ریلوے ٹینڈر گھوٹالہ معاملہ: لالو یادو کی عرضی پر دہلی ہائی کورٹ کا سی بی آئی کو نوٹس، جانیں پورا معاملہ
جسٹس سورن کانتا شرما کی بنچ لالو یادو کی عرضی پر اگلی سماعت 14 جنوری کو کرے گی۔
Published : January 5, 2026 at 1:51 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے ریلوے ٹینڈر گھوٹالہ کیس کے ملزم اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کی طرف سے دائر کی گئی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے الزامات طے کرنے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سی بی آئی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ لالو یادو کی عرضی پر اگلی سماعت 14 جنوری کو ہوگی۔
واضح رہے کہ 13 اکتوبر کو راؤز ایونیو کورٹ نے اس معاملے میں لالو یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کے خلاف الزامات طے کیے تھے۔ عدالت نے ان تینوں کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 428، 120B اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 13(2) کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔
ٹرائل کورٹ کی سماعت کے دوران لالو یادو کی نمائندگی کرنے والے وکیل منیندر سنگھ نے کہا کہ مقدمہ چلانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے میں اجازت کا قانونی جواز سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی نے شروع میں کہا کہ لالو یادو کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد سی بی آئی نے کہا کہ انہیں مقدمہ چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ قانونی منظوری نہیں ہے۔ لالو یادو کے دلائل کا مقابلہ کرتے ہوئے سی بی آئی نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے مضبوط ثبوت موجود ہیں۔ 28 جنوری سنہ 2019 کو ٹرائل کورٹ نے لالو یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کو ای ڈی کے ذریعہ دائر کیس میں باقاعدہ ضمانت دے دی۔ عدالت نے ایک ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت منظور کی۔ 19 جنوری سنہ 2019 کو عدالت نے لالو یادو کو سی بی آئی کی طرف سے دائر کیس میں باقاعدہ ضمانت دے دی۔
عدالت نے 17 ستمبر سنہ 2018 کو ای ڈی کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ اس معاملے میں لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی سمیت سولہ لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ای ڈی نے جن لوگوں کو نامزد کیا ہے ان میں لالو پرساد، رابڑی دیوی، تیجسوی یادو، میسرز لارا پروجیکٹ ایل ایل پی، سرلا گپتا، پریم چند گپتا، گورو گپتا، ناتھ مل ککرانیہ، راہل یادو، وجے ترپاٹھی، دیوکی نندن تلسیان، میسرز سوجاتا ہوٹلس، ونے کوچر، وجے کوچر، راجیو کمار ریلان اور میسرس ابھیشیک فائنانس پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں
لالو یادو نے ریلوے وزیر رہتے ہوئے ریلوے کے دو ہوٹلوں کو آئی آر سی ٹی سی کو ٹرانسفر کیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ رانچی اور پوری کے دو ہوٹلوں کی الاٹمنٹ کوچر بردرس کی ملکیت والی کمپنی سجاتا ہوٹلس کو منتقل کر دیا تھا۔
