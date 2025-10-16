ریلوے نے پوری فورس تعینات کردی، پٹاخے اور آتش گیر مواد لے جانے پر تین سال تک کی قید کا سامنا
ریلوے پیسنجر پروٹیکشن فورس (RPF) کی ٹیمیں تخریب کاری کے خلاف خصوصی چیکنگ کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔
Published : October 16, 2025 at 3:35 PM IST
نئی دہلی: چوٹی کے تہوار کے موسم میں محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے، ریلوے نے ٹرینوں میں پٹاخوں اور آتش گیر مواد کی نقل و حمل کے متعدد واقعات کے بعد، اسٹیشنوں اور ٹرینوں پر تخریب کاری کے خلاف جانچ شروع کی ہے۔ ریلوے پیسنجر پروٹیکشن فورس (RPF) کی ٹیمیں تخریب کاری کے خلاف خصوصی چیکنگ کے لیے تعینات کی گئی ہیں، جن میں ڈاگ اسکواڈز، GRP اور مقامی پولیس کی مدد حاصل ہے۔ کچھ اسٹیشنوں پر نگرانی کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تہوار کے موسم میں اضافی رش کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے، خصوصی اور اہم ٹرینوں کو آر پی ایف کی طرف سے پہرہ دیا جائے گا۔
ریلوے کی طرف سے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات کی تفصیلات دیتے ہوئے، شمال مغربی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ششی کرن نے کہا، "ریلوے دیوالی کے دوران ٹرینوں میں پٹاخے، دھماکہ خیز مواد یا کسی بھی آتش گیر مواد کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کر رہا ہے۔"
Shwetha Gowda, Social Media Influencer urges everyone to refrain from carrying firecrackers or explosive items while travelling by train. Carrying such items is strictly prohibited under railway safety regulations and can endanger lives. She appealed to all passengers to travel… pic.twitter.com/YMvpos8A6C— South Western Railway (@SWRRLY) October 16, 2025
مسافروں کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل نگرانی
انہوں نے مزید کہا، "مسافر اکثر آتش گیر مواد جیسے پٹاخے، پٹرولیم مصنوعات، گیس سلنڈر، مٹی کا تیل، ماچس، چولہے، لائٹر، خشک برش اور پتے لے جاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، جو ٹرین کے سفر کے دوران ممنوع ہیں اور خطرناک ہیں اور مسافروں کی حفاظت کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے حکام مسافروں کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔"
تفصیلی سکیورٹی ایکشن پلان
مسافروں اور ٹرینوں کی حفاظت کے مسائل پر، ناردرن ریلوے کے جنرل منیجر اشوک کمار ورما نے کہا، "ریلوے نے ایک تفصیلی سکیورٹی ایکشن پلان تیار کیا ہے جس کے تحت تقریباً 2,100 RPF اور RPSF اہلکاروں کو سکیورٹی اور ہجوم کے انتظام کے لیے تمام بڑے اسٹیشنوں پر چوبیس گھنٹے تعینات کیا گیا ہے۔"
ورما نے کہا، "کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے، ڈاگ اسکواڈز کی مدد سے ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر توڑ پھوڑ کے خلاف باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جی آر پی کی بھی مدد کی جا رہی ہے۔ آر پی ایف کی طرف سے خصوصی اور اہم ٹرینوں کو راستے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔"
نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس
اس کے علاوہ، مقامی پولیس، جی آر پی، دیگر سکیورٹی ایجنسیوں، ریلوے سے منسلک اداروں، دہلی میٹرو ریل کارپوریشن، اور نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی ایم سی) کے ساتھ بھیڑ کے اوقات میں بہتر سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ رابطہ میٹنگیں منعقد کی جا رہی ہیں۔
جنکشن اسٹیشن پر ڈرون کیمروں سے کڑی نظر
پلیٹ فارمز اور دیگر علاقوں میں تعینات عملے کے درمیان بہتر رابطے کو یقینی بنانے کے لیے تمام آن ڈیوٹی عملے کے لیے 5W VHF سیٹس کی دستیابی اور منی کنٹرول روم میں 25W VHF سیٹوں کی تنصیب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شمال مشرقی ریلوے کے ایڈیشنل جنرل منیجر، ونود کمار شکلا نے اسٹیشنوں کا مکمل معائنہ کیا، مسافروں کی سہولیات میں بہتری کی تجویز دی اور آر پی ایف اہلکاروں کو ضروری ہدایات فراہم کیں۔ ریلوے کے ایک اہلکار نے کہا، "بھیڑ کے انتظام کے پیش نظر، صورتحال پر گہری نظر رکھنے کے لیے گورکھپور جنکشن اسٹیشن پر ڈرون کیمروں سے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔"
ریلوے ایکشن
ریلوے نے تمام ٹرین کے ڈبوں میں انتباہی اسٹیکرز لگائے ہیں جن میں آتش گیر مادوں کے ساتھ سفر کرنے کے خلاف وارننگ دی گئی ہے، ساتھ ہی خلاف ورزی پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔
ریلوے ایکٹ کے خلاف
ریلوے ایکٹ 1989 کی دفعہ 67، 164، اور 165 کے مطابق، ٹرین میں سفر کے دوران آتش گیر اور دھماکہ خیز مواد لے جانا قابل سزا جرم ہے جس کی سزا 1,000₹ تک جرمانہ، تین سال تک قید، یا دونوں ہو سکتی ہیں۔
پلیٹ فارم ٹکٹ کی فروخت پر پابندی
آنے والے دیوالی اور چھٹھ پوجا تہواروں کے دوران بھاری ہجوم کو منظم کرنے اور مسافروں کی آسانی سے نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے، سینٹرل ریلوے اور ناردرن ریلوے نے 28 اکتوبر تک منتخب بڑے اسٹیشنوں پر پلیٹ فارم ٹکٹوں کی فروخت پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم بزرگ شہری، معذور افراد، ناخواندہ افراد اور خواتین پلیٹ فارم پر ٹکٹ کے لیے ٹکٹوں کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔