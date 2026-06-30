ممبئی میں بارش نے تباہی مچا دی، سکول بس پر درخت گرنے سے طالب علم جاں بحق، چار زخمی
بی ایم سی کےمطابق،چیمبور میں سڑک کےکنارے پیپل کا درخت اکھڑ کر اسکول بس پر گرا، جس سے بس کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔
Published : June 30, 2026 at 10:59 PM IST
ممبئی: ممبئی میں گزشتہ کچھ دنوں سے جاری موسلادھار بارش لوگوں کے لیے تباہی بن گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے منگل کو ممبئی میں ایک درخت اکھڑ کر اسکول بس پر گرا۔ حادثے میں ایک طالب علم جاں بحق اور چار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ چیمبور میں روڈ نمبر 11 کے قریب پیش آیا، جب بس یونیورسل اسکول اور تلک نگر اسکول کے طلباء کو لے کر جارہی تھی۔
برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے مطابق، دوپہر تقریباً 2:50 بجے ایک پیپل کا درخت سڑک کے کنارے سے اکھڑ کر بس پر گرا۔ بس کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہوگیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی آس پاس کے لوگ مدد کے لیے پہنچ گئے۔ پولیس، فائر بریگیڈ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں اور دیگر ادارے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تمام طلبہ کو بس سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ پانچ طالب علم زخمی ہوئے اور انہیں چیمبور کے زین اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ایک کو مردہ قرار دیا گیا۔ باقی چار بچے اس وقت زیر علاج ہیں اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں۔
دریں اثنا، گرے ہوئے درخت کو جنگی بنیادوں پر جائے وقوعہ سے ہٹا دیا گیا، جس سے عارضی طور پر درہم برہم ٹریفک کو بحال کیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ درخت گرنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا درخت پہلے ہی خطرناک حالت میں تھا یا ضروری تحفظ اور کٹائی وقت پر کی گئی تھی۔
میونسپل کارپوریشن پر غفلت کا الزام
اس واقعہ کے بارے میں شیو سینا کے سابق رکن پارلیمنٹ راہول شیوالے نے کہا کہ "یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میونسپل کارپوریشن کی لاپرواہی واضح طور پر عیاں ہے۔ مانسون سے پہلے تمام درختوں کا معائنہ کیا جانا چاہیے اور کمزور یا خطرناک درختوں کی شناخت اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں کمشنر سے اس غلطی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔"
ممبئی میں گزشتہ چند دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے درخت گرنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ منگل کے واقعے نے ایک بار پھر عوام کے تحفظ کے مسئلے کو سامنے لایا ہے۔ لوگوں نے خطرناک درختوں کی فوری جانچ اور ضروری حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا ہے۔