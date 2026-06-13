مستقبل کی جنگوں کے لیے فوجی افسران کو تیار رہنا چاہیے: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ
وزیر دفاع سنگھ نے یاد دلایا کہ فضائی جنگجوؤں نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور میں کلیدی کردار ادا کیا۔
Published : June 13, 2026 at 4:57 PM IST
حیدرآباد: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہفتہ کو حیدرآباد میں ڈنڈیگال ایئر فورس اکیڈمی میں گریجویشن پریڈ (پاسنگ آؤٹ پریڈ) میں جائزہ افسر کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ فوج میں نئے فوجیوں کو جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی طاقتیں میدان جنگ میں مزید برتری حاصل نہیں کر سکتیں کیونکہ چھوٹی قوتیں بھی خصوصی حربوں کا استعمال کرتے ہوئے کافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام کے لیے فضائیہ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور افسران کو اسے اپنانا چاہیے۔ وزیر دفاع سنگھ نے یاد دلایا کہ فضائی جنگجوؤں نے آپریشن سندور میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی افسران کو اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں مسلسل چوکنا رہنا چاہیے۔
کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں
انہوں نے کہا، "پہلے ایسا لگتا تھا کہ میدان جنگ میں بڑی طاقتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں، چھوٹی طاقتیں بھی اپنے چھوٹے لیکن خطرناک ہتھیاروں اور نئے حربوں سے خاصا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میرا آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔"
جدید جنگ میں راڈار، سیٹلائٹ، ڈرون، سینسرز اور روبوٹکس
انہوں نے کہا، "پہلے فوجیوں اور ہتھیاروں کی موجودگی کے برعکس، جدید جنگ میں راڈار، سیٹلائٹ، ڈرون، سینسرز اور روبوٹکس جیسے متعدد نظاموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایسے حالات دیکھے جا رہے ہیں جن میں دشمن کے ٹریفک سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔"
مشترکہ گریجویشن پریڈ کی اہم خصوصیت
انہوں نے کہا کہ جنگ کی تعریف میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ نئے کمیشن یافتہ افسران کو جدید جنگی حکمت عملیوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ قبل ازیں، راج ناتھ سنگھ نے فضائیہ، بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے تربیت یافتہ افراد کو پروں اور بریوٹ سے نوازا۔ سکھوئی، سوریا کرن اور سارنگ کے ہتھکنڈے مشترکہ گریجویشن پریڈ کی ایک اہم خصوصیت تھے۔
خواتین کیڈٹس کی کمیشننگ کی جگہ
ایئر فورس اکیڈمی این ڈی اے کی پہلی خواتین کیڈٹس کی کمیشننگ کی جگہ بن گئی۔ وزیر دفاع نے میرٹ لسٹ میں سرفہرست آنے والے کیڈٹس کو صدارتی تختی ایوارڈز پیش کیے۔ ایئر فورس اکیڈمی میں، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے فلائی پاسٹ کی قیادت کی جس میں ایئر فورس، بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے تربیت یافتہ افراد کو ونگز اور بریویٹ سے نوازا گیا۔ ویتنامی ٹرینیز کو تربیت مکمل کرنے کے سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے گئے۔