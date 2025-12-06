انڈیگو فلائٹ بحران کے بیچ ریلوے نے 37 پریمیم ٹرینوں میں 116 کوچز کا اضافہ کر دیا
فلائٹ مسافروں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر ریلوے نے پورے نیٹ ورک میں سیٹوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : December 6, 2025 at 10:06 AM IST
نئی دہلی: بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کے بعد مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر انڈین ریلوے نے ملک بھر کی کل 37 ٹرینوں میں 116 اضافی کوچز شامل کیے ہیں، جو 114 سے زیادہ اضافی ٹرپس چلا رہی ہے۔ مرکزی وزارت کے مطابق ریلوے نے پورے نیٹ ورک میں ہموار سفر اور مناسب رہائش کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں۔
سدرن ریلوے (ایس آر) نے سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے جس نے 18 ٹرینوں گنجائش بڑھا دی ہے۔ زیادہ مانگ والے راستوں پر اضافی چیئر کار اور سلیپر کلاس کوچز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریلوے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ چھ دسمبر سے لاگو ہونے والی ان تبدیلیوں سے جنوبی علاقے میں گنجائش میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
ناردرن ریلوے (این آر) نے آٹھ ٹرینوں میں تھری اے سی اور چیئر کار کوچز کا اضافہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ اقدامات جو آج نافذ کیے گئے ہیں، بہت زیادہ سفر کرنے والے شمالی کوریڈور پر دستیابی کو بہتر بنائیں گے۔ ویسٹرن ریلوے (وی آر) نے چار ہائی ڈیمانڈ ٹرینوں میں تھری اے سی اور ٹو اے سی کوچز کا اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ چھ دسمبر سے نافذ ہو گا تاکہ مغربی خطے سے قومی دارالحکومت تک مسافروں کی آمدورفت کو آسان بنایا جا سکے۔
ایسٹ سنٹرل ریلوے (ای سی آر) نے چھ سے دو دسمبر کے درمیان پانچ ٹرپس پر اضافی ٹو اے سی کوچز شامل کرکے راجندر نگر-نئی دہلی (12309) سروس کو مضبوط کیا ہے، اس سے بہار-دہلی سیکٹر پر صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے نے بھونیشور-نئی دہلی سروس (ٹرین 20817/20811/20823) میں پانچ ٹرپس پر ٹو اے سی کوچز شامل کرکے اڈیشہ اور دارالحکومت کے درمیان رابطے کو بہتر بنایا ہے۔
مزید پڑھیں: انڈیگو کی سینکڑوں پروازوں کی منسوخی، ڈی جی سی اے کی سرزنش کے بعد ایئر لائن نے تحریری معافی نامہ جاری کیا
ایسٹرن ریلوے (ای آر) نے تین خصوصی ٹرینوں میں اضافی ٹو اے سی کوچز کا اضافہ کیا ہے۔ مشرقی اور بین ریاستی سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے سات اور آٹھ دسمبر کو چھ ٹرپس میں سلیپر کلاس کوچز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی سرحدی ریلوے (این ایف آر) نے شمال مشرق میں مسافروں کے بلا تعطل سفر کو یقینی بنانے کے لیے چھ - تیرہ دسمبر تک دو ضروری ٹرینوں میں تھری اے سی اور سلیپر کوچز شامل کیے ہیں۔
ریلوے اہلکار نے مزید بتایا کہ ان کے علاوہ انڈین ریلوے مسافروں کی مدد کے لیے چار خصوصی ٹرین خدمات بھی چلا رہی ہے۔ گورکھپور – آنند وہار ٹرمینل – گورکھپور اسپیشل (05591/05592) سات سے نو دسمبر کے درمیان چار دورے کرے گا۔ نئی دہلی – شہید کیپٹن تشار مہاجن – نئی دہلی ریزروڈ وندے بھارت اسپیشل (02439/02440) چھ دسمبر کو چلے گا، جو جموں خطے کو تیز اور آرام دہ رابطہ فراہم کرے گا۔
مغربی خطے میں بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے، نئی دہلی – ممبئی سنٹرل – نئی دہلی ریزروڈ سپر فاسٹ اسپیشل (04002/04001) چھ اور سات دسمبر کو چلے گی۔ مزید برآں، حضرت نظام الدین – ترواننت پورم سنٹرل ریزروڈ سپر فاسٹ اسپیشل (04080) چھ دسمبر کو ون وے چلے گی اور طویل فاصلے تک رابطہ فراہم کرے گی۔
