لڑائی جاری رہتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا، بھارت پر امریکہ کا دباؤ نہیں، ہندوستان کو اپنی فوج اور پولیس کو مضبوط کرنا چاہیے: ریٹائرڈ میجر جنرل نارائنن
کرنل اجے کائی رائنا نے کہا کہ مودی حکومت نے آپریشن سندھور میں جس طرح سے کام کیا وہ قابل ستائش ہے۔
Published : February 6, 2026 at 10:16 AM IST
کانپور، اترپردیش: وزیر اعظم مودی کے ساتھ بات چیت کے بعد امریکی صدر نے ٹیرف کی شرح 50 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ چھ ماہ سے جو حالات ہیں اس کے باوجود بھارت نہ تو دباؤ میں آیا ہے اور نہ ہی امریکہ کے سامنے جھکا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر بھارت کو اپنی فوج اور پولیس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ میجر جنرل راجیو نارائنن نے جمعرات کو یہ باتیں کہیں، جس سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتتا ہے۔
ریٹائرڈ میجر جنرل راجیو نارائنن اتر پردیش کے مرچنٹ چیمبر کے زیر اہتمام منعقدہ ایک ٹاک شو میں شہر کے معززین کے ایک گروپ سے خطاب کر رہے تھے جن میں کاروباری افراد بھی شامل تھے۔ اس ٹاک شو کا موضوع تھا: ٹرمپ کی ہنگامہ خیزی کے درمیان انڈیا کا راستہ آگے، چین کا کھیل، روس کی لچک، اور بہت کچھ۔ اس میں ریٹائرڈ میجر جنرل نے اس بات پر خوب زور دیا کہ بھارت پر امریکہ کا دباؤ نہیں ہے۔
امریکا نے ہم پر دباؤ ڈالا تو ہم نہیں جھکیں گے: نارائنن
ان کا کہنا تھا کہ "اب مذاکرات کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اگر امریکا نے ہم پر تیل خریدنے کے لیے دباؤ ڈالا تو بھی ہم نہیں جھکیں گے۔ ہم وہیں سے تیل خریدیں گے جہاں سے عوام کے لیے فائدہ ہو گا"۔ ان کا کہنا تھا کہ ’اگر امریکا نے ٹیرف کی شرح کم نہ کی ہوتی تو مرکزی حکومت کے اہلکاروں نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا‘۔ اس تقریب میں ابھیشیک سنگھانیہ، سشیل شرما، پربھات مشرا اور دیگر صنعت کار موجود تھے۔
آپریشن سندھور کو جس طرح سے انجام دیا گیا وہ قابل ستائش: اجے رائنا
ٹاک شو میں شریک ریٹائرڈ کرنل اجے کائی رائنا نے کہا، "آپریشن سندھور پر مودی حکومت نے جس طرح کام کیا وہ قابل ستائش ہے۔ جنگ روکنا اسے جاری رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن ہندوستانی فوجی ہیروز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔" اس کے بعد جنگی صورتحال کو روکا گیا جو کہ مناسب تھا۔
لڑائی جاری رہتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا
اگر ایسا نہ ہوتا اور لڑائی جاری رہتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا لیکن اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے بھارت کو نقصان پہنچتا۔ یہ لاعلمی میں ایٹمی حملہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح، امریکی ٹیرف کی شرحوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ ملک چلانے والوں پر بے پناہ ذمہ داریاں اور دباؤ ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے گھر صحیح طریقے سے چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چین کی سرگرمیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دشمن کے خلاف ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔
پی ایم مودی بہترین کام کر رہے ہیں
ڈیفنس یوٹیوبر آدی اچنت، جنہوں نے تقریب میں شرکت کی، نے کہا، "پی ایم مودی ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ان پر تنقید کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے ہندوستان کو ایک منفرد مقام پر رکھا ہے۔" وہ بچپن سے ہی دفاعی شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر موضوع کو سیکھنے اور سمجھنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔