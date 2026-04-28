ایس سی او اجلاس کے موقع پر راجناتھ سنگھ کی چینی و روسی وزرائے دفاع سے اہم ملاقاتیں
بھارتی وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف سے بھی ملاقات کی اور اسے ایک مثبت اور تعمیری ملاقات قرار دیا۔
Published : April 28, 2026 at 1:14 PM IST
نئی دہلی / بشکیک: بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے موقع پر چین اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ راجناتھ سنگھ نے چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایس سی او اجلاس کے دوران ان سے بات چیت مفید رہی۔
تاہم، اس ملاقات کی تفصیلات کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف سے بھی ملاقات کی اور اسے ایک مثبت اور تعمیری ملاقات قرار دیا۔ یہ ملاقاتیں خطے میں سیکیورٹی، استحکام اور باہمی دفاعی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ بشکیک میں اپنے دورے کے آغاز پر راجناتھ سنگھ نے وکٹری اسکوائر پر شہداء کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔
It was a pleasure to interact with the Defence Minister of China Admiral Dong Jun during the SCO Defence Ministers’ Meeting in Bishkek. pic.twitter.com/Y3dYowjDc3— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
اس کے بعد انہوں نے مختلف ممالک کے دفاعی سربراہان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی عالمی سطح پر تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایس سی او دنیا کی بڑی علاقائی تنظیموں میں شمار ہوتی ہے، جس میں بھارت، چین، روس، پاکستان، ایران، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔
Great interaction with Russian Defence Minister, Andrei Belousov during the SCO Defence Ministers’ Meet in Bishkek. pic.twitter.com/eeJ6P7airr— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
بھارت 2017 میں اس تنظیم کا مستقل رکن بنا تھا اور 2023 میں اس نے تنظیم کی صدارت بھی سنبھالی تھی۔ ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ اپنے دورے کے دوران دیگر رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے تاکہ باہمی سیکیورٹی مفادات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔