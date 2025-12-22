ETV Bharat / bharat

کانگریس کا مرکزی حکومت پر 'خفیہ طور پر' ریلوے کرایوں میں اضافہ کرنے کا الزام، واپسی کا مطالبہ

اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا، مسافروں کو زیادہ کرایوں کے بوجھ سے بچانے کے لیے اضافے کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔

railway fare increase 2025 congress accuses centre of surreptitiously raising rail fares and demands rollback Urdu News
جمعہ 24 اکتوبر 2025 کو پٹنہ جنکشن ریلوے اسٹیشن پر چھٹھ تہوار سے پہلے مسافر ٹرین کی کھڑکی سے داخل ہو رہے ہیں۔ (IANS)
نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کو مرکزی حکومت پر ریلوے کرایوں میں "خفیہ طور پر" اضافہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مرکزی بجٹ سے مزید فنڈ مختص کرنے کے بجائے، حکومت اب پہلے سے پریشان غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مسافروں کو زیادہ کرایوں کے بوجھ سے بچانے کے لیے اضافے کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔

وزارت ریلوے نے اتوار کو اعلان کیا کہ 215 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کے لیے عام کلاس کے ٹکٹوں کی قیمت میں ایک پیسہ فی کلومیٹر کا اضافہ کیا جائے گا، اور میل/ایکسپریس ٹرینوں کے لیے نان اے سی کلاس کے ٹکٹوں اور تمام ٹرینوں کے لیے اے سی کلاس کے ٹکٹوں کی قیمت میں دو پیسے فی کلومیٹر کا اضافہ کیا جائے گا۔ نئی قیمتیں 26 دسمبر 2025 سے لاگو ہوں گی۔

کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی۔ وینوگوپال نے دعویٰ کیا کہ غریب اور متوسط ​​طبقے کو ہراساں کرنے کے ایک اور اقدام میں، حکومت ملک بھر میں "خفیہ طور پر" ریل کرایوں میں اضافہ کر رہی ہے۔

انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا، "مودی دور حکومت میں، عام مسافروں کو ٹرینوں کی بھرمار، ریلوے اسٹیشنوں پر بھگدڑ، اور سہولیات کی مکمل کمی کی وجہ سے جہنمی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"

وینوگوپال نے کہا، "مرکزی بجٹ سے مزید فنڈز مختص کرنے کے بجائے، حکومت اب ملک کے پہلے سے ہی مشکلات کا شکار غریبوں کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔" انہوں نے کرایوں میں اضافے کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔

ایڈیٹر کی پسند

