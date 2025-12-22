کانگریس کا مرکزی حکومت پر 'خفیہ طور پر' ریلوے کرایوں میں اضافہ کرنے کا الزام، واپسی کا مطالبہ
اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا، مسافروں کو زیادہ کرایوں کے بوجھ سے بچانے کے لیے اضافے کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔
By PTI
Published : December 22, 2025 at 8:07 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کو مرکزی حکومت پر ریلوے کرایوں میں "خفیہ طور پر" اضافہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مرکزی بجٹ سے مزید فنڈ مختص کرنے کے بجائے، حکومت اب پہلے سے پریشان غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مسافروں کو زیادہ کرایوں کے بوجھ سے بچانے کے لیے اضافے کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔
وزارت ریلوے نے اتوار کو اعلان کیا کہ 215 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کے لیے عام کلاس کے ٹکٹوں کی قیمت میں ایک پیسہ فی کلومیٹر کا اضافہ کیا جائے گا، اور میل/ایکسپریس ٹرینوں کے لیے نان اے سی کلاس کے ٹکٹوں اور تمام ٹرینوں کے لیے اے سی کلاس کے ٹکٹوں کی قیمت میں دو پیسے فی کلومیٹر کا اضافہ کیا جائے گا۔ نئی قیمتیں 26 دسمبر 2025 سے لاگو ہوں گی۔
In yet another move to harass the poor and middle classes, the Government is surreptitiously raising railway fares across the country.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 21, 2025
Under the Modi regime, ordinary passengers have been subjected to a hell-ride - with overcrowded trains, stampedes on railway stations and a… https://t.co/8zTcNhx1uu
کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی۔ وینوگوپال نے دعویٰ کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کو ہراساں کرنے کے ایک اور اقدام میں، حکومت ملک بھر میں "خفیہ طور پر" ریل کرایوں میں اضافہ کر رہی ہے۔
انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا، "مودی دور حکومت میں، عام مسافروں کو ٹرینوں کی بھرمار، ریلوے اسٹیشنوں پر بھگدڑ، اور سہولیات کی مکمل کمی کی وجہ سے جہنمی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"
وینوگوپال نے کہا، "مرکزی بجٹ سے مزید فنڈز مختص کرنے کے بجائے، حکومت اب ملک کے پہلے سے ہی مشکلات کا شکار غریبوں کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔" انہوں نے کرایوں میں اضافے کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔