ریلوے کا اہم فیصلہ: رات کے وقت موبائل فون اور پاور بینک چارج نہیں ہو سکیں گے، جانیں کیوں؟
ریلوے بورڈ نے افسران اور سپروائزروں سے کہا ہے کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اچانک معائنہ کریں۔ چنچل مکھرجی کی رپورٹ۔
Published : October 28, 2026 at 1:08 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ اکثر رات کے وقت ہندوستانی ریلوے سے سفر کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سکون سے سوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جب آپ کا موبائل فون یا پاور بینک آپ کے رات کے سفر کے دوران چارج ہو رہا ہے تو ہوشیار رہیں۔ ہندوستانی ریلوے نے اس سلسلے میں ایک نیا اصول نافذ کیا ہے۔
ریلوے بورڈ نے رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک ٹرینوں میں موبائل فون چارج کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ بورڈ نے ہدایت دی ہے کہ ان گھنٹوں کے دوران ٹرینوں کے تمام موبائل چارجنگ پوائنٹس کو بند کر دیا جائے۔ بورڈ نے اس فیصلے کو سختی سے نافذ کرنے کا بھی کہا ہے۔ نتیجتاً، مسافروں کو ان چھ گھنٹوں کے دوران ٹرین کے ڈبوں میں نصب چارجنگ پوائنٹس کے استعمال میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریلوے بورڈ نے یہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ٹرین کے ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا ہے۔
بورڈ نے عہدیداروں اور نگرانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اچانک معائنہ کریں۔ یہ فیصلہ اسی طرح کے کئی واقعات کے بعد لیا گیا ہے، جن میں ایک ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کا ایک واقعہ بھی شامل ہے، جس میں ایک مسافر کا پاور بنک پھٹ گیا اور چارجنگ کے دوران دھواں خارج ہونے لگا۔ عملے کو دی گئی ہدایات کے مطابق، ریلوے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ٹرین ملازمین رات کے وقت چارجنگ پوائنٹس کو بند رکھنے کے اصول پر سختی سے عمل کریں، اور کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ بورڈ نے ملازمین کی مشاورت اور تربیت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
ریلوے آرڈر
ان ہدایات میں حفاظت سے متعلق ریلوے بورڈ کے ایک خط کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کوچوں میں موبائل چارجنگ پوائنٹس کو مخصوص چھ گھنٹے کی مدت کے دوران بند کر دیا جانا چاہیے۔ یہ مسافر ٹرینوں پر ایک مستقل حفاظتی تشویش کو نمایاں کرتا ہے: الیکٹرانک آلات کو رات بھر چارج کرنے سے منسلک خطرات، خاص طور پر جب مسافر سو رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں فوری طور پر زیادہ گرمی، دھواں، یا بجلی/بیٹری کے مسائل کی علامات محسوس نہ ہوں۔
پاور بینک میں دھماکے سے خدشات بڑھ گئے ہیں
ریلوے بورڈ کے مطابق ایس ای آر (ساؤتھ ایسٹرن ریلوے) پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین کا عملہ مقررہ وقت میں موبائل چارجنگ پوائنٹس کو بند کرنے میں ناکام رہا۔ چارجنگ کے دوران ایک مسافر کا پاور بینک پھٹ گیا، جس سے دھواں اٹھنے لگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ممبئی ہاوڑہ میل پر پیش آیا جس سے ٹرین کو بندمنڈا اسٹیشن کے قریب چند منٹ کے لیے رکنا پڑا۔
پاور بینک بیٹری کے مسائل
پاور بینکوں میں ریچارج ایبل لیتھیم آئن یا لتیم پولیمر بیٹریاں ہوتی ہیں۔ اگر بیٹری خراب ہو جاتی ہے یا زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا اندرونی شارٹ سرکٹ بن جاتی ہے، تو ایسی حالت ہو سکتی ہے جسے تھرمل رن وے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھ سکتا ہے، دھواں، آگ اور بعض صورتوں میں، یہاں تک کہ پھٹ سکتا ہے۔ اگر پاور بینک کو تکیے کے نیچے، کسی بستر پر، یا چارج کرتے وقت مضبوطی سے بھرے بیگ میں رکھا جائے تو یہ زیادہ گرم ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں، گرمی نہیں نکل سکتی، مسافروں یا ساتھی مسافروں کے لیے غیر معمولی درجہ حرارت یا بدبو کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔
مسافروں کی حفاظت
ٹرین کے ڈبے میں چارجنگ کا کوئی بھی واقعہ بہت تشویشناک ہو سکتا ہے، کیونکہ مسافر کسی محدود جگہ پر بیٹھے یا سو رہے ہوتے ہیں، اکثر ان کے سامان اور بستر کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ دھواں پورے کمپارٹمنٹ میں پھیل سکتا ہے، اور اگر کوئی آلہ بغیر توجہ کے چھوڑ دیا جائے تو آگ لگ سکتی ہے۔ اگر کسی کمپارٹمنٹ کے اندر موجود پاور بینک سے دھواں اٹھتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے تو اس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل سکتا ہے۔ درحقیقت، بوڑھے مسافروں اور بچوں کے لیے آگ لگنے کی صورت میں ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں فرار ہونا خاص طور پر مشکل ہوتا ہے۔