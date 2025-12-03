نہرو بابری مسجد کو سرکاری پیسوں سے بنانا چاہتے تھے، راجناتھ سنگھ کا دعویٰ
راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سردار پٹیل سچے سیکولر تھے، اس لیے انہوں نے جواہر لال نہرو کے اس بیان کی مخالفت کی۔
December 3, 2025
وڈودرا (گجرات): وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو بابری مسجد کو سرکاری فنڈز سے دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ان کے خیال کی مخالفت کی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ ایک سچے سیکولر نظریے کے حامل آدمی تھے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر نوجوانوں کے امور اور کھیل کی وزارت کے تحت میرا یووا (ایم وائی) بھارت نے "ایکتا مارچ" کا اہتمام کیا، جس کے ایک حصے کے طور پر منگل کو "سردار سبھا" کا انعقاد کیا گیا۔
راج ناتھ سنگھ نے یہ باتیں گجرات کے شہر وڈودرا میں منعقدہ ’’سردار سبھا‘‘ میں ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سردار پٹیل نے کبھی برادریوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ نہرو نے ضلع گر سومناتھ میں سومناتھ مندر کی تعمیر نو پر سوال اٹھایا۔
راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل صحیح معنوں میں سیکولر تھے۔ وہ کبھی تسکین پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب جواہر لال نہرو نے عوامی فنڈز سے بابری مسجد کی تعمیر کا مسئلہ اٹھایا تو صرف گجرات میں پیدا ہونے والے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے عوامی فنڈز سے بابری مسجد کی تعمیر کو روکا۔ وزیر دفاع نے نوٹ کیا کہ گرنے والے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے درمیان پہلے مماثلت پائی گئی تھی، لیکن پٹیل نے دونوں صورتوں کے درمیان مماثلت کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سومناتھ مندر کو سرکاری فنڈز کے بجائے عطیات سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ نہرو نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو پر سوال اٹھایا تھا۔ جب سوال کیا گیا تو سردار نے واضح کیا کہ سومناتھ مندر ایک الگ معاملہ ہے۔ عوام نے 30 لاکھ روپے عطیہ کیے، ایک ٹرسٹ قائم ہوا، سرکاری پیسے کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے ساتھ متوازی بیان کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ رام مندر بھی سرکاری فنڈز سے نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا سارا خرچ اس ملک کی عوام نے اٹھایا۔