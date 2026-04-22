آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں ہندوستان پر براہ راست اثرات مرتب کرتی ہیں: راج ناتھ سنگھ
جرمن پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے دفاع و سلامتی سے خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا،آج دنیا کو نئے سکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 10:09 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیائی تنازعہ کے پس منظر میں، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے منگل کو کہا کہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں دور کی بات نہیں ہیں۔ یہ بھارت کی سلامتی اور اقتصادی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہونے والے واضح حقائق ہیں۔
جرمنی کے تین روزہ دورے کے پہلے دن جرمن پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے دفاع اور سلامتی سے خطاب کرتے ہوئے، راج ناتھ سنگھ نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ آج دنیا کو نئے سکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، اور تکنیکی تبدیلی نے صورتحال کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے۔
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh, during his address to German Parliamentarians in Berlin, called for enhanced #IndiaGermany defence industrial partnerships, inviting German industry to co-create, co-develop and co-innovate under #AatmanirbharBharat to effectively tackle emerging…
وزیر دفاع نے کہا کہ بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کی خواہش کے ساتھ ایک نیا نقطہ نظر، وقت کی ضرورت ہے۔ سنگھ نے ہندوستان اور جرمنی کے دفاعی صنعتی ماحولیاتی نظاموں کے درمیان بہتر تعاون پر بھی زور دیا۔
راج ناتھ سنگھ کا جرمنی دورہ دنوں سے جاری مغربی ایشیا تنازعے کے درمیان آیا ہے۔ اس تنازعہ کے عالمی اثرات نمایاں ہو چکے ہیں۔ سنگھ نے کہا، "ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے، جو اپنی توانائی کی ضروریات کے اہم حصے کے لیے مغربی ایشیائی خطے پر انحصار کرتا ہے، آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں دور کی بات نہیں؛ یہ ہماری سلامتی اور اقتصادی استحکام کے لیے براہ راست مضمرات کے ساتھ واضح حقیقتیں ہی۔"
انہوں نے روشنی ڈالی کہ ان چیلنجوں اور ان کے براہ راست اثرات کے پیش نظر ہندوستان نے ایک فعال اور مربوط حکمت عملی اپنائی ہے۔ جدید دور کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سنگھ نے مربوط ردعمل اور قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اس اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ آتم نربھر بھارت محض ہندوستان کے لیے حصولی کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ "مشترکہ تخلیق کی دعوت ہے"۔ انھوں نے کہا، "ہم جرمنی کے سرکردہ صنعتی اداروں کی قائم کردہ طاقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ جدید اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں معروف جرمن مٹیل اسٹینڈ (چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں) کی جوش و خروش کو بھی سراہتے ہیں۔
سنگھ نے کہا، "ہندوستان میں بھی، ہماری اسٹارٹ اپ اور کاروباری نجی کمپنیاں تیزی سے ہمارے بڑے اور قائم شدہ دفاعی اداروں کی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہیں اور ان کی تکمیل کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہندوستان اور جرمنی قدرتی طور پر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اور ہماری شراکت داری مزید مستحکم ہو سکتی ہے۔"
سنگھ کی آمد پر برلن ہوائی اڈے پر فوجی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا۔
