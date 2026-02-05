جہاں سے ٹرین کا ٹکٹ لیا، وہاں سے نہیں چڑھے تو پڑ جائے گا بھاری، ریلوے کر رہا ہے قوانین میں بڑی تبدیلی
ہندوستانی ریلوے ٹرین بورڈنگ کے قوانین میں بڑی تبدیلی کررہا ہے، جس کا اثر براہ راست مسافروں کی سیٹوں کی دستیابی اور برتھ پر ہوگا۔
Published : February 5, 2026 at 3:54 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ریلوے اپنے بورڈنگ قوانین میں تبدیلیاں نافذ کر رہا ہے۔ اس سے ٹرین میں سفر کرنے والے مسافر متاثر ہوں گے۔ نئے قوانین کے مطابق، اگر آپ اپنے مقرر کردہ بورڈنگ اسٹیشن پر ٹرین میں سوار نہیں ہوتے ہیں، تو ٹی ٹی ای (TTE) اگلے اسٹیشن تک آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ جیسے ہی ٹرین آپ کے بورڈنگ اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے اور آپ اپنی سیٹ پر نہیں پائے جاتے ہیں، ٹی ٹی ای (TTE) فوری طور پر اپنے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس (EFT) پر "Not Turned Up" درج کرے گا۔ وہ یہ فرض کرے گا کہ آپ کی سیٹ خالی ہے اور اسے فوری طور پر کسی دوسرے مسافر کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔
ویٹنگ لسٹ والے اور آر اے سی مسافروں کو ہوگا فائدہ
نئی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کی تبدیلیوں سے ویٹنگ یا آر اے سی (RAC) ٹکٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کو کافی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ جیسے ہی ٹی ٹی ای (TTE) کسی خالی سیٹ کے بارے میں معلومات کے ساتھ سافٹ ویئر کو اگر اپ ڈیٹ کرتا ہے، سسٹم خود بخود اس برتھ کو ویٹنگ لسٹ میں اگلے مسافر کو الاٹ کر دے گا۔ مزید برآں، ویٹنگ یا آر اے سی (RAC) والے مسافر کے موبائل فون پر ایک پیغام بھیجا جائے گا جس میں انہیں تصدیق شدہ کوچ کی اطلاع دی جائے گی۔ ریلوے کی وزارت نے مبینہ طور پر ریل انفارمیشن سسٹم سنٹر (CRIS) کو اس تبدیلی کو لاگو کرنے کی ہدایت دی ہے، جس سے ٹرینوں میں خالی نشستوں کے بہتر انتظام میں آسانی ہوگی۔
بورڈنگ تبدیلیوں کے لئے احتیاط سے دیکھ بھال
اعداد و شمار کے مطابق، ہر ٹرین کے تقریباً تین سے پانچ فیصد مسافر یا تو اپنا سفر منسوخ کر دیتے ہیں یا وقت پر اسٹیشن پر نہیں پہنچ پاتے۔ ریلوے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسافروں کو پہلے سے زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر، کسی وجہ سے، آپ اپنے طے شدہ اسٹیشن کے بجائے اگلے اسٹیشن پر سوار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو چارٹ کی تیاری سے 24 گھنٹے پہلے اپنا بورڈنگ اسٹیشن تبدیل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں کسی اور کو آپ کی سیٹ مل جائے گی اور آپ ٹی ٹی ای (TTE) سے اپنی سیٹ واپس لینے کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔
ریلوے نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا
اسے ریلوے کی جانب سے جدید کاری کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف ریلوے میں کرپشن میں کمی آئے گی بلکہ سیٹوں کی تقسیم کا عمل بھی مکمل طور پر شفاف ہو جائے گا۔ فی الحال، ٹی ٹی ای اگلے اسٹیشن تک انتظار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انتظار کی فہرست (ویٹنگ لسٹ) والے مسافروں کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، نئے قوانین کے نفاذ کے ساتھ، مسافروں کے لیے بہتر سروس کو یقینی بناتے ہوئے، ہر چیز کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔