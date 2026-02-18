الیکشن کمیشن نے جاریہ سال کے راجیہ سبھا انتخابات کا جاری کر دیا شیڈول، جانیے کون ہو رہا ہے ریٹائر
الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس سال 37 سیٹیں خالی ہو رہی ہیں۔
Published : February 18, 2026 at 12:32 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے بدھ کو مہاراشٹر اور تلنگانہ سمیت 10 ریاستوں میں ہونے والے 37 راجیہ سبھا انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ راجیہ سبھا کی 37 سیٹیں اپریل میں خالی ہو رہی ہیں۔ جن ریاستوں میں انتخابات شیڈول ہیں ان میں مغربی بنگال، تمل ناڈو اور آسام شامل ہیں جہاں اس سال کے اوائل میں اسمبلی انتخابات بھی شیڈول ہیں۔
الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق، راجیہ سبھا کی 37 نشستوں میں سے سات مہاراشٹر سے، چھ تمل ناڈو سے، پانچ بہار اور مغربی بنگال سے پانچ، اڈیشہ سے چار، آسام سے تین، تلنگانہ، چھتیس گڑھ اور ہریانہ سے دو دو اور ہماچل پردیش سے ایک۔ تلنگانہ میں ابھیشیک منو سنگھوی اور کے آر۔ سریش ریڈی 9 اپریل کو راجیہ سبھا سے ریٹائر ہو جائیں گے، جب کہ آسام کی پولنگ والی ریاست میں رامیشور تیلی، بھونیشور کلیتا اور اجیت کمار بھویان بھی اسی تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے۔
انتخابات 20 مارچ تک مکمل ہونے چاہئیں
پولنگ پینل کے مطابق، پولنگ والے تمل ناڈو میں ای آر ایلنگو (E.R Elango)، پی سیلواراسو (P Selvarasu)، ایم تھمبی دورائی (M Thambidurai)، تروچی سیوا (Tiruchi Siva) اور کنیموزی این وی این (Kanimozhi N V N) سومو اور جی کے وسن بھی 2 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کے انتخابات کے شیڈول کے مطابق 16 مارچ کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ انتخابات کا نوٹیفکیشن 26 فروری کو جاری کیا جائے گا۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مارچ ہے اور اس کے اگلے دن جانچ ہوگی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مارچ ہے۔ ووٹنگ صبح 9 بجے شروع ہوگی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخابات 20 مارچ تک مکمل ہونے چاہئیں۔
مربوط جامنی رنگ کے خاکے کا استعمال
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے ہدایت کی ہے کہ بیلٹ پیپر پر ترجیحات کو نشان زد کرنے کے لیے ریٹرننگ افسر کی طرف سے فراہم کردہ پہلے سے طے شدہ تفصیلات کے صرف مربوط جامنی رنگ کے خاکے کا استعمال کیا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ترجیحات کو نشان زد کرنے کے لیے کوئی دوسرا قلم استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پولنگ پینل نے کہا کہ انتخابی عمل کی کڑی نگرانی کے لیے مبصرین کی تقرری کرکے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
الیکشن شیڈول پر ایک نظر
اطلاع کی تاریخ: 26 فروری۔
نامزدگی کی آخری تاریخ: 5 مارچ 2026
کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال: 6 مارچ 2026
واپسی کی آخری تاریخ: 9 مارچ 2026
ووٹنگ کی تاریخ: 16 مارچ 2026، صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک۔
ووٹوں کی گنتی: 16 مارچ 2026 شام 5 بجے سے
انتخابی عمل کو 20 مارچ 2026 تک مکمل کرنا ہوگا۔
یہ راجیہ سبھا ممبران مہاراشٹر سے ریٹائر ہو جائیں گے
ڈاکٹر بھاگوت کشن راؤ کراڈ
ڈاکٹر فوزیہ تحسین احمد خان
پرینکا وکرم چترویدی
شرد چندر گووند راؤ پوار
دھیریشیل موہن پاٹل
رجنی اشوکراو پاٹل
رامداس بندو اٹھاولے۔
اڈیشہ سے ریٹائر ہونے والے راجیہ سبھا ممبران
ممتا موہنتا
مجیب اللہ خان
سوجیت کمار
نرنجن بشی
تمل ناڈو سے ریٹائر ہونے والے اراکین
ای آر ایلنگو (E.R Elango
پی سیلواراسو (P Selvarasu
ایم تھمبی دورائی
تروچی سیوا
ڈاکٹر کنیموزی این وی این سومو
جی کے وسان
مغربی بنگال سے ریٹائر ہونے والے رکن
ساکیت گوکھلے
رتبرتا بنرجی۔
بیکاش رنجن بھٹاچاریہ
موسم نور
سبرتا بخشی
آسام سے ریٹائر ہونے والے راجیہ سبھا ممبر
رامیشور تیلی
بھونیشور کلیتا
اجیت کمار بھویاں
بہار سے ریٹائر ہونے والے ممبر
امریندر دھاری سنگھ
پریم چند گپتا
رام ناتھ ٹھاکر
اپیندر کشواہا
ہری ونش نارائن سنگھ
چھتیس گڑھ سے ریٹائر ہونے والے ممبر
شاعر تیج پال سنگھ تلسی
پھلو دیوی نیتم
ہریانہ سے ریٹائر ہونے والے ممبران
کرن چودھری
رام چندر جانگڑا
ہماچل پردیش سے ریٹائر ہونے والا ممبر
اندو بالا گوسوامی
تلنگانہ سے ریٹائر ہونے والے رکن
ڈاکٹر ابھیشیک منو سنگھوی
K.R سریش ریڈی