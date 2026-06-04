راجیہ سبھا انتخابات 2026: بی جے پی کے امیدواروں کا اعلان، ترون چگ اور رجنیش اگروال کو ملا ٹکٹ
بی جے پی نے مدھیہ پردیش سے ترون چگ اور رجنیش اگروال اور راجستھان سے ڈاکٹر الکا گرجر اور ستیش پونیا کو امیدوار بنایا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 8:06 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی نے جمعرات کو راجیہ سبھا انتخابات 2026 کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ فہرست کے مطابق تائی تگاک کو اروناچل پردیش سے نامزد کیا گیا ہے۔ راجو بھائی شکلا، مکیش بھائی راٹھوا، مان سنگھ پرمار، جتیندر میگھجی بھائی، اور کنجاریا کو گجرات سے نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی نے مدھیہ پردیش سے پارٹی کے قومی ترجمان ترون چُگ اور رجنیش اگروال کو امیدوار بنایا ہے۔ اسی طرح منی پور سے اے شاردی دیوی کو، راجستھان سے ڈاکٹر الکا گرجر اور ستیش پونیا کو امیدوار بنایا ہے۔ جب کہ اوڈیشہ سے دیباشیش سامنت رائے پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔
قابل ذکر ہے کہ راجستھان بی جے پی کے سابق ریاستی صدر ستیش پونیا نے اپنے کریئر کا آغاز طلبہ سیاست سے کیا اور آہستہ آہستہ عروج پر پہنچے۔ پونیا راجستھان اسمبلی میں اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ فی الحال ہریانہ بی جے پی کے انچارج ہیں۔ چونکہ پونیا کا تعلق جاٹ برادری سے ہے، اس لیے انہیں راجستھان اور ہریانہ دونوں میں جاٹ برادری میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔
BJP has nominated BJP national general secretary Tarun Chugh as its Rajya Sabha candidate from Madhya Pradesh.— ANI (@ANI) June 4, 2026
Debashish Samantray, a former BJD leader who recently joined the BJP, has been announced as the Odisha Rajya Sabha by-election candidate. https://t.co/A33a4SSgCf
اسی طرح ترون چُگ، جن کا تعلق پنجاب کے امرتسر سے ہے، کم عمری میں آر ایس ایس میں شامل ہو گئے۔ وہ اس وقت بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ہیں۔ وہ پارٹی کے لیے ایک نجات دہندہ اور انتخابی حکمت عملی ساز سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر، لداخ اور تلنگانہ ریاستوں کے انچارج کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
اڈیشہ کے کٹک علاقے سے نچلی سطح کے رہنما سمجھے جانے والے دیبایش سامنت رائے نے بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) کو چھوڑ کر مئی 2016 میں بی جے پی میں شامل ہوئے۔ بی جے پی میں شامل ہونے سے صرف ایک دن پہلے، انہوں نے اپنی راجیہ سبھا رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
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