جموں و کشمیر، راجستھان اور پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں بارش کا امکان، گرمی سے ملے گی راحت
IMD نے کئی ریاستوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ حصوں میں ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی۔ انکیتا کماری کی رپورٹ۔۔۔
Published : June 24, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق، آنے والے دنوں میں راجستھان، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اور جموں و کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ وہیں، ممبئی میں منگل کو رات بھر بارش ہوئی، اور ممبئی، تھانے اور پالگھر کے لیے 'اورنج الرٹ' جاری کیا گیا ہے۔ دہلی میں، دھول کے طوفان کے بعد، گرج چمک، بجلی گرنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہوائیں 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں ان ہواؤں کی رفتار ممکنہ طور پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک متوقع ہیں۔
راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوسکتی ہے۔ ہوا کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ 60-70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ مغربی راجستھان کے کچھ حصوں میں دھول کے طوفان کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں 29 جون تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
توقع ہے کہ شمال مشرق اس ہفتے ملک میں سب سے زیادہ بارش والا خطہ ثابت ہوگا۔ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 24 اور 29 جون کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
آسام، میگھالیہ، اور اروناچل پردیش میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے، آسام اور میگھالیہ کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی موسلادھار بارش متوقع ہے۔
مشرقی ہندوستان
آنے والے ہفتے کے دوران سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھاری سے بہت زیادہ بارش متوقع ہے۔ بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں 25-26 جون کو 50-70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار اور اڈیشہ کے لیے بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے الگ تھلگ علاقوں میں آنے والے دنوں میں موسلا دھار بارش ہونے کا امکان ہے۔
وسطی ہندوستان
اس ہفتے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلیاں چمکنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ تاہم ان علاقوں میں ہیٹ ویو کے حالات برقرار رہیں گے۔ آئی ایم ڈی نے ودربھ میں ہیٹ ویو اور شدید گرمی کی وارننگ جاری کی ہے، جب کہ اگلے چند دنوں میں مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مشرقی اتر پردیش میں ہیٹ ویو کے حالات کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے بعض علاقوں میں ہیٹ ویو کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مغربی ہندوستان
23 جون سے کونکن اور گوا میں بارش کی سرگرمیاں تیز ہونے کی توقع ہے۔ کونکن اور گوا میں پورے ہفتہ موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ گجرات، مدھیہ مہاراشٹر، اور مراٹھواڑہ میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں — ممکنہ طور پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک — کونکن، گوا، مراٹھواڑہ اور مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں سے گزر سکتی ہیں۔ مانسون ممبئی اور ملحقہ ساحلی علاقوں میں اگلے 48 گھنٹوں تک سرگرم رہنے کا امکان ہے۔
جنوبی ہندوستان
تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور لکشدیپ میں بارش جاری رہنے کی توقع ہے۔ تلنگانہ، کیرالہ، ساحلی کرناٹک، آندھرا پردیش، لکشدیپ، اور تمل ناڈو کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس ہفتے کئی جنوبی ریاستوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان بھی متوقع ہے۔
ملک کے گرم ترین مقام
کئی علاقوں میں بارش میں اضافے کے باوجود وسطی اور شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں میں شدید گرمی برقرار ہے۔ آئی ایم ڈی کے اعداد و شمار کے مطابق، باندہ (اتر پردیش) کے ساتھ ساتھ ودربھ اور جھارکھنڈ میں ہیٹ ویو کے حالات ریکارڈ کیے گئے۔
دہلی کے باشندوں کو نمی سے راحت ملے گی
دہلی کے باشندوں کو نمی سے راحت ملی کیونکہ پورے خطے میں بارش کی وجہ سے موسم میں اچانک تبدیلی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ جاری دھول کے طوفان کے بعد، گرج چمک، بجلی اور ہلکی بارش کا امکان ہے کیونکہ نمی سے بھری ہوائیں ایک غیر مستحکم ماحولیاتی نظام کے ساتھ تعامل کرتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق، صفدرجنگ آبزرویٹری میں ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.1 ڈگری سیلسیس یعنی معمول سے 1.5 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے، جب کہ کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس تھا جو کہ معمول سے 0.5 ڈگری سیلسیس کم ہے۔
24 جون کو دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 159 پر ریکارڈ کیا گیا، اسے 'خراب' زمرے میں رکھا گیا ہے۔
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