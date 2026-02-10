موہن بھاگوت نے اسے "بیماری" کہا، راج ٹھاکرے نے اسے "مراٹھی فخر" کہہ کر چیلنج کیا
راج ٹھاکرے نے RSS کی 100ویں سالگرہ پر مہاراشٹر میں لسانی امتیاز کے بارے میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے تبصروں پر تنقید کی۔
ممبئی: ممبئی میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے لسانی تنازعہ کو لے کر ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ زبان کی بنیاد پر بحث کرنا پرانا مرض ہے۔ انہوں نے مثال کے طور پر مہاراشٹر میں جاری مراٹھی بمقابلہ غیر مراٹھی تنازعہ کا حوالہ دیا۔
اس بیان سے مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے صدر راج ٹھاکرے ناراض ہوئے۔ آر ایس ایس کی تقریب میں اداکار اکشے کمار، سلمان خان، اور فلم ڈائریکٹر کرن جوہر سمیت کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔ ٹھاکرے نے فنکاروں کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ٹھاکرے نے سوشل میڈیا پر ایک طویل پوسٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
غلط فہمی دور کریں
ٹھاکرے نے لکھا، "8 فروری 2026 کو ممبئی میں ایک تقریب میں، سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے کہا کہ زبان کی اشتعال انگیزی ایک بیماری ہے، اس تقریب میں مختلف شعبوں کی نامور شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں سے کچھ موجود تھے! میں موہن راؤ بھاگوت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ کی محبت سے نہیں آئے تھے، لیکن نریندر مودی حکومت نے کسی کے خوف سے اس طرح کی شرکت کیوں کی؟" اس لیے ہمیں پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے آئے ہیں!
موہن بھاگوت کو تاریخ جاننی چاہیے
راج ٹھاکرے نے آگے کہا، "اچھا... ہمارا ماننا ہے کہ بھاگوت کو اس کی تاریخ ضرور جاننی چاہیے کہ اس ملک میں لسانی بنیادوں پر ریاستیں کیوں بننا پڑیں! اگر بھاگوت کو لگتا ہے کہ زبان سے محبت اور کسی خطے سے محبت ایک بیماری ہے، تو ہم ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے کہ یہ بیماری اس ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں موجود ہے۔ مغربی بنگال ہو، پنجاب ہو یا گجرات، یہ احساس وہاں بھی ہے۔"
کیا آپ اسے بیماری کہیں گے؟
ٹھاکرے نے مزید لکھا، "کیا بھاگوت جی نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جذبہ دراصل کیا ہے؟ جب ملک کی چار یا پانچ ریاستوں کے لوگوں کا ہجوم دوسری ریاستوں میں جاتا ہے، جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے، مقامی ثقافت کو مسترد کرتا ہے، مقامی زبان کی توہین کرتا ہے، اور اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے مقامی لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے آپ پردیش کے لوگوں کو ایک بیماری کی طرف لے جایا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کب سے باہر نکالتے ہیں؟ بہار کو گجرات سے نکال دیا گیا، وہ وہاں جا کر انہیں ہم آہنگی کا سبق کیوں نہیں پڑھایا، کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، پنجاب اور مغربی بنگال میں جا کر انہیں ایسا ہی سبق کیوں نہیں سکھایا؟
آر ایس ایس اس گڑبڑ میں کیوں شامل ہوا؟
ٹھاکرے نے پوسٹ میں مزید لکھا، "مراٹھی لوگ روادار ہیں، اور ان کے حکمران بھی نرم مزاج ہیں، اسی لیے بھاگوت کو یہ ہمت ملی۔ چند ماہ قبل انتخابات کے موقع پر، بھیا جی جوشی نے یہ کہہ کر گجراتی بولنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ممبئی کی زبان صرف مراٹھی ہی نہیں، گجراتی بھی ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے دیکھا کہ اس سے بی جے پی کو بالواسطہ طور پر کیسے فائدہ ہوا، کیوں سنگھی، راشٹریہ، راشٹریہ، سنگھ کو فائدہ پہنچے گا۔" خود کو انتشار پسند (ثقافتی) تنظیم کہتا ہے، اس گڑبڑ میں ملوث ہو؟
موہن بھاگوت نے کیا کہا؟
موہن بھاگوت نے اپنی تقریر میں کہا، "زبان کی بنیاد پر معاشرے میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ صرف چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مراٹھی بولنے والے تلواریں لے کر نکلیں اور دوسری زبانیں بولنے والے نیزے لے کر نکلیں"۔