرار رکھا، راجیہ سبھا کی خالی نشست کانگریس کو الاٹ کردی
ریاست کی ڈی ایم کے، پارٹی نے TVK پارٹی پر بی جے پی کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز کرنے کا الزام لگایا ہے۔
Published : June 5, 2026 at 10:05 AM IST
چنئی: سیاسی جماعتیں 2026 کے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر رہی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور کانگریس نے جمعرات کو اپنے امیدواروں کی فہرستیں جاری کیں۔ دریں اثنا، تمل ناڈو کی ٹی وی کے (TVK) حکومت نے اس سلسلے میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کی واحد خالی راجیہ سبھا سیٹ کے لیے امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔
اطلاعات کے مطابق سی ایم وجے نے اعلان کیا ہے کہ یہ سیٹ ان کی اتحادی کانگریس پارٹی کو دی جائے گی۔ اس اعلان سے کانگریس پارٹی کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غور طلب ہے کہ تمل ناڈو میں وجے حکومت کانگریس کی حمایت سے بنی تھی۔ اس لیے پارٹی کی پشت پناہی ان کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہے۔
پروین چکرورتی کا کانگریس اور TVK میں اتحاد کے لیے اہم کردار
این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ اعلان سی ایم وجے اور کانگریس کے سینئر لیڈر گریش چوڈانکر کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا، جو تمل ناڈو میں پارٹی کے امور کے انچارج ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس اس سیٹ کے لیے کسے میدان میں اتارے گی۔ دریں اثنا، سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پارٹی پروین چکرورتی کو میدان میں اتارنے کے حق میں ہے۔ چکرورتی وہی شخص ہیں جنہوں نے ریاست میں کانگریس اور ٹی وی کے (TVK) کے درمیان اتحاد قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
کانگریس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا
پارلیمانی نشست اے آئی اے ڈی ایم کے، کے رہنما سی وی شانموگم کے تامل ناڈو قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہونے اور بعد ازاں اپنے پارلیمانی عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ کانگریس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ جوتھیمانی نے کہا کہ یہ اقدام ایوان میں پارٹی کی آواز کو مضبوط کرے گا اور بی جے پی کے خلاف ایک مضبوط چیلنج کو قابل بنائے گا۔
ڈی ایم کے خود کو کانگریس سے دور کیا
دریں اثنا، ریاست کی سابق حکمراں جماعت، ڈی ایم کے، نے کانگریس سے خود کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہاں تک کہ پارٹی پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی کے ترجمان اے سراوانن نے کہا کہ ٹی وی کے (TVK) پارلیمنٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ براہ راست تصادم میں شامل نہیں ہونا چاہتی اور اس لیے وہ اس کردار کو ادا کرنے میں کانگریس کی مدد کر رہی ہے۔ ڈی ایم کے، کے الزام کا جواب دیتے ہوئے ٹی وی کے پارٹی نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہمارا کانگریس کے ساتھ اتحاد ہے۔ پارلیمنٹ میں صرف ایک رکن سے ہم کیا حاصل کریں گے؟ اس لیے کانگریس کو موقع دیا گیا۔