راہل گاندھی آج اپنی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کے اراکینِ پارلیمنٹ کے لیے 'ہائی ٹی' کی میزبانی کریں گے
انڈیا بلاک کی اس میٹنگ میں ووٹ چوری کے خلاف مشترکہ احتجاج کی حکمتِ عملی تیار کیے جانے کی توقع ہے۔
By PTI
Published : October 13, 2026 at 8:35 AM IST
نئی دہلی: ذرائع کے مطابق، لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے منگل کے روز انڈیا بلاک کے اراکینِ پارلیمنٹ کو اپنی رہائش گاہ پر چائے کی دعوت دی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ اس دوران "ووٹ چوری" کے خلاف مشترکہ احتجاج کی حکمتِ عملی اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے لیے دباؤ ڈالنے سے متعلق تبادلہ خیال متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق، ہائی ٹی کے بعد ایک احتجاج یا مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، تاہم اس منصوبے کی تفصیلات کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے۔
راہل گاندھی کی رہائش گاہ '5، سنہری باغ روڈ' پر منعقد ہونے والی یہ ہائی ٹی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ووٹ چوری کے الزامات پر جاری شدید احتجاج سپریم کورٹ کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں طاقت کے ایک بڑے مظاہرے کے تحت، اپوزیشن کے سرکردہ رہنماؤں نے سماجی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ مل کر سخت رکاوٹوں والے راستے پر "جمہوریت مارچ" کیا اور مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف ایک مشترکہ درخواست دائر کی۔
گذشتہ روز پیر کو مرکزی دہلی کے کناٹ پلیس میں ہاتھوں میں جھنڈے اور پوسٹرز تھامے ایک بہت بڑا ہجوم امڈ آیا، جس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں قائدینِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، ٹی ایم سی کی سپریمو ممتا بنرجی، سی پی آئی کے ڈی راجہ، سی پی آئی (ایم) کے رہنما ایم اے بیبی، آر جے ڈی کے تیجسوی یادو اور این سی پی (ایس سی پی) کی رہنما سپریا سولے سمیت دیگر سرکردہ رہنماؤں نے مارچ میں شرکت کی۔
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اگرچہ مظاہرین نے بھگوان داس روڈ پر لگی پہلی رکاوٹ کو توڑ دیا، لیکن اسی سڑک پر لگی دوسری رکاوٹ پر انہیں آخر کار روک دیا گیا۔ بعد میں، انڈیا اتحاد کے سرکردہ رہنما اپنی درخواست دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ گئے۔
اس درخواست میں الیکشن کمیشن آف انڈیا، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور دیگر الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کو فریق بنایا گیا ہے۔
یہ پیش رفت اس کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے جب چیف جسٹس آف انڈیا نے قائدینِ حزبِ اختلاف کے ساتھ اس موضوع پر ملاقات کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔
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