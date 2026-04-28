ETV Bharat / bharat

ایس سی او اجلاس کے موقع پر راجناتھ سنگھ کی چینی و روسی وزرائے دفاع سے اہم ملاقاتیں

بھارتی وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف سے بھی ملاقات کی اور اسے ایک مثبت اور تعمیری ملاقات قرار دیا۔

ایس سی او اجلاس کے موقع پر راجناتھ سنگھ کی چینی و روسی وزرائے دفاع سے اہم ملاقاتیں
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 28, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی / بشکیک: بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے موقع پر چین اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ راجناتھ سنگھ نے چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایس سی او اجلاس کے دوران ان سے بات چیت مفید رہی۔

تاہم، اس ملاقات کی تفصیلات کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف سے بھی ملاقات کی اور اسے ایک مثبت اور تعمیری ملاقات قرار دیا۔ یہ ملاقاتیں خطے میں سیکیورٹی، استحکام اور باہمی دفاعی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ بشکیک میں اپنے دورے کے آغاز پر راجناتھ سنگھ نے وکٹری اسکوائر پر شہداء کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔

اس کے بعد انہوں نے مختلف ممالک کے دفاعی سربراہان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی عالمی سطح پر تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایس سی او دنیا کی بڑی علاقائی تنظیموں میں شمار ہوتی ہے، جس میں بھارت، چین، روس، پاکستان، ایران، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔

بھارت 2017 میں اس تنظیم کا مستقل رکن بنا تھا اور 2023 میں اس نے تنظیم کی صدارت بھی سنبھالی تھی۔ ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ اپنے دورے کے دوران دیگر رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے تاکہ باہمی سیکیورٹی مفادات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔

TAGGED:

SCO MEET IN BISHKEK
ایس سی او اجلاس
راجناتھ سنگھ
چینی وزیر دفاع
RAJNATH MEETS CHINESE MINISTER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.