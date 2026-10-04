راج اور ادھو ٹھاکرے کا ممبئی میں گیانیش کمار کے خلاف مارچ: الیکشن کمیشن کی خود مختاری مجروح، بی جے پی پر کڑی تنقید
اس موقع پر شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی حکومت پر سخت حملے کیے۔
Published : October 4, 2026 at 8:12 PM IST
ممبئی: الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طریقۂ کار کے خلاف احتجاج اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے اتوار کے روز جنوبی ممبئی میں مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) اور ادھو ٹھاکرے کی شیوسینا کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک بڑے 'گرجنا' مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے اس پروگرام کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے۔ صبح 11 بجے شروع ہونے والا یہ مارچ میٹرو سنیما سے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر کی جانب روانہ ہوا۔ مارچ کے اختتام کے بعد کارپوریشن ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک جلسۂ عام کا انعقاد کیا گیا۔
مہا وکاس اگھاڑی (ایم وی اے) میں شامل مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے اس مارچ میں شرکت کی۔ ٹھاکرے بھائیوں نے عوام سے شرکت کی اپیل کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس ریلی میں پارٹی پرچموں کی نمائش نہ کی جائے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی حکومت پر سخت حملے کیے۔ ملک میں "آمریت" قائم کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مزاحمت کی براہِ راست وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے اس جدوجہد کو "ملک کی دوسری آزادی" کی جنگ قرار دیا۔ انہوں نے عوام کی بھاری تعداد میں شرکت پر اظہارِ تشکر کیا اور ریلی میں شامل ہونے والی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر داخلہ امت شاہ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھ کر من مانے فیصلے کر رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا: "چیف جسٹس آف انڈیا کو الیکشن کمشنرز کی تقرری والی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ وزراء کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 13 کروڑ اور اکیلے مہاراشٹر میں 2 کروڑ ووٹرز کو منظم طریقے سے ووٹر لسٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔" انہوں نے الیکشن کمیشن کے 'اسپیشل انٹینسیو رویژن' (ایس آئی آر) کے عمل کو مکمل طور پر "غیر قانونی اور ووٹوں کی چوری" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہاکہ "کچھ جائز اور باضابطہ ووٹرز نے عدالتوں سے رجوع کیا، لیکن وہاں بھی یہ عمل نہ ختم ہونے والے التوا کا شکار ہے۔"
ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے حقوق اور شہریت ختم کرنے کا اختیار عملاً سی ای سی گیانیش کمار کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے "ووٹ چور" عہدیداروں کو اپنے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ ادھو نے کہا کہ امت شاہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قائم کردہ غیر جانبدار مشینری کو "اپوزیشن جماعتوں سے انتقام لینے" کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بی جے پی حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی خود مختاری کھو چکا ہے اور صنعت کاروں اور اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے مفادات کے تحت کام کر رہا ہے۔
ادھو نے کہاکہ "ہم یہاں آمر کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں 13 کروڑ لوگوں کے نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جا چکے ہیں۔ بنگال اور تمل ناڈو میں بھی ووٹروں کو نکالا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں اس وقت ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے ووٹ کے حق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ محض ایک ضمنی الیکشن ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کل اس معاملے پر سماعت ہوگی بھی یا نہیں، یہ بھی غیر یقینی ہے۔"
مارچ کے دوران راج ٹھاکرے نے الزام عائد کیا: "بی جے پی نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اور ٹیلی ویژن چینلز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔" اپنی تقریر میں انہوں نے انتخابی عمل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے باوجود عوام میں وہ متوقع جوش و خروش اور خوشی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ لوک سبھا انتخابات میں "کم ووٹ" حاصل کرنے کے محض چند ماہ بعد ہی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے ووٹوں کی تعداد اتنی تیزی سے کیسے بڑھ گئی؟
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راج ٹھاکرے نے انتخابی عمل کی وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے پوچھا: "ووٹرز کی تعداد میں اچانک اتنا اضافہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس قسم کا معمہ ہے؟" انہوں نے مزید کہا: "ہمیں آپ کے اقتدار میں ہونے پر اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں اس بات پر غصہ ہے کہ آپ اس طاقت اور اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔" انہوں نے زور دیا کہ اقتدار کس کے پاس ہو، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے بجائے عوام کو کرنا چاہیے۔